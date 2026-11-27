बाजार में मिलने वाले केमिकल युक्त साबुनों के बजाय घर पर बने प्राकृतिक साबुन त्वचा की सेहत के लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं. आलू का रस और एलोवेरा जेल मिलकर त्वचा को नमी देने के साथ-साथ रंगत को निखारने में मदद करते हैं. घर पर मौजूद आसान चीजों से तैयार यह नेचुरल साबुन स्किन को रूखा किए बिना साफ रखता है. नियमित इस्तेमाल से चेहरे पर ताजगी और एक हल्का गुलाबी निखार दिख सकता है. केमिकल प्रोडक्ट्स से दूरी बनाकर घर पर ही यह साबुन तैयार करना बेहद सरल है.

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सामग्री

सोप बेस (ग्लिसरीन या गोट मिल्क): 200 ग्राम (छोटे टुकड़ों में कटा हुआ)

आलू का रस: 2 से 3 चम्मच (ताजा कद्दूकस किए आलू को निचोड़कर निकाला हुआ)

एलोवेरा जेल: 2 चम्मच

नारियल या बादाम का तेल: 1 छोटा चम्मच

चुटकी भर हल्दी या गुलाब जल (वैकल्पिक): 1 चम्मच गुलाब जल

बनाने का तरीका

एक बर्तन में थोड़ा पानी गर्म करें और उसके ऊपर कांच या स्टील का कटोरा रखकर कटे हुए सोप बेस के टुकड़े डालें. धीमी आंच पर इसे लगातार चलाते हुए पिघला लें.

सोप बेस पिघलने के बाद कटोरे को आंच से उतार लें. इसमें ताजा आलू का रस, एलोवेरा जेल और नारियल या बादाम का तेल डालकर अच्छी तरह मिक्स करें.

तैयार मिश्रण को सिलिकॉन मोल्ड या किसी छोटे बर्तन में डालें. ध्यान रखें कि मिश्रण बहुत ज्यादा गर्म न हो और तुरंत जमने से पहले मोल्ड में सेट हो जाए.

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मोल्ड को 2 से 3 घंटे के लिए सामान्य तापमान पर छोड़ दें. साबुन पूरी तरह सख्त हो जाने पर उसे मोल्ड से बाहर निकाल लें और इस्तेमाल के लिए रखें.

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