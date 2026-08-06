scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

34KM का माइलेज, 5 लाख से कम कीमत... 23,398 ने खरीदी ये MARUTI

मारुति सुजुकी के लिए जुलाई का महीना शानदार रहा है. वैसे तो मारुति सुजुकी भारत में हर महीने सबसे ज्यादा गाड़ियां बेचता है, लेकिन जुलाई में कहानी कुछ ज्यादा ही खास है. टॉप सेलिंग 5 मॉडलों में मारुति सुजुकी की चार कारें शामिल हैं. इसमें मारुति की कॉम्पैक्ट सेडान से लेकर 7 सीटर तक शामिल है. आइए ऐसी ही एक कार की कहानी जानते हैं.

Advertisement
X
Maruti Suzuki ने जुलाई में सबसे ज्यादा कारें भारतीय बाजार में बेची हैं. (Photo: marutisuzuki.com)
Maruti Suzuki ने जुलाई में सबसे ज्यादा कारें भारतीय बाजार में बेची हैं. (Photo: marutisuzuki.com)

जुलाई का महीना मारुति के नाम रहा है. कंपनी ने इस महीने जबरदस्त सेल की है. आलम ये है कि जो टाटा पंच जून में टॉप सेलिंग कार थी, वो जुलाई में बड़ी मुश्किल से टॉप-5 में अपनी जगह बना पाई है. जुलाई में बिकने वाली टॉप-5 कारों में मारुति सुजुकी की चार गाड़ियां शामिल हैं. 

ऐसे ही एक मारुति की चर्चा हम कर रहे हैं, जिसे 23 हजार से ज्यादा लोगों ने जुलाई के महीने में खरीदा है. हम बात कर रहे हैं मारुति सुजुकी वैगनआर (Maruti Suzuki WagonR) की, जो जुलाई की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही है. इसकी 23,791 यूनिट्स जुलाई में बिकी हैं. 

पिछले साल की जुलाई (2025) के मुकाबले इसकी सेल 59 फीसदी बढ़ी है. कंपनी ने इसकी 14,710 यूनिट्स जुलाई 2025 में बेची थी. मारुति हर महीने इस कार की हजारों यूनिट्स बेचती है. इसकी वजह ज्यादा माइलेज, कम कीमत और ज्यादा प्रैक्टिकैलिटी का मिलना है. आइए जानते हैं इस कार की खास बातें. 

सम्बंधित ख़बरें

Tata Punch
TATA के आगे चित हुई मारुति, इन 10 कारों की हैं सबसे ज्यादा डिमांड
Suzuki XL7
नए अवतार में आ रही है मारुति की 6 सीटर कार, बदल जाएगा लुक
Maruti Suzuki Brezza facelift
Nexon-Punch कोई नहीं है टक्कर में, 15 लाख ने खरीदी ये SUV
Maruti Brezza
इस तारीख से महंगी होंगी मारुति की कारें, दूसरी बार बढ़ाई कीमतें
Maruti Suzuki Grand Vitara
E20 कार दो या पैसे वापस करो, कोर्ट के फैसले को चुनौती देगी Maruti

कितनी है कीमत? 

मारुति सुजुकी वैगनआर की कीमत 4,98,900 रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है. ये कार मल्टीपल कलर ऑप्शन में आती है. कार का टॉप वेरिएंट डुअल कलर टोन में आता है. मारुति ने इस कार में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड दिए हैं, जिससे पहले के मुकाबले लोगों को अब कार में बेहतर सेफ्टी मिलेगी. 

Advertisement
Maruti Suzuki WagonR
ये कार पेट्रोल और सीएनजी दोनों ही विकल्प में आती है. (Photo: marutisuzuki.com)

यह भी पढ़ें: जुलाई में Maruti ने किया बड़ा खेल, ये हैं सबसे ज्यादा बिकने वाली 10 कारें

इसके अलावा गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हील होल्ड असिस्ट, एबीएस जैसे दूसरे सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं. ये सभी फीचर्स कार के बेस वेरिएंट में मिल जाएंगे. इस कार को आप सीएनजी और पेट्रोल दोनों ही विकल्प में खरीद सकते हैं. कंपनी ने हाल में ही इसका फ्लेक्स फ्यूल वेरिएंट लॉन्च किया है.

मारुति सुजुकी वैगनआर में 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 66.9kW की पावर जनरेट करता है. इसे आप मैन्युअल और एएसजी (ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट) में खरीद सकते हैं. वहीं कार के बेस वेरिएंट में 1 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 50.4kW की पावर और 91.1 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. 

यह भी पढ़ें: 270KM की रेंज, Alto से छोटी... आ रही नई Maruti कार

कितना माइलेज मिलेगा? 

मारुति सुजुकी वैगनआर के सीएनजी वेरिएंट की बात करें, तो ये 34.05 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज देता है. इसमें 1.0 लीटर का इंजन मिलता है. वहीं 1 लीटर पेट्रोल वेरिएंट का क्लेम्ड माइलेज 24.35 किलोमीटर प्रति लीटर है, जबकि 1.2 लीटर वाले पेट्रोल वेरिएंट का माइलेज 23.56 किलोमीटर प्रति लीटर का है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    '10वीं की मार्कशीट भी दे दूं...' बेंगलुरु में मकान मालिक के 'इंटरव्यू' से परेशान किराएदार |
    होर्मुज पर होगा ईरान का कब्जा... इतना वसूलेगा टैक्स, डील पर हो रही बात! |
    इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजने से नाराज लड़की के दोस्त ने साथियों संग छात्र को पीटा, पुलिस ने 3 नाबालिगों को हिरासत में लिया |
    लॉकअप विनर श्रेया कालरा के पास 2 ट्रॉफी... कौन है साया बनकर साथ रहने वाला शख्स? |
    सहारनपुर की लकड़ी का दुनिया में डंका, ODOP से कारीगरों को मिला सहारा, 'वुडन सिटी' के कारोबार ने पकड़ी रफ्तार |
    पुणे के इंफोसिस कैंपस में क्यों घुसे NSG कमांडो और अमेरिकी सैनिक, जानिए क्या है पूरा मामला |
    गमले में आसानी से उगाएं इलायची का पौधा, मिलने लगेंगी ताजी फलियां, बाजार से नहीं लानी पड़ेगी 3000 की इलायची |
    Lakshmi Yog 2026: गुरु उदय और लक्ष्मी योग एक साथ, 4 राशियों को खूब होगा धन लाभ |
    झारखंड सरकार से बात करेगा 8 छात्रों का डेलिगेशन, एक वकील और दो एक्सपर्ट भी होंगे साथ |
    बिहार के स्कूलों में अब शनिवार को होगा 'हाफ-डे', शिक्षा विभाग ने जारी की नई टाइम टेबल
    Advertisement