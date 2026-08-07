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भारतीय टीम के साउथ अफ्रीका दौरे में फेरबदल, अचानक जोड़े गए 3 टी20I मैच, देखें फुल शेड्यूल

भारतीय टीम के लिए साउथ अफ्रीका का दौरा अहम होगा. हरमनप्रीत ब्रिगेड को अलग-अलग परिस्थितियों में खुद को परखने का अवसर मिलेगा. खासकर दोनों देशों के बीच होने वाले टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजरें रहेगी. चैम्पियंस ट्रॉफी की तैयारियों के लिहाज से इन मैचों का महत्व काफी बढ़ गया है.

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भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 जीता था. (Photo: Getty Images)
भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 जीता था. (Photo: Getty Images)

भारतीय महिला क्रिकेट टीम को इस साल दिसंबर में साउथ अफ्रीका का दौरा करना है. इस दौरे के कार्यक्रम में अब बड़ा बदलाव हुआ है. क्रिकेट साउथ अफ्रीका (CSA) ने भारत के खिलाफ घरेलू मल्टी फॉर्मेट सीरीज में तीन टी20 इंटरनेशनल मुकाबले भी जोड़ने का फैसला किया है. इस तरह पूरे दौरे में भारत और साउथ अफ्रीका के अब एक टेस्ट, तीन वनडे और तीन टी20 इंटरनेशनल खेले जाएंगे.

तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों को शामिल करने का फैसला फरवरी 2027 में होने वाली पहली ICC महिला चैम्पियंस ट्रॉफी को ध्यान में रखकर किया गया है. यह टूर्नामेंट श्रीलंका में खेला जाना है और दोनों टीमें उससे पहले अपनी तैयारियों को मजबूत करना चाहती हैं. भारत के साउथ अफ्रीका दौरे की शुरुआत 9 दिसंबर से गकेबरहा में एकमात्र टेस्ट मैच के साथ होगी. इसके बाद 16 दिसंबर से तीन मैचों की वनडे सीरीज शुरू होगी. वनडे सीरीज के बाद टी20I मुकाबलों की बारी आएगी. तीन मैचों की टी20 सीरीज का आगाज 26 दिसंबर से होगा.

CSA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी फोलेत्सी मोसेकी ने बताया कि टी20 सीरीज जोड़ने का मकसद साउथ अफ्रीकी टीम को चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मजबूत तैयारी का मौका देना है. मोसेकी ने कहा, 'भारत के साउथ अफ्रीका दौरे के संशोधित कार्यक्रम की पुष्टि करते हुए हमें खुशी हो रही है. त्योहारी सीजन में टी20 इंटरनेशनल सीरीज जोड़ने से हमारी प्रोटियाज महिला टीम को अगले साल की शुरुआत में श्रीलंका में होने वाली पहली ICC महिला चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सर्वश्रेष्ठ तैयारी करने का मौका मिलेगा.'

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उन्होंने भारत की ताकत का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया की शीर्ष टीमों में शामिल भारत के खिलाफ तीनों फॉर्मेट में खेलना साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण अनुभव होगा.

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भारत और साउथ अफ्रीका के बीच हाल के समय में महिला क्रिकेट की प्रतिद्वंद्विता भी काफी दिलचस्प रही है. दोनों टीमें पिछले साल महिला वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में आमने-सामने हुई थीं. उस खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर अपना पहला महिला वनडे वर्ल्ड कप खिताब जीता था. हालांकि इस साल विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका ने भारत को हरा दिया था. अब साउथ अफ्रीका को घरेलू परिस्थितियों में चैम्पियन टीम का सामना करने का मौका मिलेगा.

भारत के साउथ अफ्रीका दौरे का पूरा शेड्यूल
टेस्ट मैच : 9-12 दिसंबर, गकेबरहा
पहला वनडे : 16 दिसंबर, पार्ल
दूसरा वनडे : 19 दिसंबर, केप टाउन
तीसरा वनडे : 22 दिसंबर, ब्लोमफोंटेन
पहला टी20: 26 दिसंबर, बेनोनी
दूसरा टी20: 29 दिसंबर, पोटचेफस्ट्रूम
तीसरा टी20: 30 दिसंबर, पोटचेफस्ट्रूम

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