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9 छक्के, 6 चौके... DPL में यश धुल ने जड़ा तूफानी शतक, द‍िग्वेश राठी को भी स‍िखाया सबक

दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) में यश धूल ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 47 गेंदों में नाबाद 100 रन ठोक दिए. इस दौरान उन्होंने दिग्वेश राठी के एक ओवर में 23 रन बटोरे और सेन्ट्रल दिल्ली किंग्स को पुरानी दिल्ली पर 9 विकेट से शानदार जीत दिलाई. यह DPL में यश धूल का तीसरा शतक है.

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यश धूल ने DPL में जड़ा शानदार शतक (Photo:Instagram/DPL)
यश धूल ने DPL में जड़ा शानदार शतक (Photo:Instagram/DPL)

दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) में 5 अगस्त (बुधवार) को पुरानी दिल्ली और सेन्ट्रल दिल्ली किंग्स के बीच 10वां मैच खेला गया. बारिश के कारण यह मैच घटकर 15 ओवर का हो गया.

पहले बल्लेबाजी करते हुए पुरानी दिल्ली ने 140 रन बनाए. गेंदबाजी में सेन्ट्रल दिल्ली किंग्स की ओर से सबसे ज्यादा मनी गिरेवाल ने 3 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेट झटके.

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जवाब में लक्ष्य का पीछा करते हुए सेन्ट्रल दिल्ली किंग्स की शुरुआत बेहद अच्छी रही. सलामी बल्लेबाज यश धुल और सिद्धार्थ जून ने आक्रामक बल्लेबाजी की. दोनों ने दिग्वेश राठी को आड़े हाथों लिया और उनके एक ही ओवर में 23 रन बटोर दिए.

दिग्वेश के ओवर की शुरुआत नो-बॉल से हुई, जिसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने लगातार बड़े शॉट लगाए. इस ओवर में कुल 23 रन आए. ओवर का क्रम कुछ इस तरह रहा, 6 (नो-बॉल), 4, 4, 1, 2, 1, 4 = 23 रन.

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सेन्ट्रल दिल्ली का पहला विकेट 60 रन पर गिरा. इसके बाद यश धुल और युगल सैनी ने पारी को संभाला और सेन्ट्रल दिल्ली किंग्स ने ये मैच 9 विकेट से अपने नाम कर लिया. दोनों के बीच 86 रनों की साझेदारी रही.

इस मैच के सबसे बड़े हीरो रहे यश धुल रहे . यश ने 212.77 की स्ट्राइक रेट से धमाकेदार 47 गेंदों में 100 रनों की नाबाद पारी खेली. अपनी इस पारी में यश ने 9 छक्के और 6 छौके जड़े. ये यश धुल का दिल्ली प्रीमियर लीग का तीसरा शतक रहा. यश धूल को उनके इस प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

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