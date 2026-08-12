'इंग्लैंड वेस्टइंडीज नहीं है...', शोएब अख्तर ने बाबर आजम की टीम को चेताया

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने बाबर आजम की कप्तानी वाली पाकिस्तान टेस्ट टीम को इंग्लैंड दौरे से पहले कड़ी चेतावनी दी है. अख्तर का मानना है कि इंग्लैंड की परिस्थितियों में पाकिस्तान के लिए जीत हासिल करना बेहद कठिन होगा और वेस्टइंडीज जैसी गलतियां वहां माफ नहीं की जाएंगी.

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हाल ही में पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 से ड्रॉ कराई थी. हालांकि, अख्तर ने कहा कि इंग्लैंड का दौरा पूरी तरह अलग चुनौती है. वहां की पिचें, मौसम और इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान पर लगातार दबाव बनाए रखेगी.

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शोएब अख्तर ने जियो न्यूज से बातचीत में कहा, 'इंग्लैंड वेस्टइंडीज जैसी गलती नहीं करेगा, जिसने पाकिस्तान को जीत की स्थिति में पहुंचने का मौका दे दिया था. इंग्लैंड सीम गेंदबाजों के लिए पिचें तैयार करेगा और वहां पाकिस्तान के लिए हालात संभालना बेहद मुश्किल होगा.'

अख्तर ने कहा कि इंग्लैंड में छोटी-छोटी गलतियां भी भारी पड़ सकती हैं. उनके अनुसार, पाकिस्तान को बल्लेबाजी, गेंदबाजी और मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार रहना होगा, क्योंकि इंग्लैंड की टीम विपक्षी टीम को वापसी का मौका कम ही देती है.

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पाकिस्तान को इंग्लैंड में वहां हर सेशन में बेहतर क्रिकेट खेलना पड़ेगा, वरना मैच हाथ से निकल सकता है. पाकिस्तान की टीम 19 अगस्त से इंग्लैंड के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी. बाबर आजम की टेस्ट कप्तानी में यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है.

टेस्ट सीरीज का शेड्यूल

पहला टेस्ट मैच: 19 – 23 अगस्त 2026, हेडिंग्ले, लीड्स

दूसरा टेस्ट मैच: 27 – 31 अगस्त 2026, लॉर्ड्स, लंदन

तीसरा टेस्ट मैच: 09 – 13 सितंबर 2026, एजबेस्टन, बर्मिंघम

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