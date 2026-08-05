बॉयफ्रेंड से हुआ झगड़ा तो 18वें फ्लोर से कूदी प्रेमिका, ऐसे जिंदा बची

चीन में एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा होने पर बेहद खौफनाक कदम उठाया. उसने 18वें फ्लोर से छलांग लगा दी. इतनी ऊंचाई से कूदने के बाद किसी का क्या हाल हो सकता है. इसका अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है. फिर भी वह महिला जिंदा बच गई. ऐसा कैसे हुआ, यह चौंकाने वाला है.

और पढ़ें

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला चीन के झेजियांग प्रांत के जियाक्सिंग शहर का है. यहां रहने वाली 20 साल की लड़की, जिसका नाम शियाओयी है. उसने 12 जुलाई की सुबह करीब 4 बजे अपने किराए के फ्लैट से छलांग लगा दी. लड़की का फ्लैट 18वीं मंजिल पर है.

घंटों तक चलता रहा झगड़ा

रिपोर्ट के मुताबिक, शियाओयी का अपने बॉयफ्रेंड से कई घंटों तक झगड़ा हुआ था. इससे पहले भी दोनों के बीच कई बार विवाद हो चुका था. 10 जुलाई को युवती ने उससे रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लिया था. उसने अपने घर युन्नान लौटने के लिए ट्रेन का टिकट भी बुक कर लिया था.

लेकिन 11 जुलाई की रात दोनों के बीच फिर बहस हो गई. आरोप है कि बॉयफ्रेंड ने उसे जाने से रोकने के लिए उसका आईडी कार्ड और मोबाइल फोन अपने पास रख लिया. इतना ही नहीं, उसने फ्लैट का दरवाजा भी बंद कर दिया ताकि वह बाहर न जा सके.

Advertisement

इस वजह से बची लड़की की जान

लड़की के चाचा ली ने बताया कि पूरी रात झगड़े के बाद शियाओयी बेहद परेशान और घबराई हुई थी. उस समय उसके मन में सिर्फ किसी तरह फ्लैट से बाहर निकलने का ख्याल था. इसी जल्दबाजी और घबराहट में उसने बालकनी से छलांग लगा दी.

किस्मत ने उसका साथ दिया. नीचे गिरते समय वह पहले एक पेड़ से टकराई. पेड़ ने उसकी रफ्तार काफी हद तक कम कर दी. इसके बाद वह झाड़ियों पर गिरी. अगर वह कुछ फीट दूर सीमेंट की जमीन पर गिरती, तो उसकी जान बचना लगभग नामुमकिन था.

शरीर में आईं कई गंभीर चोटें

हादसे में शियाओयी के सिर, फेफड़े, लीवर और स्प्लीन में गंभीर चोटें आईं. इसके अलावा उसकी पेल्विस, प्यूबिक बोन और दोनों पैरों की कई हड्डियां टूट गईं.

डॉक्टरों ने अब तक उसकी दो सर्जरी की हैं और जुलाई के आखिर में तीसरी सर्जरी की तैयारी की जा रही थी. होश में आने के बाद शियाओयी ने बताया कि उसे अपने इस फैसले पर पछतावा है.

इलाज के लिए पैसों की परेशानी

लड़की के परिवार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती इलाज का खर्च है. उसके चाचा के मुताबिक, शियाओयी की मां को साल 2022 में कैंसर हो गया था. उनके इलाज में परिवार की सारी बचत खत्म हो चुकी है और काफी कर्ज भी लेना पड़ा था.

Advertisement

अब तक शियाओयी के इलाज पर भी 1 लाख युआन (करीब 15 हजार अमेरिकी डॉलर) से ज्यादा खर्च हो चुका है. परिवार पर अस्पताल का लगभग 60 हजार युआन बकाया है. उन्होंने एक ऑनलाइन चैरिटी प्लेटफॉर्म के जरिए करीब 90 हजार युआन जुटाए हैं, लेकिन आगे की सर्जरी और लंबे इलाज का खर्च उठाना अब भी मुश्किल बना हुआ है.

घटना के बाद बॉयफ्रेंड कई बार अस्पताल में शियाओयी से मिलने पहुंचा, लेकिन परिवार ने उसे मिलने की इजाजत नहीं दी. उनका कहना था कि उसकी मौजूदगी से युवती की मानसिक स्थिति और खराब हो सकती है.

बाद में पुलिस को बुलाना पड़ा. पुलिस ने समझाकर बॉयफ्रेंड को अस्पताल से वापस भेज दिया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. सोशल मीडिया पर भी इस घटना की काफी चर्चा हो रही है.

---- समाप्त ----