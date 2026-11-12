PM मोदी अगले हफ्ते जाएंगे फिलीपींस, ASEAN समिट में होंगे शामिल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते फिलीपींस की राजधानी मनीला जाएंगे. 16 से 18 नवंबर तक होने वाली इस तीन दिवसीय यात्रा के दौरान वह 23वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन (ASEAN Summit) और 21वें ईस्ट एशिया समिट में हिस्सा लेंगे. इन बैठकों में समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने और व्यापार एवं निवेश संबंधों को मजबूत करने पर खास जोर रहेगा.

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विदेश मंत्रालय में सचिव (ईस्ट) रुद्रेंद्र टंडन ने बुधवार को बताया कि फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले नेताओं के सम्मान में डिनर भी आयोजित करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान कई द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं. वह 17 नवंबर को भारत-आसियान और ईस्ट एशिया समिट की बैठकों में हिस्सा लेंगे.

समुद्री सुरक्षा और व्यापार पर रहेगा जोर

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समान सोच रखने वाले देशों के बीच समुद्री सहयोग को और मजबूत करने की बात रखेगा. भारत और आसियान देशों के बीच व्यापार, निवेश, सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना भी बैठक के प्रमुख एजेंडे में शामिल है.

बता दें कि आसियान दक्षिण-पूर्व एशिया के 11 देशों का संगठन है और इसे इस क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली समूहों में गिना जाता है. भारत के अलावा अमेरिका, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इसके संवाद साझेदार हैं. इस साल शिखर सम्मेलन की थीम 'नेविगेटिंग द फ्यूचर' रखी गई है.

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मनीला में क्वाड समिट की भी चर्चा

प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान क्वाड शिखर सम्मेलन होने की भी चर्चा है. इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेता शामिल हो सकते हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची के भी मनीला में मौजूद रहने की संभावना जताई गई है.

हालांकि, विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि फिलहाल क्वाड समिट को लेकर उनके पास कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है. इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पिछले महीने कहा था कि क्वाड की अगली बैठक फिलीपींस में आसियान समिट के दौरान हो सकती है.

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