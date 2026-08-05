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3 दिन, 903 गिरफ्तारी और 103 गंभीर मामले... हरियाणा पुलिस का 'ऑपरेशन ट्रैकडाउन' जारी

हरियाणा पुलिस ने 'ऑपरेशन ट्रैकडाउन' के तहत सिर्फ 3 दिनों में 903 अपराधियों को गिरफ्तार किया है. हत्या, लूट, रंगदारी, अपहरण और आर्म्स एक्ट समेत 103 गंभीर मामलों में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस से पहले अपराधियों पर बड़ा शिकंजा कसा है. पढ़ें इस एक्शन की पूरी कहानी.

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इस ऑपरेशन को पुलिस के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है (फाइल फोटो-ITG)
इस ऑपरेशन को पुलिस के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है (फाइल फोटो-ITG)

स्वतंत्रता दिवस से पहले हरियाणा पुलिस ने पूरे राज्य में अपराधियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है. 'ऑपरेशन ट्रैकडाउन' नाम से चलाए जा रहे इस विशेष अभियान का मकसद संगठित अपराध, आदतन अपराधियों और लंबे समय से फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार कर कानून के दायरे में लाना है. पुलिस का कहना है कि इस अभियान के जरिए राज्य में कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा रहा है ताकि आम लोगों को सुरक्षित और भयमुक्त माहौल मिल सके.

हरियाणा पुलिस के मुताबिक यह विशेष अभियान 1 अगस्त से शुरू किया गया और सिर्फ तीन दिनों यानी 1 से 3 अगस्त के बीच ही पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की. इस दौरान पूरे राज्य में अलग-अलग पुलिस इकाइयों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 903 अपराधियों को गिरफ्तार किया. इनमें 139 आरोपी गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किए गए, जबकि 767 अन्य अपराधियों और फरार आरोपियों को भी विभिन्न मामलों में पकड़ा गया. इतनी बड़ी संख्या में गिरफ्तारी को पुलिस अभियान की अहम सफलता माना जा रहा है.

पुलिस ने बताया कि अभियान के दौरान 103 गंभीर आपराधिक मामलों में विशेष कार्रवाई की गई. इनमें आर्म्स एक्ट के 43 मामले, हत्या के प्रयास (अटेम्प्ट टू मर्डर) के 19 मामले, हत्या के 16 मामले, लूट के 7 मामले, स्नैचिंग के 6 मामले, रंगदारी (एक्सटॉर्शन) के 4 मामले, जबकि डकैती और अपहरण के 3-3 मामले शामिल हैं. इन सभी मामलों में कुल 139 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

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हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (DGP) अजय सिंघल ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस से पहले पूरे राज्य में यह विशेष अभियान इसलिए शुरू किया गया है ताकि अपराधियों में कानून का डर पैदा हो और आम नागरिकों को सुरक्षित वातावरण मिल सके. उन्होंने कहा कि सभी जिला पुलिस इकाइयों को निर्देश दिए गए हैं कि वे वांछित और आदतन अपराधियों की लगातार तलाश करें, उनकी जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करें और उनके आपराधिक नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करें.

डीजीपी अजय सिंघल ने दोहराया कि हरियाणा पुलिस अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसी उद्देश्य से सभी पुलिस इकाइयों को लगातार कार्रवाई जारी रखने और किसी भी आपराधिक गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

इस विशेष अभियान के तहत पुलिस ने 13 नए आदतन अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली, जबकि 81 पुराने हिस्ट्रीशीटधारकों का रिकॉर्ड अपडेट किया गया. पुलिस का मानना है कि इससे इन अपराधियों की गतिविधियों पर बेहतर निगरानी रखी जा सकेगी और भविष्य में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को और प्रभावी बनाया जा सकेगा. यह कदम संगठित अपराध पर नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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'ऑपरेशन ट्रैकडाउन' के तहत राज्य के सभी जिला पुलिस बल, क्राइम ब्रांच, स्पेशल टास्क फोर्स (STF) और अन्य विशेष इकाइयों को एक साथ अभियान में लगाया गया है. पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. फरार और वांछित अपराधियों की तलाश की जा रही है. हिस्ट्रीशीटरों की निगरानी बढ़ाई गई है और अवैध हथियारों की बरामदगी के लिए भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है. साथ ही संगठित अपराध से जुड़े नेटवर्क को तोड़ने पर विशेष फोकस किया जा रहा है.

डीजीपी अजय सिंघल ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पूरे राज्य में मजबूत कानून-व्यवस्था बनाए रखना हरियाणा पुलिस की सबसे बड़ी प्राथमिकता है. इसी वजह से असामाजिक तत्वों और अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके. उन्होंने कहा कि पुलिस का उद्देश्य लोगों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना है.

हरियाणा पुलिस के अनुसार यह अभियान आने वाले दिनों में भी लगातार जारी रहेगा. संदिग्ध व्यक्तियों, आदतन अपराधियों और वांछित आरोपियों के खिलाफ छापेमारी और विशेष कार्रवाई जारी रहेगी. पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ इस तरह की निरंतर कार्रवाई से राज्य में कानून का डर मजबूत होगा और आम नागरिकों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण मिल सकेगा.
 

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