बंद हो चुकी एयरलाइंस कंपनी जेट एयरवेज के पुराने कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है. नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने गुरुवार को दो हफ़्ते के अंदर पुराने कर्मचारियों को एक बड़ा अमाउंट देने का फैसला सुनाया है.

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NCLAT ने 7 साल की कानूनी लड़ाई के बाद कर्मचारियों के हक में फैसला सुनाते हुए ब्याज के साथ ग्रेच्युटी पेमेंट जारी करने के लिए कहा है. ट्रिब्यूनल के आदेश के अनुसार, कुल ग्रेच्युटी पेमेंट लगभग 480 करोड़ रुपये होने का अनुमान है. यह फैसला उन पुराने कर्मचारियों के लिए एक बड़ी बात है जो अप्रैल 2019 में एयरलाइन के ऑपरेशन बंद करने के बाद से अपने कानूनी बकाए के सेटलमेंट का इंतजार कर रहे थे.

ऑर्डर के तहत ग्रेच्‍युटी पेमेंट सीधे एलिजिबल कर्मचारियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा. बकाया प्रोविडेंड फंड (PF) कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड ऑफिस के ज़रिए कर्मचारियों के अकाउंट में जमा किया जाएगा.

कर्मचारियों को क्‍या-क्‍या दिया जाएगा?

ग्रेच्युटी और प्रोविडेंट फंड, कर्मचारी की सोशल सिक्योरिटी और रिटायरमेंट बेनिफिट्स के मुख्य हिस्से हैं. लागू कानूनी नियमों के तहत, कर्मचारी आम तौर पर पांच साल की लगातार सर्विस पूरी करने के बाद ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. पेमेंट की जाने वाली रकम कर्मचारी की आखिरी एलिजिबल सैलरी और सर्विस के सालों के आधार पर कैलकुलेट की जाती है.

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एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड फ्रेमवर्क के तहत, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर आम तौर पर लागू नियमों के तहत, रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल सैलरी का 12% कंट्रीब्यूट करते हैं. जमा हुई रकम पर ब्याज मिलता है और तय शर्तों के तहत टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं. ये सभी लाभ एयलाइंस के पुराने कर्मचारियों दिए जाने का फैसला सुनाया गया है.

ग्रेच्‍युटी क्‍या होता है?

ग्रेच्युटी एक एकमुश्त फाइनेंशियल बेनिफिट है, जो एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉई की लगातार सर्विस के सालों को पहचानने के लिए देता है. यह एम्प्लॉई के कानूनी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट का हिस्सा होता है और बेसिक सैलरी या अलाउंस के उलट, इसे हर महीने नहीं दिया जाता है. इसके बजाय, यह लागू नियमों के तहत, इस्तीफे, रिटायरमेंट, सुपरएनुएशन, मौत या डिसेबिलिटी पर देना होता है.

भारत में, कर्मचारी आम तौर पर पांच साल की लगातार सर्विस पूरी करने के बाद ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. हालांकि, मौत या डिसेबिलिटी के मामलों में यह मिनिमम सर्विस की जरूरत लागू नहीं होती है. ग्रेच्युटी पूरी तरह से एम्प्लॉयर द्वारा फंड की जाती है, जिसमें कर्मचारी की महीने की सैलरी से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं काटा जाता है. यह फायदा एलिजिबल प्राइवेट-सेक्टर और सरकारी कर्मचारियों को उनके संबंधित कानूनी और सर्विस नियमों के तहत मिलता है.

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कैसे बर्बाद हुआ जेट एयरवेज?

नरेश गोयल द्वारा शुरू की गई जेट एयरवेज़ ने मई 1993 में चार लीज़ पर लिए गए बोइंग 737-300 एयरक्राफ्ट के साथ कमर्शियल ऑपरेशन शुरू किया था. 1995 में, इस कैरियर को शेड्यूल्ड एयरलाइन का स्टेटस मिला, जिससे सरकारी कंपनी इंडियन एयरलाइंस की लगभग चार दशक पुरानी डोमेस्टिक मोनोपॉली खत्म हो गई और भारत की एविएशन इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर की ज़्यादा हिस्सेदारी रखने वाली एयलाइंस बन गई.

लेकिन कंपनी पर धीरे-धीरे जरूरत से ज्‍यादा कर्ज और गंभीर फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से कंपनी को अपना ऑपरेशन अप्रैल 2019 में बंद करना पड़ा, जिससे हजारों कर्मचारियों को अपनी रोज़ी-रोटी और बकाया पेमेंट को लेकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है. नवंबर 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अपनी खास शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एयरलाइन के एसेट्स को बेचने का आदेश दिया था.

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