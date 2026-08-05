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कम उम्र में ही बूढ़ा हो रहा है शरीर, बन रहा इस जानलेवा बीमारी का कारण, नई स्टडी में बताया बड़ा खतरा

नई स्टडी में पाया गया है कि आज की युवा पीढ़ी की बायोलॉजिकल उम्र उनकी असली उम्र से तेजी से बढ़ रही है, जिससे कैंसर का खतरा बढ़ रहा है. अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में 1990 के बाद जन्मे लोगों में शुरुआती उम्र में कोलोरेक्टल कैंसर के मामले 1960 के दशक के मुकाबले कई गुना अधिक हैं.

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कैंसर का बढ़ता खतरा ( PHOTO-ITGD)
कैंसर का बढ़ता खतरा ( PHOTO-ITGD)

कैंसर का इलाज करने वाले डॉक्टरों से बात करने पर वो बताते हैं कि अब कैंसर के मामलों का ट्रेंड बदल गया है. उनके पास 20 से लेकर 40 साल की उम्र तक के कैंसर मरीज आते हैं. ऐसा क्यों हो रहा है? इस सवाल के  जवाब में डॉक्टर कई बाते कहते हैं. अब एक नई स्टडी में भी इसका जवाब मिल गया है. जिसने डॉक्टरों और मेडिकल एक्सपर्ट्स का ध्यान खींचा है.  अमेरिका की Washington University School of Medicine के शोधकर्ताओं ने 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के हेल्थ रिकोर्ड के आधार पर यह स्टडी की है.

स्टडी में सामने आया कि आज की युवा पीढ़ी में बायोलॉजिकल उम्र यानी शरीर की वास्तविक उम्र, उनकी असली उम्र से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है. रिसर्च करने वालों का मानना है कि यही बदलाव कम उम्र में कैंसर के बढ़ते मामलों से जुड़ा हो सकता है. रिसर्च में बताया गया है कि कई युवा अपनी असली उम्र से ज्यादा के लगते हैं, जो उनमें कैंसर के रिस्क को बढ़ा रहा है. 

स्टडी में यह भी पाया गया कि 1965 से 1974 के बीच जन्मे लोगों की तुलना में 1990 के बाद जन्मे लोगों में बायोलॉजिकल और असली उम्र के बीच का अंतर कहीं ज्यादा है, दूसरी रिसर्च में भी यही संकेत मिले कि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में 1990 के दशक में जन्मे लोगों में शुरुआती उम्र में कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा 1960 के दशक में जन्मे लोगों की तुलना में कई गुना अधिक है.

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यह भी पढ़ें: लंग्स कैंसर के इलाज में क्या है टारगेटेड थेरेपी, कैसे ये तेजी से बढ़ रहे कैंसर पर है असरदार

क्या कहते हैं कैंसर के डॉक्टर

गाजियाबाद के मैक्स हॉस्पिटल में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. रोहित कपूर आजतक. इन से बातचीत में बताते हैं, "कम उम्र में कैंसर के बढ़ते मामलों के पीछे कोई एक कारण नहीं है. मोटापा, एक्सरसाइज की कमी, अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड, खराब नींद, तनाव, धूम्रपान और शराब जैसी आदतें शरीर की उम्र बढ़ने की रफ्तार तेज कर सकती हैं. अगर शरीर समय से पहले बूढ़ा होने लगे, तो कई बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. हालांकि सिर्फ बायोलॉजिकल  एज के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि किसी व्यक्ति को कैंसर जरूर होगा, लेकिन यह इसका रिस्क बहुत बढ़ा देता है.

यह भी पढ़ें: World Lung Cancer Day: क्या घर में जलने वाली अगरबत्ती का धुआं बढ़ा सकता है लंग्स कैंसर का खतरा? डॉक्टर से जानें सच

बायोलॉजिकल  एज को मापने का कोई टेस्ट है क्या? 

डॉ. कपूर बताते हैं कि  फिलहाल बायोलॉजिकल एज मापने का कोई  मेडिकल टेस्ट उपलब्ध नहीं है, इसे डीएनए में होने वाले बदलाव, ब्लड मार्कर और टेलोमेयर जैसी कई जांचों के आधार पर रिसर्च में आंका जाता है. लेकिन एक बात साफ है कि अच्छी लाइफस्टाइल अपनाकर इस जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है.
 

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