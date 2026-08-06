इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजने से नाराज लड़की के दोस्त ने साथियों संग छात्र को पीटा, पुलिस ने 3 नाबालिगों को हिरासत में लिया

ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में इंस्टाग्राम पर एक लड़की को कथित तौर पर मैसेज करने को लेकर कॉलेज छात्र की पिटाई कर दी गई. राजनगर इलाके में हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में कई युवक एक छात्र को घेरकर उसके साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं. घटना सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

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पीड़ित छात्र मदनपुर कॉलेज में पढ़ाई करता है और गोबिंदपुर में अपने मामा के साथ रहता है. उसकी मां के मुताबिक, वह कॉलेज जाने के बाद घर वापस नहीं लौटा. काफी देर तक बेटे के नहीं आने पर परिवार उसकी तलाश कर रहा था. इसी दौरान गांव के एक युवक ने परिवार को एक वीडियो भेजा, जिसमें छात्र के साथ कुछ युवक मारपीट करते नजर आए.

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वीडियो मिलने के बाद छात्र की मां ने पट्टामुंडई ग्रामीण थाने में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने कथित अपहरण और मारपीट से जुड़ा मामला दर्ज किया. इसके बाद पुलिस ने वायरल फुटेज की मदद से युवकों की पहचान शुरू की. जांच के दौरान वीडियो में नजर आए तीन कॉलेज छात्रों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया.

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इंस्टाग्राम मैसेज को लेकर हुआ विवाद

पट्टामुंडई ग्रामीण थाना प्रभारी निरीक्षक श्रीकांत कुमार बारिक ने बताया कि शुरुआती जांच में घटना के पीछे निजी संबंध से जुड़ा विवाद सामने आया है. पुलिस के अनुसार, पट्टामुंडई कॉलेज का एक छात्र राजनगर थाना क्षेत्र के कुरुंडी गांव का रहने वाला है. उसका एक साथी छात्रा के साथ कथित तौर पर संबंध था. इसी लड़की को पीड़ित ने इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था.

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, लड़की के पुरुष मित्र को जब इस मैसेज और कथित कॉल की जानकारी मिली तो उसने पीड़ित से सवाल किया कि उसने लड़की को संदेश या फोन क्यों किया. आरोप है कि इसके बाद उसने अपने साथियों को बुलाया और छात्र को घेरकर उसके साथ मारपीट की. वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे ज्यादातर युवक कॉलेज छात्र बताए गए हैं.

IIC श्रीकांत कुमार बारिक ने बताया कि मामले में सामने आए सभी लोग नाबालिग हैं. इसी वजह से पुलिस ने पीड़ित और हिरासत में लिए गए छात्रों की पहचान सार्वजनिक नहीं की है. पुलिस अब वीडियो, शिकायत और पूछताछ के आधार पर पूरी घटना की कड़ियां जोड़ने में जुटी है.

पुलिस कर रही छात्र की तलाश

पुलिस के अनुसार, मारपीट का शिकार हुआ छात्र अभी तक नहीं मिला है. अधिकारियों को जानकारी मिली है कि वह फिलहाल कहीं छिपा हुआ है. पुलिस उसकी लोकेशन का पता लगाने और उसे सुरक्षित बरामद करने की कोशिश कर रही है. साथ ही घटना में शामिल अन्य लोगों की भूमिका भी जांची जा रही है.

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जांच एजेंसी का कहना है कि मामले से जुड़े सभी लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे. पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर युवकों की पहचान और घटना में उनकी भूमिका की भी पड़ताल कर रही है. इसके अलावा शिकायत में लगाए गए अपहरण और मारपीट के आरोपों की भी जांच की जा रही है.

फिलहाल जांच जारी है और पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आगे की कानूनी कार्रवाई जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर की जाएगी. चूंकि पीड़ित समेत घटना में शामिल बताए जा रहे सभी लोग नाबालिग हैं, इसलिए उनकी पहचान गोपनीय रखी गई है.

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