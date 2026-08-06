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लॉकअप विनर श्रेया कालरा के पास 2 ट्रॉफी... कौन है साया बनकर साथ रहने वाला शख्स?

श्रेया कालरा ने लॉकअप सीजन 2 की ट्रॉफी जीतकर एक करोड़ रुपये की प्राइज मनी हासिल की है. श्रेया की जीत के बाद ऋषभ जायसवाल भी चर्चा में आ गए हैं. आइए श्रेया के जिगरी ऋषभ को करीब से जानते हैं.

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कौन हैं ऋषभ जायसवाल (Photo: Social Media)
कौन हैं ऋषभ जायसवाल (Photo: Social Media)

श्रेया कालरा लॉकअप सीजन2 की ट्रॉफी जीत चुकी हैं. ट्रॉफी के साथ उन्हें प्राइज मनी में एक करोड़ रुपये भी मिले हैं. लॉकअप में श्रेया को विलेन का टैग मिला, क्योंकि वो हमेशा सबके सामने बेबाकी से अपनी बात रखती थीं. लॉकअप से श्रेया के बॉयफ्रेंड ऋषभ जायसवाल भी सुर्खियों में आ गए हैं. जब श्रेया लॉकअप में अपने गेम पर फोकस कर रही थीं. तब बाहर ऋषभ उन्हें सपोर्ट कर रहे थे. एक ओर श्रेया की जीत के चर्चे हैं. दूसरी ओर लड़कियां ऋषभ को हसबैंड मैटेरियल बता रही हैं. इंटरनेट की जनता का कहना है कि श्रेया के पास एक नहीं, बल्कि दो-दो ट्रॉफी हैं. 

आइए जानते हैं कि श्रेया कालरा के बॉयफ्रेंड ऋषभ जायसवाल कौन हैं, जिनके हर ओर चर्चे है.

कौन हैं ऋषभ?
ऋषभ जायसवाल वाराणसी, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो एक एक्टर, मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं. ऋषभ एमटीवी 'स्प्लिट्सविला 14'  से मशहूर हुए थे. इसी साल उन्होंने 'रोडीज कर्म या कांड' में भी हिस्सा लिया. इन शोज ने उन्हें ऑडियंस के बीच पहचान दिलाई और एक्टिंग के दरवाजे खोले. 2022 में ऋषभ ने 'अनुपमा' में एक छोटे, लेकिन यादगार किरदार से एक्टिंग डेब्यू किया. इसके बाद उन्होंने 'कुंडली भाग्य' में एक प्रॉमिसिंग कैरेक्टर निभाया, जहां उन्हें काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला. 

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2023 में ऋषभ को 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में कृष पौद्दार का रोल मिला. दिलचस्प बात ये है कि उन्होंने असल में अरमान के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन प्रोड्यूसर राजन शाही चाहते थे कि ऋषभ कृष का रोल करें, क्योंकि वो उस समय ज्यादा मैच्योर नहीं दिख रहे थे. ऋषभ ने बताया कि ये उनके लिए पहला मेजर TV शो था. इस शो से उनके लिए आगे के रास्ते खुल चुके हैं. 

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कैसे शुरू हुई लव स्टोरी?
श्रेया और ऋषभ की पहली मुलाकात 2021 में नेटफ्लिक्स के एक एपिसोडिक प्रोजेक्ट के दौरान हुई थी. शुरुआत में दोनों की दोस्ती काम के सिलसिले में हुई, लेकिन कुछ मुलाकातों के बाद यह दोस्ती प्यार में बदल गई. आज दोनों एक ही घर में रहते हैं और अकसर एक-दूसरे के साथ रील्स, पॉडकास्ट और इंटरव्यू में नजर आते हैं.

लॉकअप में श्रेया ने कई बार ये कहा कि वो कुछ भी बर्दाशत कर सकती हैं, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड के खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगी. श्रेया की सक्सेस के पीछे उनके बॉयफ्रेंड का भी बड़ा हाथ है. क्योंकि सोशल मीडिया हो या इवेंट, ऋषभ जहां भी जाते अपनी गर्लफ्रेंड को प्रमोट करते थे. दोनों को साथ देखकर इतना कहा जा सकता है कि इन्हें किसी की नजर ना लगे. 

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