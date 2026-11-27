दिल्ली की वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान लॉजिकल गड़बड़ियों की वजह से छूटे 47.65 लाख वोटर्स में से करीब 33 लाख का वेरिफिकेशन पूरा हो गया है. इनमें बेघर और अपना ठिकाना बदलने वाले वोटर्स भी शामिल हैं.

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दिल्ली में SIR के दौरान ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की 33 लाख से ज्यादा प्रविष्टियों में 'लॉजिकल गड़बड़ी' या पुराने रिकॉर्ड से मौजूदा जानकारी की मैपिंग न हो पाने के कारण नोटिस जारी किए गए थे.

कॉलेज और बूथ पर कैंप लगाने और घर-घर जाकर वेरिफिकेशन अभियान चलाने के बाद यह सफलता मिली है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय के सूत्रों के मुताबित SIR के दौरान सूची से बाहर हुए 47.65 लाख मतदाताओं में से 31 अगस्त से 25 नवंबर 2026 के बीच केवल 3,37,970 लोगों ने नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरा है.

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इनके अलावा 30 अगस्त तक पहली बार पंजीकरण कराने वाले 2,12,400 पात्र लोगों के आवेदन मिले थे. ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर हुए करीब 43.32 लाख (शिफ्टेड श्रेणी वाले) मतदाताओं को दोबारा नाम जुड़वाने के लिए दिल्ली मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने एक विशेष अभियान चलाया है, जो 30 नवंबर 2026 तक चलेगा.

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अब तक की प्लानिंग के मुताबिक, दिल्ली की फाइनल वोटर लिस्ट 22 दिसंबर 2026 को पब्लिश की जाएगी.

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