उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) के माध्यम से नवचयनित 1,594 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए. इस मौके पर उन्होंने युवाओं को बधाई दी और प्रदेश में रोजगार, सरकारी भर्तियों और आर्थिक विकास को लेकर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. साथ ही समाजवादी पार्टी और पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधा.

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सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी सरकार जिस रफ्तार से युवाओं को नियुक्ति पत्र दे रही है, उसे 'सैफई सिंडिकेट' गिन भी नहीं पाएगा. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "सैफई सिंडिकेट सिर्फ नोट गिनने के अलावा कुछ गिनता ही नहीं है."

मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी की ओर से 30 लाख युवाओं को नौकरी देने के दावे पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि आज जो लोग 30 लाख नौजवानों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, उन्हें बताना चाहिए कि जब उनकी सरकार थी, तब उन्होंने युवाओं के लिए क्या किया था.

योगी आदित्यनाथ ने सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर भी समाजवादी पार्टी को घेरा. उन्होंने कहा कि आज सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस देने की बात की जा रही है, लेकिन यह भी बताना चाहिए कि नई पेंशन योजना (NPS) किसने लागू की थी. मुख्यमंत्री के मुताबिक, समाजवादी पार्टी की सरकार ने ही 2005 में नई पेंशन योजना लागू की थी.

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नोएडा जाने से कुर्सी जाने का अंधविश्वास था

सीएम योगी ने अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश की पिछली सरकारों के कामकाज और उनके फैसलों पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पहले सत्ता में बैठे लोग इतने अंधविश्वास और पाखंड में डूबे हुए थे कि नोएडा जाने से भी डरते थे. उन्हें लगता था कि अगर वे नोएडा जाएंगे तो उनकी कुर्सी चली जाएगी.

उन्होंने कहा कि राम मंदिर का विरोध करना और नोएडा जाने से डरना, यह सब उस सोच को दिखाता है. मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा, "प्रभु से डरो, पाखंड से नहीं."

योगी ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा को उत्तर प्रदेश का आर्थिक चेहरा बताया. उन्होंने कहा कि ये दोनों शहर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री अपने ही आर्थिक चेहरे को नजरअंदाज करता हो और अपने लोगों को लूट-खसोट की छूट देता हो, उससे विकास की क्या उम्मीद की जा सकती है.

साढ़े 9 साल में तीन गुना हुई यूपी की अर्थव्यवस्था

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की आर्थिक प्रगति का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने साढ़े नौ साल में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तीन गुना करने का काम किया है. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भी तीन गुना हुई है. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश का बजट भी तीन गुना बढ़ा है.

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उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश को लेकर किसी तरह का संदेह नहीं किया जा सकता. प्रदेश ने विकास और आर्थिक प्रगति के मामले में अपनी पहचान बनाई है.

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