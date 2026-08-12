किराया 15 हजार... कपल ने बताया पहाड़ों में शिफ्ट होने पर रहने-खाने समेत कितना आएगा खर्च?

शहरों की भागदौड़ से दूर पहाड़ों में रहना कई लोगों का सपना होता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में आराम से रहने के लिए हर महीने कितने पैसे चाहिए? मनाली के पास गजान गांव में रहने वाले एक कपल ने सोशल मीडिया पर अपने मासिक खर्च का पूरा हिसाब बताया है, जो अब वायरल हो रहा है.

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इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो 'Living in the Mountains, Episode 1' में कंटेंट क्रिएटर दिव्या और उनके पार्टनर सौरव ने बताया कि पहाड़ों में रहने के दौरान उनका खर्च किन-किन चीजों पर होता है.दिव्या ने बताया कि वे फिलहाल 4BHK में रहते हैं, क्योंकि वे साथ में होमस्टे भी चलाते हैं. हालांकि, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ रहने के लिए घर किराए पर लेना चाहता है, तो यहां 1BHK का किराया करीब 15,000 रुपये और 2BHK का किराया करीब 25,000 रुपये प्रति महीने हो सकता है.

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खाने पर 15 हजार रुपये

दिव्या के मुताबिक, कपल ज्यादातर खाना घर पर ही बनाता है. इसके चलते उनका महीने का ग्रॉसरी खर्च करीब 10,000 रुपये आता है. कभी-कभार बाहर खाना खाने पर करीब 5,000 रुपये और खर्च हो जाते हैं.पहाड़ों में रहने के बावजूद उनका फ्यूल खर्च भी बहुत ज्यादा नहीं है. दिव्या ने बताया कि वे ज्यादातर जगह पैदल चले जाते हैं, फिर भी पेट्रोल आदि पर लगभग 3,000 रुपये प्रति माह खर्च हो जाते हैं.

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बिजली का बिल सिर्फ 1 हजार

दिव्या ने बताया कि पहाड़ों में पानी के लिए उन्हें कोई खास खर्च नहीं करना पड़ता. वहीं बिजली का बिल भी उन्हें काफी कम आता है. उनके मुताबिक, बिजली पर लगभग 1,000 रुपये महीने खर्च होते हैं.प्रकृति के बीच रहने का एक फायदा यह भी है कि घूमने-फिरने के लिए अलग से बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता. हालांकि, कपल अपने छोटे-मोटे माउंटेन एडवेंचर पर करीब 3,000 रुपये महीने खर्च करता है.

करीब 50 हजार रुपये है कुल खर्च

दिव्या के मुताबिक, इन सभी खर्चों को मिलाकर पहाड़ों में एक आरामदायक जिंदगी जीने के लिए उनका कुल मासिक खर्च करीब 50,000 रुपये बैठता है.उनका कहना है कि मनाली के पास शांत और खूबसूरत माहौल में रहना कई लोगों के लिए महंगा लग सकता है, लेकिन अगर खर्चों को व्यवस्थित किया जाए और घर पर खाना बनाया जाए तो करीब 50 हजार रुपये में एक आरामदायक लाइफस्टाइल संभव है.

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