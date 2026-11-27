कई बार पड़ोसियों, दोस्तों या रिश्तेदारों से हम छोटी-छोटी जरूरतों का सामान मांग लेते हैं. कभी नमक, कभी तेल तो कभी कोई दूसरी घरेलू चीज. लेकिन वास्तु और ज्योतिष से जुड़ी कुछ मान्यताओं में ऐसी चार चीजों का जिक्र मिलता है, जिन्हें किसी से मुफ्त में लेना शुभ नहीं माना जाता. मान्यता है कि इन वस्तुओं का संबंध ग्रहों और घर की सुख-शांति से होता है. इनमें रुमाल, नमक, लोहा और सरसों का तेल शामिल हैं.

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1. किसी दूसरे का रुमाल लेने से क्यों करते हैं परहेज?

वास्तु और ज्योतिष से जुड़ी मान्यताओं में रुमाल को निजी इस्तेमाल की वस्तु माना गया है. कहा जाता है कि किसी दूसरे व्यक्ति का रुमाल इस्तेमाल करना या अपना रुमाल किसी को देना रिश्तों में तनाव और गलतफहमी का कारण बन सकता है. इसी वजह से रुमाल को मुफ्त में लेने या उपहार में देने से बचने की सलाह दी जाती है. बेहतर है कि हर व्यक्ति अपना रुमाल अलग रखे और उसका इस्तेमाल खुद ही करे.

2. मुफ्त में नमक लेना क्यों माना जाता है अशुभ?

ज्योतिष में नमक का संबंध शनि ग्रह से जोड़ा जाता है. पारंपरिक मान्यता के अनुसार, किसी से मुफ्त में नमक मांगना या लेना आर्थिक परेशानियों और घर में नकारात्मकता का कारण बन सकता है. यही वजह है कि नमक के लेनदेन को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. अगर जरूरत पड़ने पर किसी से नमक लेना पड़े, तो बदले में कुछ पैसे या दूसरी वस्तु देना शुभ माना जाता है.

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3. किसी से मुफ्त में लोहा लेने से बचें

ज्योतिष शास्त्र में लोहे को भी शनि ग्रह से संबंधित माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, किसी से लोहा मुफ्त में लेना या उधार लेना शुभ नहीं माना जाता. ऐसा कहा जाता है कि इससे कामकाज में बाधाएं और परेशानियां बढ़ सकती हैं. खासतौर पर शनिवार के दिन लोहे से जुड़ी वस्तुओं के लेनदेन में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

4. मुफ्त में सरसों का तेल लेना भी नहीं माना जाता शुभ

सरसों के तेल का संबंध भी शनि देव से माना जाता है. इसी वजह से ज्योतिषीय मान्यताओं में किसी दूसरे व्यक्ति से मुफ्त में तेल लेने या उधार लेने से बचने की सलाह दी जाती है. मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं. शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करने की परंपरा भी प्रचलित है. हालांकि, दान और सामान्य खरीद-बिक्री को अलग-अलग धार्मिक संदर्भों में देखा जाता है.

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