scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'इंग्लैंड वेस्टइंडीज नहीं है...', शोएब अख्तर ने बाबर आजम की टीम को चेताया

शोएब अख्तर ने बाबर आजम की कप्तानी वाली पाकिस्तान टीम को इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से पहले चेतावनी दी है. अख्तर ने कहा कि इंग्लैंड वेस्टइंडीज जैसी गलती नहीं करेगा और सीम गेंदबाजों के अनुकूल पिचों पर पाकिस्तान के लिए हालात संभालना बेहद मुश्किल होगा.

Advertisement
X
शोएब अख्तर का पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेकर बड़ा बयान (Photo: Getty)
शोएब अख्तर का पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेकर बड़ा बयान (Photo: Getty)

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने बाबर आजम की कप्तानी वाली पाकिस्तान टेस्ट टीम को इंग्लैंड दौरे से पहले कड़ी चेतावनी दी है. अख्तर का मानना है कि इंग्लैंड की परिस्थितियों में पाकिस्तान के लिए जीत हासिल करना बेहद कठिन होगा और वेस्टइंडीज जैसी गलतियां वहां माफ नहीं की जाएंगी.

हाल ही में पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 से ड्रॉ कराई थी. हालांकि, अख्तर ने कहा कि इंग्लैंड का दौरा पूरी तरह अलग चुनौती है. वहां की पिचें, मौसम और इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान पर लगातार दबाव बनाए रखेगी.

यह भी पढ़ें: बाबर आजम को इंग्लिश मीडिया से दूर रखो, पूर्व पाकिस्तानी स्टार की PCB को सलाह

सम्बंधित ख़बरें

Shoaib Akhtar
Shoaib Akhtar ड्रग्स विवाद की चर्चा क्यों हो रही?
shoaib akhtar drug
ड्रग्स को हकीम की 'दवा' बता सच छिपाते रहे शोएब अख्तर, ऐसे खुली पोल
shoaib akhtar and Mohammad Asif
'अख्तर-आसिफ जब भी भारत आते ड्रग्स लेकर आते थे', पूर्व अफसर का खुलासा
Shoiab Akhtar
शोएब अख्तर के भाई के जनाजे में पहुंचे आतंकी नेता
Shoaib Akhtar
शोएब अख्तर के भाई के जनाजे में आए लश्कर आतंकी- VIDEO

शोएब अख्तर ने जियो न्यूज से बातचीत में कहा, 'इंग्लैंड वेस्टइंडीज जैसी गलती नहीं करेगा, जिसने पाकिस्तान को जीत की स्थिति में पहुंचने का मौका दे दिया था. इंग्लैंड सीम गेंदबाजों के लिए पिचें तैयार करेगा और वहां पाकिस्तान के लिए हालात संभालना बेहद मुश्किल होगा.'

अख्तर ने कहा कि इंग्लैंड में छोटी-छोटी गलतियां भी भारी पड़ सकती हैं. उनके अनुसार, पाकिस्तान को बल्लेबाजी, गेंदबाजी और मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार रहना होगा, क्योंकि इंग्लैंड की टीम विपक्षी टीम को वापसी का मौका कम ही देती है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: IPL 2027: हार्दिक पंड्या के गुजरात टाइटन्स कमबैक पर ब्रेक, शुभमन ग‍िल ने किया 'खेला'? कप्तानी पर अटक गई बात

पाकिस्तान को इंग्लैंड में वहां हर सेशन में बेहतर क्रिकेट खेलना पड़ेगा, वरना मैच हाथ से निकल सकता है. पाकिस्तान की टीम 19 अगस्त से इंग्लैंड के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी. बाबर आजम की टेस्ट कप्तानी में यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है.

टेस्ट सीरीज का शेड्यूल 

पहला टेस्ट मैच: 19 – 23 अगस्त 2026, हेडिंग्ले, लीड्स
दूसरा टेस्ट मैच: 27 – 31 अगस्त 2026, लॉर्ड्स, लंदन
तीसरा टेस्ट मैच: 09 – 13 सितंबर 2026, एजबेस्टन, बर्मिंघम

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    फैक्ट चेक: नेपाल में ‘अवैध घुसपैठियों’ की बस्ती में लगी आग का नहीं है ये वीडियो |
    9 दिन की बारिश के बाद मनीला की नदी में 'कचरे का सैलाब' |
    Cooking Oil Tips: ऑलिव, सरसों या रिफाइंड ऑयल? जानें किस तेल को कैसे करना चाहिए इस्तेमाल, FSSAI ने बताया |
    पानी में फंसे ग्रामीणों की मदद को आगे आए बच्चे, बांस से बनाया पुल |
    किराया 15 हजार... कपल ने बताया पहाड़ों में शिफ्ट होने पर रहने-खाने समेत कितना आएगा खर्च? |
    ₹1.5 लाख नहीं थे तो छूट गया इंटरनेशनल टूर्नामेंट, CM धामी के सामने रो पड़ी ताइक्वांडो खिलाड़ी सयारा |
    ICC टेस्ट रैंकिंग में भारी उलटफेर, कप्तान बनते ही चमकी बाबर आजम की किस्मत! 2 साल बाद हुआ ये करिश्मा |
    पहाड़ों से लेकर मैदान तक माॅनसून का रौद्र रूप, देखें तबाही की तस्वीरें |
    14 साल और 16,000 करोड़ खर्च के बाद भी मुंबई-गोवा हाईवे पर गड्ढे, पहली ही बारिश में खुली पोल, टोल को लेकर गुस्साए लोग |
    रुकिए तुकाराम मुंडे! शुद्ध खाना खिलाकर भारतीयों की सेहत मत बिगाड़िए
    Advertisement