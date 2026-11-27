भारतीय क्रिकेट के सबसे आक्रामक बल्लेबाजों में शुमार रहे सुरेश रैना 27 नवंबर को 40 साल के हो गए हैं. 1986 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मुरादनगर में जन्मे रैना अपनी फील्ड‍िंग से मैच पलटने का माद्दा रखते थे. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अपनी विस्फोटक बैटिंग और गजब की फील्डिंग से भारतीय क्रिकेट में खास पहचान बनाई.

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रैना की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खूबी मैदान के चारों ओर शॉट खेलने और फील्डरों के बीच से गैप निकालने की क्षमता थी. हालांकि, शॉर्ट बॉल के खिलाफ उनकी तकनीक कमजोर मानी जाती थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने इस पर काम किया और कमजोरी दूर कर ल. उनका टेस्ट करियर सीमित रहा क्योंकि उस समय टीम इंड‍िया में फैब फोर में (सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण) का दौर था.

3️⃣3️⃣2️⃣ Intl matches 👌 7️⃣9️⃣8️⃣7️⃣ Intl runs 🙌 First #TeamIndia player to score a hundred in all three formats of Intl cricket 👌 Winner of ICC Men’s Cricket World Cup 2️⃣0️⃣1️⃣1️⃣ and ICC Champions Trophy 2️⃣0️⃣1️⃣3️⃣ 🏆 🏆 Here’s wishing @ImRaina a very Happy Birthday 🎂🥳 https://t.co/UNfQ3YYQOR — BCCI (@BCCI) November 27, 2026

टेस्ट डेब्यू पर ही जड़ा शतक

अंडर-19 क्रिकेट में रैना ने अपनी प्रतिभा का परिचय दे दिया था. लगातार रन और दोहरे शतकों ने उन्हें भारतीय जूनियर टीम तक पहुंचाया. हालांकि, टीम इंडिया में नियमित जगह बनाने में उन्हें करीब पांच साल लगे. दिसंबर 2006 में उन्होंने भारत के लिए डेब्यू किया. शुरुआती दौर में वह सीमित ओवरों के विशेषज्ञ बल्लेबाज के रूप में खेले और 98 वनडे मुकाबलों के बाद उन्हें टेस्ट क्रिकेट में मौका मिला.

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2010 में श्रीलंका दौरे पर युवराज सिंह के चोटिल होने के बाद रैना को टेस्ट डेब्यू का मौका मिला. उन्होंने अपने पहले ही टेस्ट में शतक जड़ दिया और यह उपलब्धि हासिल करने वाले 12वें भारतीय बल्लेबाज बने. लेकिन 2011 के इंग्लैंड दौरे पर तेज गेंदबाजी, स्विंग और सीम के खिलाफ उनकी परेशानी सामने आई. इसके बाद टेस्ट टीम में उनकी जगह को लेकर सवाल उठने लगे.

वनडे और टी20 में शानदार रिकॉर्ड

रैना ने भारत के लिए 18 टेस्ट में 768 रन बनाए. उनके नाम एक शतक और सात अर्धशतक रहे. वनडे में उन्होंने 226 मैचों में 5615 रन बनाए, जिसमें पांच शतक और 36 अर्धशतक शामिल हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 116 रन रहा.

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टी20 इंटरनेशनल में रैना ने 78 मैच खेले और 1605 रन बनाए. इस फॉर्मेट में उनके नाम एक शतक भी दर्ज है, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 101 रन रहा. वह गेंदबाजी में भी उपयोगी रहे. टेस्ट में 13, वनडे में 36 और टी20 इंटरनेशनल में 13 विकेट उनके नाम हैं.

IPL में चेन्नई के लिए काटा गदर

IPL में रैना का नाम चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के सबसे सफल खिलाड़ियों में गिना जाता है. उन्होंने 205 IPL मैचों में 5528 रन बनाए. इस दौरान एक शतक और 39 अर्धशतक लगाए. उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 100 रन रहा. उनका स्ट्राइक रेट 136.73 का था.

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वहीं चेन्नई की टीम के लिए आईपीएल में रैना रन बनाने के मामले में धोनी के बाद दूसरे नंबर पर हैं. रैना ने 176 मैचों में 4687 रन बनाए.

चेन्नई सुपर किंग्स के साथ उनके तीन बेहद सफल सीजन रहे. IPL और चैम्प‍ियंस लीग टी20 में उनके प्रदर्शन को देखते हुए CSK ने उन्हें 2011 और फिर 2014 सीजन से पहले रिटेन किया. जब चेन्नई की टीम पर दो साल का प्रतिबंध लगा, तब रैना ने गुजरात लायंस की कप्तानी की.

धोनी के साथ खास रिश्ता, एक ही दिन लिया संन्यास

सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी की दोस्ती क्रिकेट जगत में काफी चर्चित रही. चेन्नई सुपर किंग्स में धोनी कप्तान थे और रैना उनके अहम खिलाड़ियों में शामिल रहे. इसी वजह से रैना को 'चिन्ना थाला' नाम मिला, जो धोनी के 'थाला' नाम से जुड़ा था.

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15 अगस्त 2020 को रैना ने इंस्टाग्राम पर इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया. खास बात यह रही कि उनसे कुछ मिनट पहले ही धोनी ने भी इसी प्लेटफॉर्म पर इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहने की घोषणा की थी.

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घरेलू क्रिकेट में भी रैना के दमदार आंकड़े

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रैना ने 109 मैचों में 6871 रन बनाए. उनका औसत 42.15 रहा और सर्वोच्च स्कोर नाबाद 204 रन था. इस फॉर्मेट में उनके नाम 14 शतक और 45 अर्धशतक हैं. लिस्ट ए क्रिकेट में उन्होंने 302 मैचों में 8078 रन बनाए, जिसमें सात शतक और 55 अर्धशतक शामिल हैं.

सभी टी20 मुकाबलों को मिलाकर रैना ने 336 मैचों में 8654 रन बनाए. उनका स्ट्राइक रेट 137.45 रहा. इस फॉर्मेट में उन्होंने चार शतक और 53 अर्धशतक लगाए. गेंदबाजी में भी उन्होंने टी20 क्रिकेट में 54 विकेट हासिल किए.

रैना का क्रिकेट सफर उत्तर प्रदेश के स्पोर्ट्स हॉस्टल से शुरू हुआ था, जहां किशोरावस्था में उन्हें घर से दूर रहकर कड़ी मेहनत करनी पड़ी. सीमित सुविधाओं के बीच तैयार हुए रैना ने अपनी प्रतिभा के साथ संघर्ष और मजबूत इच्छाशक्ति के दम पर भारतीय क्रिकेट में मुकाम हासिल किया.

रैना ने की टीम इंड‍िया की कप्तानी

सुरेश रैना ने भारत के लिए वनडे और टी20 दोनों में कप्तानी की. उन्होंने 12 वनडे में और 3 टी20 इंटरनेशनल में भी कमान संभाली थी. 12वनडे में उनकी कप्तानी में 6 जीते और 5 हारे और एक बेनतीजा रहा, जबक‍ि टी20 इंटरनेशनल में उनकी कप्तानी में भारतीय टीम सभी के सभी मैच जीती.

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उनकी कप्तानी में 6 जीते और 5 हारे और एक बेनतीजा रहा, जबक‍ि टी20 इंटरनेशनल में उनकी कप्तानी में भारतीय टीम सभी के सभी मैच जीती.



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