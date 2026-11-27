बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ की फिल्म ये प्रेम मोल लिया 27 नवंबर यानी आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म को लेकर ऑडियंस के रिएक्शन भी सामने आने लगे हैं. खास बात ये है कि फिल्म देखने के बाद कई लोग इसकी तुलना 90 के दशक की रोमांटिक फिल्मों से कर रहे हैं.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ऑडियंस ने फिल्म की सादगी, इमोशन्स और पुराने जमाने के रोमांस की जमकर तारीफ की है. कई लोगों को ये एक अच्छी फैमिली एंटरटेनर लगी है. हालांकि, कुछ ने फिल्म की कहानी की रफ्तार और दूसरे हाफ को थोड़ा लंबा भी बताया है.
क्या है ये प्रेम मोल लिया देखने के बाद लोगों का रिएक्शन?
फिल्म को लेकर एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये 90 के दशक के स्टाइल वाली फिल्म है. इसके गाने काफी अच्छे हैं और उन्हें फिल्म का म्यूजिक भी पसंद आया. इसमें उन्होंने शरवरी की खूबसूरती और उनकी एक्टिंग की तारीफ की. साथ ही आयुष्मान खुराना, अनुपम खेर और फिल्म में माता-पिता का किरदार निभाने वाले कलाकारों की परफॉर्मेंस को भी अच्छा बताया.
हालांकि फिल्म ये प्रेम मोल लिया को लेकर सभी दर्शकों की राय एक जैसी नहीं है. एक यूजर ने कहा कि ये फिल्म खासतौर पर अपर मिडिल क्लास और अमीर परिवारों के लोगों को पसंद आ सकती है. हालांकि, उन्हें फिल्म में दिखाया गया रोमांस कुछ ज्यादा जल्दी आगे बढ़ता हुआ लगा. उन्होंने बताया कि आयुष्मान का किरदार शरवरी के किरदार से पहली मुलाकात के दिन ही शादी के लिए प्रपोज कर देता है. यूजर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि दोनों को एक-दूसरे को जानने के लिए कुछ और दिन मिलने चाहिए थे. हालांकि, उन्होंने फिल्म को कुल मिलाकर अच्छी फैमिली एंटरटेनर बताया.
एक यूजर ने फिल्म को 4 स्टार दिए और इसे दिल छूने वाली फिल्म बताया. उन्होंने सूरज बड़जात्या की फिल्मों के पुराने अंदाज की तारीफ की. उनके मुताबिक, फिल्म की सबसे अच्छी बात इसकी सादगी, ईमानदारी, प्यार और पारिवारिक संस्कार हैं. यूजर ने ये भी कहा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, क्योंकि इमोशन्स की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए.
वहीं, एक दूसरे दर्शक ने फिल्म को 3.5 स्टार दिए. उन्होंने इसे शानदार फिल्म बताते हुए परिवार के साथ देखने की सलाह दी. हालांकि, उन्हें पहले हाफ में कुछ कमियां नजर आईं. उनके मुताबिक, फिल्म का दूसरा हाफ ज्यादा इमोशनल है और इसकी कहानी में 2000 के शुरुआती सालों की फिल्मों जैसा फील आता है.
क्या है फिल्म की स्टारकास्ट?
फिल्म ये प्रेम मोल लिया को सूरज बड़जात्या ने डायरेक्ट किया है. उन्होंने ही फिल्म की कहानी भी लिखी है. इस फिल्म के जरिए सूरज एक बार फिर रोमांटिक और फैमिली ड्रामा लेकर आए हैं. फिल्म में आयुष्मान खुराना प्रेम मिश्रा और शरवरी पूर्वा सोलंकी के किरदार में हैं. इनके अलावा अनुपम खेर, सुप्रिया पाठक, सीमा पाहवा, सौम्या टंडन, शाद रंधावा, स्वानंद किरकिरे और आलोक नाथ भी अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं.फिल्म को राजश्री प्रोडक्शंस और महावीर जैन फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है. इसका म्यूजिक हिमेश रेशमिया ने तैयार किया है. फिल्म 27 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है.