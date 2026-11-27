पश्चिम बंगाल के आसनसोल गोलीबारी मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने शुक्रवार को फरार आरोपी प्रताप दास को उसके ही इलाके में दबोचा. सूत्रों के मुताबिक, इस ऑपरेशन के दौरान आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था. इस दौरान पुलिस ने उसके पैर में गोली चलाई. फिलहाल उसे इलाज के लिए आसनसोल जिला अस्पताल ले जाया गया है. इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है.

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आसनसोल में यह गिरफ्तारी इलाके में काफी हंगामे के बाद हुई. प्रताप दास कथित तौर पर हथियार लेकर खुलेआम घूम रहा था. इलाके से सामने आए वीडियो में आरोपी के पास बंदूक दिखाई दे रही है. जबकि पुलिसकर्मी हथियार ताने उसका पीछा करते दिख रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, एक दिन पहले पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर उसने दो राउंड फायरिंग भी की थी.

इसके बाद आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया. इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया था और सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई थी. एक दिन पहले प्रताप दास को हीरापुर थाना क्षेत्र के इस्माइल इलाके में पुलिस पकड़ने पहुंची थी. इस दौरान उसने पुलिस पर कथित तौर पर गोली चला दी थी. इसके बाद तलाशी अभियान और तेज कर दिया गया था.

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किन मामलों में वांछित था प्रताप दास

प्रताप दास की तलाश में आसनसोल उत्तर, आसनसोल दक्षिण और हीरापुर थानों की कई पुलिस टीमें लगी हुई थी. कई जगहों पर निगरानी और चेकिंग भी बढ़ा दी गई थी. प्रताप दास साइबर धोखाधड़ी और लूटपाट सहित कई आपराधिक मामलों में वांछित था. पुलिस से वह बार-बार बच निकलता था. साथ ही, उसके द्वारा की गई गोलीबारी की घटनाओं ने सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी थीं. आरोपी प्रताप दास की गिरफ्तारी को पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है.

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