बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ की फिल्म ये प्रेम मोल लिया 27 नवंबर यानी आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म को लेकर ऑडियंस के रिएक्शन भी सामने आने लगे हैं. खास बात ये है कि फिल्म देखने के बाद कई लोग इसकी तुलना 90 के दशक की रोमांटिक फिल्मों से कर रहे हैं.

और पढ़ें

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ऑडियंस ने फिल्म की सादगी, इमोशन्स और पुराने जमाने के रोमांस की जमकर तारीफ की है. कई लोगों को ये एक अच्छी फैमिली एंटरटेनर लगी है. हालांकि, कुछ ने फिल्म की कहानी की रफ्तार और दूसरे हाफ को थोड़ा लंबा भी बताया है.

क्या है ये प्रेम मोल लिया देखने के बाद लोगों का रिएक्शन?

फिल्म को लेकर एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये 90 के दशक के स्टाइल वाली फिल्म है. इसके गाने काफी अच्छे हैं और उन्हें फिल्म का म्यूजिक भी पसंद आया. इसमें उन्होंने शरवरी की खूबसूरती और उनकी एक्टिंग की तारीफ की. साथ ही आयुष्मान खुराना, अनुपम खेर और फिल्म में माता-पिता का किरदार निभाने वाले कलाकारों की परफॉर्मेंस को भी अच्छा बताया.

#YehPremMolLiya Interval Review : A Decent Family Entertainer with Heavenly Music of Himesh Reshamiya. Yeh Prem mol liya starts on a decent note with the story of Prem and Purva, beautifully embroidered with their contrasting families. The Movie aims at breaking stereotypes, for me the most outstanding part of movie till now is SHARVARI, Give her any role in any genre and she will nail it to perfection. Music is USP, Direction till now is very good, will discuss in full review but the negatives are noticeable, Story is kinda predictable with uneven pacing of screenplay. The initial moments between Prem and Purva felt rushed whereas sometimes they are very slow, comedy is decent and will give you some tickles, more like Akshay Kumar’s Raksha Bandhan. Ayushman Khurana is a BIG NEGATIVE for me, sorry but he is trying way too hard and is failing, MISCAST. On to the 2nd Half….. — KBP Reviews🏹 (@KshitizCritic) November 27, 2026

हालांकि फिल्म ये प्रेम मोल लिया को लेकर सभी दर्शकों की राय एक जैसी नहीं है. एक यूजर ने कहा कि ये फिल्म खासतौर पर अपर मिडिल क्लास और अमीर परिवारों के लोगों को पसंद आ सकती है. हालांकि, उन्हें फिल्म में दिखाया गया रोमांस कुछ ज्यादा जल्दी आगे बढ़ता हुआ लगा. उन्होंने बताया कि आयुष्मान का किरदार शरवरी के किरदार से पहली मुलाकात के दिन ही शादी के लिए प्रपोज कर देता है. यूजर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि दोनों को एक-दूसरे को जानने के लिए कुछ और दिन मिलने चाहिए थे. हालांकि, उन्होंने फिल्म को कुल मिलाकर अच्छी फैमिली एंटरटेनर बताया.

Advertisement

There’s something beautiful about Sooraj Barjatya presenting a true Bollywood musical: a dead genre when most movies present songs as montages, remixes and do the one odd item song! Himesh has cooked but it’s an odd adjustment for Ayushman to be playing a singer in the film & he’s lip syncing vocals for Vishal Mishra, Himesh Reshammiya & Keshav Anand #YehPremMolLiya — ANMOL JAMWAL (@jammypants4) November 27, 2026

एक यूजर ने फिल्म को 4 स्टार दिए और इसे दिल छूने वाली फिल्म बताया. उन्होंने सूरज बड़जात्या की फिल्मों के पुराने अंदाज की तारीफ की. उनके मुताबिक, फिल्म की सबसे अच्छी बात इसकी सादगी, ईमानदारी, प्यार और पारिवारिक संस्कार हैं. यूजर ने ये भी कहा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, क्योंकि इमोशन्स की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए.

Finished watching #YehPremMolLiya and it is a good film and I can definitely see it clicking with upper middle class and affluent family audiences. My only complaint is how rushed the romance feels...Ayushmann’s character proposes marriage to Sharvari’s character on the very first day they actually have a conversation... Sooraj ji...2 3 din ya ek aadh hafta toh ghumne firne dete ek doosre ko janne dete...fir propose karwate bhai… 😂 Overall...a good family entertainer — ᎪᏙᏆ (@AVItheKKC) November 27, 2026

वहीं, एक दूसरे दर्शक ने फिल्म को 3.5 स्टार दिए. उन्होंने इसे शानदार फिल्म बताते हुए परिवार के साथ देखने की सलाह दी. हालांकि, उन्हें पहले हाफ में कुछ कमियां नजर आईं. उनके मुताबिक, फिल्म का दूसरा हाफ ज्यादा इमोशनल है और इसकी कहानी में 2000 के शुरुआती सालों की फिल्मों जैसा फील आता है.

#YehPremMolLiyaReview: ⭐️🌟 #YehPremMolLiya FORGETTABLE. Outdated. Overlong. Tedious. #SoorajBarjatya’s return to the big screen relies way too heavily on 90s nostalgia, forgetting that modern audiences need substance over sugary melodrama! #YPMLReview While the makers attempt to weave a progressive message about modern relationships into a traditional joint-family setup, the execution falls flat on its face. The writing is sluggish, the conflicts feel manufactured, and the endless wedding festivities only test your patience. The first half moves at a snail's pace, and the much-hyped courtroom sequences lack the punch needed to lift the narrative. Even #HimeshReshammiya’s songs feel forced into the screenplay, acting as constant speed breakers. On the acting front, #AyushmannKhurrana puts in an earnest effort, and #Sharvari has a pleasant screen presence, but both are let down by weak characterization. Veterans like #AnupamKher and #SwanandKirkire are reduced to loud, repetitive tropes. Overall, Yeh Prem Mol Liya is an archaic family drama that fails to strike an emotional chord. Strictly avoidable! #YPML — Vishwajit Patil (@_PatilVishwajit) November 27, 2026

क्या है फिल्म की स्टारकास्ट?

फिल्म ये प्रेम मोल लिया को सूरज बड़जात्या ने डायरेक्ट किया है. उन्होंने ही फिल्म की कहानी भी लिखी है. इस फिल्म के जरिए सूरज एक बार फिर रोमांटिक और फैमिली ड्रामा लेकर आए हैं. फिल्म में आयुष्मान खुराना प्रेम मिश्रा और शरवरी पूर्वा सोलंकी के किरदार में हैं. इनके अलावा अनुपम खेर, सुप्रिया पाठक, सीमा पाहवा, सौम्या टंडन, शाद रंधावा, स्वानंद किरकिरे और आलोक नाथ भी अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं.फिल्म को राजश्री प्रोडक्शंस और महावीर जैन फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है. इसका म्यूजिक हिमेश रेशमिया ने तैयार किया है. फिल्म 27 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है.

---- समाप्त ----