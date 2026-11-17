महेंद्र सिंह धोनी के IPL में खिलाड़ी के तौर पर सफर का अंत हो गया है. करीब 18 साल तक इस टूर्नामेंट में अपनी छाप छोड़ने वाले धोनी अब चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के मेंटर की भूमिका में नजर आएंगे. उनके इस नए सफर के ऐलान के साथ ही क्रिकेट जगत से प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं. टीम इंडिया के पूर्व और मौजूदा खिलाड़ियों ने धोनी के योगदान को याद करते हुए उन्हें खास अंदाज में विदाई दी.

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धोनी के साथी खिलाड़ी रहे रवींद्र जडेजा भी इस मौके पर भावुक नजर आए. उन्होंने इंस्टाग्राम पर धोनी के लिए एक खास पोस्ट शेयर किया. जडेजा ने लिखा, '8 का 7 के लिए सम्मान हमेशा.' इसके साथ उन्होंने हाथ जोड़ने वाला इमोजी लगाया. जवाब में चेन्नई ने इस पोस्ट में लिखा, 'थाला थलापति फॉरएवर!' जडेजा का यह संदेश धोनी के साथ उनके खास रिश्ते को बयां करता है.

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इरफान पठान ने धोनी को बताया प्रभावशाली कप्तान

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने भी धोनी की जमकर तारीफ की. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि एक लीडर, फिनिशर और दबाव में शांत रहने वाले खिलाड़ी के तौर पर धोनी भारतीय क्रिकेट की सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक रहे हैं. उनकी बनाई विरासत की बराबरी करना आसान नहीं होगा.

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इरफान ने आगे लिखा कि धोनी ने जो हासिल किया है, उसके लिए उन्हें बधाई. उन्हें उम्मीद है कि धोनी का अनुभव और क्रिकेट की समझ आने वाली पीढ़ी के खिलाड़ियों को प्रेरित करती रहेगी.

धवन ने कहा- आपका इम्पैक्ट हमेशा बना रहेगा

टीम इंडिया के पूर्व ओपनर शिखर धवन ने भी धोनी के लिए खास संदेश साझा किया. उन्होंने लिखा, 'माही भाई, आपका सफर कितना शानदार रहा है.' धवन ने धोनी की कप्तानी, शांत स्वभाव और खेल पर उनके इम्पैक्ट की तारीफ की.

धवन के मुताबिक, धोनी ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है. खिलाड़ी के तौर पर भले ही वह एक कदम पीछे हट रहे हों, लेकिन क्रिकेट पर उनका प्रभाव हमेशा बना रहेगा. धवन ने CSK के साथ उनकी नई भूमिका के लिए शुभकामनाएं भी दीं.

मुंबई इंडियंस और IPL ने भी किया पोस्ट

धोनी के IPL सफर के इस अहम मोड़ पर मुंबई इंडियंस ने भी खास अंदाज में उन्हें सम्मान दिया. फ्रेंचाइजी ने रोहित शर्मा और धोनी की एक पुरानी तस्वीर साझा की, जिसमें दोनों वानखेड़े स्टेडियम में माइक थामे नजर आ रहे हैं. पोस्ट के कैप्शन में मुंबई इंडियंस ने नीले और पीले रंग के दिल के साथ हाथ मिलाने का इमोजी लगाया. यह दोनों टीमों के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिद्वंद्विता और आपसी सम्मान को दर्शाता है.

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IPL ने भी धोनी की तस्वीर के साथ पोस्ट किया. इसमें लिखा, 'फॉरएवर एन इमोशन.' यानी धोनी हमेशा एक भावना बने रहेंगे. वहीं दूसरी फ्रेंचाइजी और अन्य क्रिकेटर्स और फैन्स ने भी धोनी के र‍िटायरमेंट पर उन्हें सलाम किया.

A leader, a finisher, calm and composed under pressure, and one of the most influential figures in Indian cricket. MS Dhoni, the legacy you have created will be hard to match. Well done, MS! I’m sure your immense experience and knowledge will continue to inspire the next generation of cricketers. — Irfan Pathan (@IrfanPathan) November 17, 2026

CSK के मेंटर बने धोनी

चेन्नई सुपर किंग्स ने मंगलवार को ऐलान किया कि धोनी अब टीम के मेंटर की भूमिका निभाएंगे. CSK के मालिक एन श्रीनिवासन ने कहा कि धोनी के बिना चेन्नई सुपर किंग्स की कल्पना नहीं की जा सकती. करीब दो दशक से फ्रेंचाइजी उनके साथ जीत, हार और हर उतार-चढ़ाव में आगे बढ़ी है.

Forever an 𝗘𝗠𝗢𝗧𝗜𝗢𝗡 💛7️⃣ #TATAIPL | @ChennaiIPL | @msdhoni https://t.co/P261iU58A8 — IndianPremierLeague (@IPL) November 17, 2026

टीम की सह-मालिक और एन श्रीनिवासन की बेटी रूपा गुरुनाथ ने कहा कि धोनी CSK परिवार का हिस्सा बने रहेंगे. उनका अनुभव और विशेषज्ञता टीम के लिए बेहद अहम है. खासकर ऐसे समय में जब टीम बदलाव के दौर से गुजर रही है और उसके पास कई युवा खिलाड़ी हैं. धोनी का मार्गदर्शन अगली पीढ़ी के खिलाड़ियों को तैयार करने में मदद करेगा.

45 साल के धोनी का खिलाड़ी के तौर पर सफर पिछले कुछ वर्षों में चोटों के कारण प्रभावित रहा था. CSK के बयान में धोनी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई. उन्होंने इससे पहले 2020 में इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया था. अब IPL में उनकी नई भूमिका मेंटोर की होगी.

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