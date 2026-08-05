How To Make Iron Tawa Non Stick: लोहे के तवे पर चिपकता है डोसा-चीला? अपनाएं 5 देसी ट्रिक्स, मिनटों में बनेगा नॉन-स्टिक

How To Make Iron Tawa Non Stick: घर पर जब भी डोसा या चीला बनाने का समय आता है, तो लोगों के दिमाग में बस उसके चिपकने का डर सताने लगता है. अगर किसी के पास नॉन-स्टिक तवा ना हो तो और ज्यादा परेशानी की बात होती है. दरअसल, लोहे के तवे पर अक्सर चीजें चिपक जाती हैं, जो लोगों के लिए सिरदर्दी बन जाती है. अगर आपके पास भी लोहे का तवा है और उस पर भी चीजें चिपकती हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है.



अक्सर लोग इसे तवे की खराब क्वालिटी समझकर नया नॉन-स्टिक तवा खरीदने का मन बना लेते हैं. जबकि सच ये है कि थोड़ी-सी सही देखभाल और कुछ आसान देसी ट्रिक्स अपनाकर आप साधारण लोहे के तवे को भी नॉन-स्टिक जैसा बनाया जा सकता है. इससे न सिर्फ खाना आसानी से बनेगा, बल्कि नया तवा खरीदने के 1500-2000 रुपये भी बच जाएंगे. आइए जानते हैं वे 5 आसान तरीके, जो आपके पुराने लोहे के तवे को भी नॉन-स्टिक जैसा बना सकते हैं.



सबसे पहले तवे को अच्छी तरह साफ करें

अगर तवा नया है या काफी समय से इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो सबसे पहले उसे अच्छी तरह साफ करें. तवे पर जमी धूल, गंदगी या पुरानी लेयर खाना चिपकने की वजह बन सकती है. इसके लिए तवे को गर्म पानी से धोएं और पूरी तरह सुखा लें.

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1. तेल लगाकर करें सीजनिंग: लोहे के तवे को नॉन-स्टिक बनाने के लिए सीजनिंग सबसे जरूरी होती है. तवे पर तेल की एक पतली सी लेयर लगाएं और उसे मीडियम आंच पर गर्म करें. जब तेल हल्का धुआं छोड़ने लगे, तो गैस बंद कर दें. तवा ठंडा होने के बाद यही प्रोसेस 2-3 बार दोहराएं. इससे तवे पर एक नेचुरल लेयर बन जाती है, जो खाना चिपकने नहीं देती है.

2. खाना बनाने से पहले तवा अच्छी तरह गर्म करें: कई लोग तवा पूरी तरह गर्म होने से पहले ही उस पर डोसे का बैटर या रोटी डाल देते हैं. ऐसा करने से खाना चिपक सकता है. इसलिए पहले तवे को अच्छी तरह गर्म होने दें और उसके बाद ही खाना बनाना शुरू करें.

3. मोटे नमक से करें तवे की सफाई: अगर तवे पर जले हुए खाने के निशान या पुरानी चीजों की लेयर जम गई है, तो हल्का गर्म तवे पर मोटा नमक डालें और कपड़े या पेपर टॉवेल से रगड़कर साफ करें. इससे तवे की सतह पहले से ज्यादा साफ और चिकनी हो जाती है.

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4. हर बार धोने के बाद थोड़ा तेल जरूर लगाएं: तवा धोने के बाद उसे अच्छी तरह सुखाएं और उसकी सतह पर थोड़ा-सा तेल लगा दें. इससे तवे पर जंग नहीं लगेगा और उसकी सीजनिंग भी बनी रहेगी. साथ ही तवा लंबे समय तक अच्छी कंडीशन में रहेगा.

सही देखभाल से सालों तक चलेगा आपका लोहे का तवा

अगर लोहे के तवे पर रेगुलर सीजनिंग की जाए और हर इस्तेमाल के बाद उसकी सही तरीके से देखभाल की जाए, तो यही साधारण तवा भी नॉन-स्टिक पैन की तरह काम करने लगता है. इससे रोटी, पराठा, डोसा और चीला बनाना आसान हो जाता है और खाना बार-बार तवे पर चिपकने की परेशानी भी काफी हद तक कम हो जाती है.

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