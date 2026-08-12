scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

किराया 15 हजार... कपल ने बताया पहाड़ों में शिफ्ट होने पर रहने-खाने समेत कितना आएगा खर्च?

मनाली के पास पहाड़ों में रहने वाले दिव्या और सौरव ने बताया कि दूरदराज की इस खूबसूरत जगह पर रहना और काम करना कितना खर्चीला है. कपल ने किराए से लेकर राशन, बिजली, पेट्रोल और घूमने-फिरने तक के हर महीने के खर्च का पूरा हिसाब साझा किया है.

Advertisement
X
दिव्या के मुताबिक, कपल ज्यादातर खाना घर पर ही बनाता है (Photo:Insta/@divyaaabhatt)
दिव्या के मुताबिक, कपल ज्यादातर खाना घर पर ही बनाता है (Photo:Insta/@divyaaabhatt)

शहरों की भागदौड़ से दूर पहाड़ों में रहना कई लोगों का सपना होता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में आराम से रहने के लिए हर महीने कितने पैसे चाहिए? मनाली के पास गजान गांव में रहने वाले एक कपल ने सोशल मीडिया पर अपने मासिक खर्च का पूरा हिसाब बताया है, जो अब वायरल हो रहा है.

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो 'Living in the Mountains, Episode 1' में कंटेंट क्रिएटर दिव्या और उनके पार्टनर सौरव ने बताया कि पहाड़ों में रहने के दौरान उनका खर्च किन-किन चीजों पर होता है.दिव्या ने बताया कि वे फिलहाल 4BHK में रहते हैं, क्योंकि वे साथ में होमस्टे भी चलाते हैं. हालांकि, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ रहने के लिए घर किराए पर लेना चाहता है, तो यहां 1BHK का किराया करीब 15,000 रुपये और 2BHK का किराया करीब 25,000 रुपये प्रति महीने हो सकता है.

यह भी पढ़ें: चलती गाड़ी के ऊपर गिरी चट्टान, वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त, देखें भयावह तस्वीरें

सम्बंधित ख़बरें

Bengaluru car accident, Bengaluru apartment gate accident,
तेज रफ्तार कार ने तोड़ा गेट, गार्ड ने खाई गुलाटी और बच गई जान
Korean man attempts to board Mumbai local, records video of frustrating experience
क्या हुआ जब भीड़ में मुंबई लोकल चढ़ने लगा कोरियन टूरिस्ट?
मेहर की कहानी यह बताती है कि सिर्फ अच्छी सैलरी मिलना ही नौकरी में खुश रहने के लिए काफी नहीं होता. ( Photo: ITG)
₹1 लाख की नौकरी से मिली नहीं खुशी, ₹10 हजार के काम से बदली किस्म
सोशल मीडिया पर अब ड्राइवर की ईमानदारी की जमकर तारीफ हो रही है. ( Photo: ITG)
ओला ड्राइवर ने लौटाया महंगा iPhone 16, ईमानदारी से जीता यात्री का दिल
Maned Wolf, maned wolf viral video, maned wolf
लाल आंखें, लंबी टांगें... रात में दिखा ये जीव है क्या

खाने पर 15 हजार रुपये

दिव्या के मुताबिक, कपल ज्यादातर खाना घर पर ही बनाता है. इसके चलते उनका महीने का ग्रॉसरी खर्च करीब 10,000 रुपये आता है. कभी-कभार बाहर खाना खाने पर करीब 5,000 रुपये और खर्च हो जाते हैं.पहाड़ों में रहने के बावजूद उनका फ्यूल खर्च भी बहुत ज्यादा नहीं है. दिव्या ने बताया कि वे ज्यादातर जगह पैदल चले जाते हैं, फिर भी पेट्रोल आदि पर लगभग 3,000 रुपये प्रति माह खर्च हो जाते हैं.

Advertisement

देखें वीडियो

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Divya Bhatt (@divyaaabhatt)

बिजली का बिल सिर्फ 1 हजार

दिव्या ने बताया कि पहाड़ों में पानी के लिए उन्हें कोई खास खर्च नहीं करना पड़ता. वहीं बिजली का बिल भी उन्हें काफी कम आता है. उनके मुताबिक, बिजली पर लगभग 1,000 रुपये महीने खर्च होते हैं.प्रकृति के बीच रहने का एक फायदा यह भी है कि घूमने-फिरने के लिए अलग से बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता. हालांकि, कपल अपने छोटे-मोटे माउंटेन एडवेंचर पर करीब 3,000 रुपये महीने खर्च करता है.

करीब 50 हजार रुपये है कुल खर्च

दिव्या के मुताबिक, इन सभी खर्चों को मिलाकर पहाड़ों में एक आरामदायक जिंदगी जीने के लिए उनका कुल मासिक खर्च करीब 50,000 रुपये बैठता है.उनका कहना है कि मनाली के पास शांत और खूबसूरत माहौल में रहना कई लोगों के लिए महंगा लग सकता है, लेकिन अगर खर्चों को व्यवस्थित किया जाए और घर पर खाना बनाया जाए तो करीब 50 हजार रुपये में एक आरामदायक लाइफस्टाइल संभव है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    पहाड़ों से लेकर मैदान तक माॅनसून का रौद्र रूप, देखें तबाही की तस्वीरें |
    14 साल और 16,000 करोड़ खर्च के बाद भी मुंबई-गोवा हाईवे पर गड्ढे, पहली ही बारिश में खुली पोल, टोल को लेकर गुस्साए लोग |
    रुकिए तुकाराम मुंडे! शुद्ध खाना खिलाकर भारतीयों की सेहत मत बिगाड़िए |
    निकिता रावल को फैन ने किया जबरन Kiss, वायरल हुआ वीडियो, अब एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी |
    हरिद्वार में कांवड़िये छोड़ गए 7 हजार मीट्रिक टन कूड़ा, अब सफाई में जुटे 1,000 कर्मचारी |
    इस्तीफे के बावजूद जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की तैयारी, मिलेंगे 2 सवालों के जवाब? |
    2025 में लगी नौकरी, 2026 में सस्पेंड! गाजीपुर में तीन सिपाहियों पर एक्शन, ड्यूटी छोड़ हाइवे पर कर रहे थे वसूली |
    5 स्टार होटल में बेटियों की हत्या से पहले पिता ने स्कूल नोटबुक में लिखा था सुसाइड नोट, ये थी कत्ल की असली वजह |
    औरंगजेब ने अपनी ही बेटी को जेल में डाल दिया था, जानें क्या थी वजह |
    Retail Inflation Hike: RBI के टारगेट से ऊपर पहुंची महंगाई, प्‍याज-लहसुन समेत ये चीजें हुईं महंगी
    Advertisement