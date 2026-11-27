मोदी सरकार एक बार फिर महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है. करीब सात महीने पहले अप्रैल 2026 में लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक जरूरी बहुमत नहीं जुटा पाने के कारण गिर गया था. सात महीने में सिर्फ मौसम ही नहीं बदला बल्कि राजनीतिक समीकरण भी बदल चुके हैं. सरकार को उम्मीद है कि इस बार वह विपक्ष के कुछ दलों को साथ लाकर संसद में जरूरी दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा आसानी से पा सकती है.

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सरकार ने संसद की बैठक 30 नवंबर से दोबारा बुलानी है. लोकसभा में 30 नवंबर और राज्यसभा में 2 दिसंबर से बैठक प्रस्तावित है. ऐसे में सवाल है कि आखिर सात महीने में ऐसा क्या बदल गया कि मोदी सरकार परिसीमन पर दूसरा दांव खेलने की तैयारी में है?

अप्रैल में कैसे फेल हुआ था मोदी सरकार का पहला दांव? केंद्र की मोदी सरकार बजट सत्र के दूसरे चरण में 16 अप्रैल 2026 को लोकसभा में तीन विधेयक लेकर आई थी. इनमें संविधान का 131वां संशोधन विधेयक, परिसीमन विधेयक और केंद्रशासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक शामिल थे. सरकार का मकसद लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 850 तक करने, परिसीमन का रास्ता खोलने और 2029 के लोकसभा चुनाव से महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने की व्यवस्था करना था.

सरकार ने परिसीमन बिल और महिला आरक्षण

संशोधन विधेयक को पास कराने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन 17 अप्रैल को संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में गिर गया. सरकार के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े जबकि दो-तिहाई बहुमत के लिए 352 वोटों की जरूरत थी, इसके बाद सरकार ने बाकी दोनों विधेयकों को भी आगे नहीं बढ़ाया, अब सरकार फिर से तैयारी की है.

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संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें परिसीमन और महिला आरक्षण बिल को पास करने का दांव चल सकती है. ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या नंबर गेम सरकार ने जुटा लिया है, जिसके लिए सात महीने में ही दांव चला है. आइए 7 पॉइंट में समझते हैं.

सात महीने में कैसे बदला विपक्ष का सियासी गणित

सात महीने में मौसम के बदलने के साथ ही सियासी समीकरण भी बदले हैं. अप्रैल में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती विपक्षी एकजुटता थी, लेकिन नवंबर आते-आते विपक्ष के भीतर भी राजनीतिक बदलाव हुए हैं. सरकार का नंबर गेम पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है.

बीजेपी के अगुवाई वाले एनडीए का दायरा बढ़ा, क्योंकि टीएमसी टूट चुकी है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 6 सांसद सियासी पाला बदल चुके हैं. अरविंद केजरीवाल की पार्टी के कई सांसद बीजेपी का दामन थाम चुके हैं. इसके अलावा शरद पवार की पार्टी का भी सुर बदला हुआ नजर आ रहा है. तमिलनाडु की सत्ता बदलने के साथ ही डीएमके का तेवर भी बदल गया है, जिसके चलते ही सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है.

1. एनडीए का नंबर गेम कैसे बदल गया है?

543 सदस्यीय लोकसभा में बिल पास कराने के लिए 361 सांसदों का समर्थन चाहिए, लेकिन तीन संसदीय सीटें खाली हैं. ऐसे में लोकसभा में 540 सांसद हैं, जिसके लिहाज से दो-तिहाई के लिए 360 का नंबर बनता है. ऐसे में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पास फिलहाल 319 सांसद हैं, इस तरह लोकसभा में दो-तिहाई में 41 सांसद कम हैं.

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राज्यसभा में एनडीए के साथ 151 सांसद हैं. राज्यसभा में कुल 243 सांसद वोट करेंगे. इस हिसाब से राज्यसभा में बिल पास कराने के लिए दो-तिहाई के 162 के आंकड़े से NDA अभी 11 वोट पीछे हैं. अप्रैल से लेकर नवंबर आते-आते सिर्फ मौसम ही नहीं बदला बल्कि देश का सियासी मिजाज और संसद का समीकरण भी बदल गया है.

टीएमसी के 20 बागी सांसदों और शिवसेना (यूबीटी) के 6 सांसदों के पाला बदलने से विपक्ष की ताकत घटी है और एनडीए को मजबूती मिली है. इसके अलावा तमिलनाडु में सत्ता बदलते ही राजनीतिक सीन भी बदल गया है. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सरकार बाकी बचे वोटों के लिए डीएमके के 22 सांसद और शरद पवार गुट के 8 सांसद जैसे क्षेत्रीय दलों के समर्थन की उम्मीद कर रही है.

2. पहले टीएमसी एकजुट थी, अब टूट चुकी

पहले टीएमसी संसद में एकजुट दिखाई देती थी और विपक्षी खेमे की बड़ी ताकत थी, लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी के भीतर बड़ा विभाजन हो गया. टीएमसी के 27 लोकसभा सांसदों में से 20 बागी सांसदों ने पाला बदलते हुए नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में विलय की राह पकड़ी और एनडीए को समर्थन देने का ऐलान कर दिया.

टीएमसी के टूट से लोकसभा का नंबर गेम सीधे तौर पर प्रभावित हुआ है, क्योंकि विपक्ष के खाते से 20 सांसद कम हो गए. टीएमसी के बागी सांसदों के एनडीए के पाले में आने से नंबर गेम सत्तापक्ष का बढ़ गया है. टीएमसी के साथ खड़े कल्याण बनर्जी संसद से सस्पेंड चल रहे हैं, इसके अलावा इंजीनियर राशिद और अमृतपाल सिंह जेल में हैं. इसके चलते विपक्षी खेमे के तीन सांसद लोकसभा में वोटिंग के दौरान हिस्सा नहीं ले पाएंगे, जिससे एनडीए का गणित मजबूत हो रहा है.

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3. पहले डीएमके विरोध में थी, अब समर्थन में है

पहले डीएमके परिसीमन और उससे जुड़े संभावित असर को लेकर तीखे विरोध के सुर में थी और विपक्षी खेमे के साथ खड़ी नजर आती थी, लेकिन तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद बदले सियासी हालात और कांग्रेस-इंडिया गठबंधन से दूरी बनने के बाद डीएमके के रुख को लेकर नए समीकरण बनने लगे हैं. डीएमके के प्रवक्ता टीकेएस एलंगोवन ने कहा कि पार्टी ने पहले वाले परिसीमन बिल का विरोध किया था, लेकिन नए बिल को देखने के बाद ही फैसला करेगी.

उन्होंने कहा कि पहले यह देखना होगा कि सरकार ने नए बिल में क्या बदलाव किए हैं और क्या इससे राज्यों के हित प्रभावित होंगे. अगर नए बिल में राज्यों की चिंताओं और उनके सुझावों को जगह दी गई होगी, तो पार्टी उस पर विचार कर सकेगी.

लोकसभा में डीएमके के 22 सांसद हैं, और परिसीमन बिल को दो-तिहाई बहुमत से पास कराने के लिए सरकार को जिन अतिरिक्त वोटों की जरूरत है, उसमें डीएमके का आंकड़ा बेहद अहम माना जा रहा है. दक्षिण राज्यों की सीटों में संभावित बढ़ोतरी और अनुपात को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच डीएमके के समर्थन को लेकर सियासी अटकलें तेज हैं.

4. उद्धव ठाकरे की सेना दोबारा टूट चुकी है

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उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को पहले भी विभाजन का सामना करना पड़ा था, लेकिन परिसीमन बिल के समय 9 सांसद उसके साथ थे. उद्धव के सभी सांसदों ने सरकार के विरोध में वोट किया था, लेकिन अब उनके 6 सांसदों के पाला बदलने से पार्टी को एक बार फिर झटका लगा है. पहले जो सांसद उद्धव खेमे के साथ माने जा रहे थे, उनके अलग होने से पार्टी का संसदीय संख्याबल और कमजोर पड़ा है.

नंबर गेम के लिहाज से देखें तो इन 6 सांसदों के रुख बदलने से विपक्षी खेमे की ताकत घटी है और एनडीए के पक्ष में समीकरण मजबूत हुए हैं, विशेष सत्र में संभावित संविधान संशोधन विधेयक के दौरान हर एक वोट के महत्व को देखते हुए यह टूट विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती बन गई है.

5. केजरीवाल के सांसद पाला बदल चुके हैं

अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के सांसद भी पाला बदल चुके हैं. पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा देकर बीजेपी में विलय कर लिया, जिससे केजरीवाल पार्टी AAP का राज्यसभा संख्याबल बुरी तरह प्रभावित हुआ. इस घटनाक्रम का असर संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के गणित पर पड़ा है, जहां बिल पास कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा साधना सरकार के लिए बेहद अहम है. विपक्ष के खेमे से सांसदों के कम होने से राज्यसभा में भी सत्ता पक्ष की स्थिति को बल मिला है.

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6. अकाली दल एनडीए का हिस्सा बन गई

शिरोमणि अकाली दल 6 साल बाद एक बार फिर एनडीए में लौट आई है. पहले दोनों दलों के बीच दूरियां बन गई थीं, लेकिन पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले अकाली दल और बीजेपी के बीच गठबंधन के साथ एनडीए में वापसी का ऐलान किया गया. संसदीय गणित के हिसाब से अकाली दल के आने से लोकसभा में एनडीए के संख्याबल में इजाफा हुआ है, हरसिमरत कौर बादल के साथ आंकड़ा 321 पर पहुंचा है.

हालांकि, लोकसभा दो-तिहाई बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए सरकार को अभी भी अतिरिक्त सांसदों के समर्थन की दरकार है, लेकिन पुराने सहयोगी की वापसी से सियासी और संसदीय माहौल में एनडीए को मजबूती मिली है.

7. शरद पवार की पार्टी के सुर बदल गए हैं

शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी (शरदचंद्र पवार) के भीतर भी परिसीमन और बिल को लेकर सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं. सांसद सुप्रिया सुले के नरम बयान ने साफ संकेत दिया है कि पार्टी हर मुद्दे पर आंख मूंदकर विरोध करने के बजाय बिल का मसौदा देखकर और देशहित में चर्चा के बाद समर्थन पर विचार करने के पक्ष में है.

लोकसभा में शरद पवार गुट के 8 सांसद हैं, इसलिए नंबर गेम के लिहाज से इस रुख को काफी अहम माना जा रहा है. अगर यह गुट चर्चा के बाद सकारात्मक रुख अपनाता है, तो दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश में लगी सरकार को अतिरिक्त वोटों का सहारा मिल सकता है, NCP-SP के पास 8 सांसद हैं. इन दलों का समर्थन सरकार के लिए काफी अहम हो सकता है.

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