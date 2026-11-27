बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान जहां पहुंच जाते हैं, वहां महफिल अपने आप सज जाती है. फिर चाहे कोई फिल्मी अवॉर्ड शो हो या किसी की निजी शादी, किंग खान अपने अंदाज से हर जगह चार चांद लगा देते हैं. अब एक बार फिर शाहरुख का ऐसा ही जलवा देखने को मिला है. इस बार मौका था राजस्थान के उदयपुर में एक प्राइवेट वेडिंग का, जहां SRK ने अपनी मौजूदगी से मेहमानों की शाम यादगार बना दी.

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कभी अपने डांस मूव्स से लोगों को झुमाया, तो कभी अपने सुपरहिट डायलॉग से महफिल लूट ली. शाहरुख का यह अंदाज देखकर वहां मौजूद मेहमान तो खुश हुए ही, सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद फैंस भी झूम उठे हैं. खास बात यह रही कि इस शादी में शाहरुख ने दूल्हे को ऐसा सरप्राइज दिया, जिसकी शायद उसने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी.

हालांकि इसके बाद चर्चा होने लगी है कि वह कौन करोड़पति दूल्हा था जिसकी शादी में शाहरुख ने इतने दम से परफॉर्म किया है. लेकिन इसकी जानकारी अभी पब्लिक नहीं की गई है.

उदयपुर की शादी में शाहरुख का रॉयल अंदाज

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शाहरुख खान बुधवार को उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पहुंचे थे. यहां एक निजी शादी समारोह में शामिल होने के लिए किंग खान खास तौर पर पहुंचे थे. शादी में शाहरुख ग्रे-ब्लू ट्राउजर के साथ वेलवेट की जोधपुरी जैकेट पहने नजर आए. उनका यह रॉयल लुक देखते ही बन रहा था.

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लेकिन असली धमाका तब हुआ, जब शाहरुख ने अपना आउटफिट बदलकर सफेद धोती स्टाइल रैप पहना और मेहमानों के साथ डांस फ्लोर पर उतर गए. फिर क्या था! अपनी फिल्म 'चेन्नई एक्सप्रेस' के मशहूर गाने 'लुंगी डांस' पर किंग खान ने ऐसे ठुमके लगाए कि पूरी महफिल झूम उठी.

इतना ही नहीं, शाहरुख ने अपनी फिल्म 'ओम शांति ओम' का मशहूर मोनोलॉग भी सुनाया. यानी शादी में डांस, डायलॉग और रोमांस वाले बादशाही अंदाज का पूरा पैकेज देखने को मिला.

दूल्हे को मिला जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज, पीछे खड़े थे शाहरुख

इस शादी का सबसे मजेदार पल तब आया, जब दूल्हे ने अनजाने में शाहरुख खान का आइकॉनिक पोज रीक्रिएट किया. दरअसल, स्टेज पर मशहूर सिंगर सोनू निगम नियोन ग्रीन सूट पहनकर परफॉर्म कर रहे थे. इसी दौरान दूल्हा शाहरुख के अंदाज में पोज देने लगा.

लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका फेवरेट सुपरस्टार ठीक उसके पीछे खड़ा है और उसी की तरह पोज कॉपी कर रहा है. जैसे ही दूल्हे ने पीछे मुड़कर देखा और सामने शाहरुख खान को पाया, उसका रिएक्शन देखने लायक था. खुशी और हैरानी से उसका चेहरा खिल उठा.

इसके बाद शाहरुख ने सोनू निगम के सामने झुककर उनका अभिवादन किया, उन्हें गर्मजोशी से गले लगाया और फिर सोनू निगम व दूल्हे के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं. सोशल मीडिया पर इस पल को खूब पसंद किया जा रहा है.

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शादी में शाहरुख की परफॉर्मेंस पर फिर छिड़ी बहस, कितनी फीस लेते होंगे बादशाह?

वैसे यह पहली बार नहीं है जब शाहरुख खान किसी हाई-प्रोफाइल प्राइवेट शादी में शामिल होकर महफिल लूटते नजर आए हों. लेकिन इस बार उनके वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है. लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर किसी प्राइवेट शादी में शाहरुख जैसे सुपरस्टार को बुलाने के लिए मेजबान कितनी बड़ी रकम खर्च करते होंगे?

कुछ यूजर्स ने शाहरुख के शादी में डांस करने पर सवाल उठाए. एक यूजर ने कमेंट किया कि शाहरुख उनके पसंदीदा स्टार हैं, लेकिन इतने अमीर और सफल होने के बावजूद उन्हें निजी शादियों में डांस करते देखना पसंद नहीं है. वहीं, दूसरे यूजर ने उनका बचाव करते हुए कहा कि शाहरुख ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की है और अगर कोई उन्हें बुलाने की फीस दे सकता है, तो इसमें गलत क्या है?

एक अन्य यूजर ने लिखा कि लोग उन्हें देखना चाहते हैं, कोई उन्हें बुलाने का खर्च उठा सकता है और शाहरुख को इसके लिए पैसे मिलते हैं. इसमें सभी खुश हैं. वहीं कुछ लोगों ने इसे सुपरस्टार की लोकप्रियता और उनके प्रोफेशनल अंदाज से जोड़कर देखा.

LATEST: Embarrassing Moment for Shah Rukh Khan! 🤐💀 He boasts of being d richest actor, yet here he's dancing at pvt function. Groom - “Please let go of my hand!” 😭 Never seen #SalmanKhan do this. https://t.co/Jts3qYdKL3 — Being ADARSH⚡ (@IBeingAdarsh_) November 26, 2026

अब 'किंग' बनकर बड़े पर्दे पर मचाएंगे धमाल

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वर्कफ्रंट की बात करें तो शाहरुख खान जल्द ही अपनी अगली फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म में उनके साथ दीपिका पादुकोण और सुहाना खान भी दिखाई देंगी. फिल्म की रिलीज डेट 24 दिसंबर बताई गई है.

फिलहाल उदयपुर की इस शादी से सामने आए वीडियो ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि शाहरुख खान सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, असल जिंदगी में भी अपनी मौजूदगी से महफिल लूटना जानते हैं. दूल्हे को मिला यह सरप्राइज और सोनू निगम के साथ किंग खान का अंदाज सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रहा है.

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