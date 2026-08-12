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ICC टेस्ट रैंकिंग में भारी उलटफेर, कप्तान बनते ही चमकी बाबर आजम की किस्मत! 2 साल बाद हुआ ये करिश्मा

पाकिस्तान की कप्तानी दोबारा मिलने के बाद बाबर आजम एक बार फिर बल्ले से रन बरसा रहे हैं. वेस्टइंडीज दौरे पर शानदार बल्लेबाजी के दम पर उन्होंने प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब अपने नाम किया.

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बाबर आजम ने मारी लंबी छलांग (PHOTO: AFP)
बाबर आजम ने मारी लंबी छलांग (PHOTO: AFP)

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज और टेस्ट कप्तान बाबर आजम ने फॉर्म में वापसी कर ली है. वेस्टइंडीज के खिलाफ बाबर आजम ने बल्ले से दमदार प्रदर्शन कर आलोचकों को करारा जवाब दिया.

दो टेस्ट मैचों की सीरीज में बल्ले से जलवा दिखाने के बाद बाबर आजम ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई है. पांच पायदान की छलांग लगाते हुए बाबर आजम सीधा 10वें नंबर पर पहुंच गए हैं. 

सितंबर 2024 के बाद यानी करीब 2 साल के लंबे इंतजार के बाद उनकी टॉप-10 में वापसी हुई है. हाल ही में शान मसूद को हटाकर पाकिस्तान बोर्ड ने एक बार फिर बाबर आजम को टेस्ट टीम की कमान सौंपी थी. कप्तानी का ताज सिर पर सजते ही बाबर का आत्मविश्वास लौट आया. 

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पाकिस्तान ने खत्म किया जीत का सूखा

विंडीज दौरे पर पहले मैच में मिली हार के बाद दूसरे टेस्ट में बाबर ने पहली पारी में 88 रन की दमदार पारी खेली. इसके बाद दूसरी पारी में बाबर ने नाबाद 24 रन बनाकर टीम को 8 विकेट से मैच जिताया. इस जीत ने पाकिस्तान का 3 साल का विदेशी जमीं पर टेस्ट नहीं जीत पाने का सूखा भी खत्म किया. इस सीरीज ने इंग्लैंड दौरे से ठीक पहले बाबर को एक बड़ा मोमेंटम दे दिया. 

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अब्दुल्ला शफीक को मिला फायदा

सिर्फ बाबर आजम ही नहीं, वेस्टइंडीज दौरे पर नाबाद 160 रनों की मैराथन पारी खेलने वाले अब्दुल्ला शफीक ने भी रैंकिंग में 25 पायदान की लंबी छलांग लगाई है. अब वह 32वें नंबर पर आ गए हैं. वहीं स्पिनर साजिद खान ने गेंदबाजी और ऑलराउंडर रैंकिंग दोनों में बढ़त बनाते हुए अपनी जगह मजबूत की है.  

ये भी पढ़ें-  5 बच्चों के सामने Ronaldo का ब्याह... आखिर कौन है वो हसीना, जिसके इश्क में 10 साल से डूबे हैं CR7 

टॉप पर मौजूद हैं हेड

ऑस्ट्रेलियाई विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड 853 रेटिंग अंकों के साथ आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में टॉप पर बरकरार हैं. हालांकि, दूसरे स्थान पर मौजूद इंग्लैंड के हैरी ब्रूक हेड से सिर्फ एक रेटिंग पीछे हैं. हैरी ब्रूक के पास अभी 852 रेटिंग हैं, वो आने वाले समय में हेड को पछाड़ सकते हैं.

गिल-यशस्वी रैंकिंग में कहां?

भारतीय खिलाड़ियों की स्थिति पर नजर डालें तो कप्तान शुभमन गिल 743 अंकों के साथ सातवें पायदान पर मौजूद हैं. वहीं सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल 733 रेटिंग अंकों के साथ नौवें नंबर पर बने हुए हैं.
 

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