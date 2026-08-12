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IPL 2027: हार्दिक पंड्या के गुजरात टाइटन्स कमबैक पर ब्रेक, शुभमन ग‍िल ने किया 'खेला'? कप्तानी पर अटक गई बात

हार्दिक की वापसी पर शुभमन गिल भी थे राजी, फिर क्यों टूटी बात? आईपीएल में मुंबई इंड‍ियंस के फ्यूचर पर बड़ा खुलासा हुआ है.दरअसल, पूरा मसला कप्तानी को लेकर था, इसी को लेकर ब‍िगड़ गई बात बन गई है.

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गुजरात ने शुभमन गिल से भी की थी बात, लेकिन कप्तानी पर नहीं बनी सहमति (Photo: Getty)
गुजरात ने शुभमन गिल से भी की थी बात, लेकिन कप्तानी पर नहीं बनी सहमति (Photo: Getty)

मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या के फ्यूचर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. हार्दिक ने गुजरात टाइटन्स  में वापसी की कोशिश की थी. गुजरात फ्रेंचाइजी भी उन्हें दोबारा टीम में शामिल करने के लिए तैयार थी, लेकिन हार्दिक की कप्तानी की शर्त पर बात अटक गई.

हार्दिक चाहते थे कि अगर वह गुजरात टाइटन्स में लौटते हैं तो उन्हें टीम की कप्तानी फिर से सौंपी जाए. फ्रेंचाइजी ने इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया. 'इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के मुताबिक, गुजरात हार्दिक की वापसी के लिए तैयार थी और इस बारे में मौजूदा कप्तान शुभमन गिल से भी बात की गई थी. गिल ने भी हार्दिक के टीम में लौटने पर सहमति जताई थी, लेकिन कप्तानी का मुद्दा सामने आते ही फ्रेंचाइजी ने साफ इनकार कर दिया.

गुजरात टाइटन्स के एक प्रतिनिधि ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार किया है. वहीं, हार्दिक के प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने ट्रांसफर या ट्रेड को लेकर किसी फ्रेंचाइजी से सीधे बातचीत नहीं की है. उनके मुताबिक, अगर हार्दिक को लेकर कोई संपर्क किया गया है तो वह मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी के जरिए हुआ है.

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हार्दिक के गुजरात लौटने की चर्चा ऐसे समय सामने आई है जब मुंबई इंडियंस में उनकी स्थिति को लेकर पहले से सवाल उठ रहे हैं. 2026 सीजन में मुंबई इंडियंस ने 14 में से 10 मुकाबले गंवाए और टीम नौवें स्थान पर रही. इसके साथ ही मुंबई का आईपीएल खिताब का इंतजार छह साल तक पहुंच गया.

खराब प्रदर्शन के बाद मुंबई इंडियंस के टीम मैनेजमेंट में हार्दिक की कप्तानी को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई थी. उनकी टीम में भूमिका पर भी विचार किए जाने की खबरें सामने आई थीं.

सीजन के आखिरी मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हार के बाद मुंबई के कोचिंग स्टाफ ने सीनियर खिलाड़ियों से बातचीत की थी. टीम के एक सूत्र के मुताब‍िक, कोचिंग स्टाफ ने खिलाड़ियों से कहा था कि उन्हें कोच के सुझावों के मुताबिक काम करने और डेटा के आधार पर दिए गए निर्देशों को मानने के लिए तैयार रहना होगा. कई मौकों पर कोचिंग स्टाफ की सलाह के बावजूद खिलाड़ियों ने उस पर अमल नहीं किया था.

मुंबई इंडियंस के लिए इस सीजन एक और चिंता की बात यह रही कि उसका कोई भी खिलाड़ी ऑरेंज कैप या पर्पल कैप की दौड़ में नहीं था. टीम के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रयान रिकेल्टन रन बनाने वालों की सूची में 17वें स्थान पर रहे, जबकि लेग स्पिनर अल्लाह गजनफर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में 14वें नंबर पर रहे.

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कैसा है हार्द‍िक और मुंबई का र‍िश्ता?
हार्दिक और मुंबई इंडियंस के रिश्ते पहले भी काफी उतार-चढ़ाव भरे रहे हैं. 2022 में मुंबई से रिलीज होने के बाद हार्दिक गुजरात टाइटन्स में गए थे. उन्होंने अपने पहले ही सीजन में गुजरात को कप्तान के तौर पर आईपीएल चैम्प‍ियन बनाया था. इसके बाद 2024 में हार्दिक की मुंबई इंडियंस में वापसी हुई और उन्हें रोहित शर्मा की जगह कप्तान बनाया गया.

हार्दिक की कप्तानी में मुंबई का 2024 सीजन खराब रहा और टीम आखिरी स्थान पर रही. उस दौरान हार्दिक को मुंबई के फैन्स की हूटिंग का भी सामना करना पड़ा था. 2025 में टीम के प्रदर्शन में सुधार हुआ तो लगा कि हार्दिक और फैन्स के बीच रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, लेकिन 2026 का खराब सीजन एक बार फिर उनकी कप्तानी पर सवाल खड़े कर गया.

अब गुजरात टाइटन्स में वापसी की कोशिश और कप्तानी की शर्त सामने आने के बाद हार्दिक के आईपीएल भविष्य को लेकर चर्चा और तेज हो गई है. फिलहाल गुजरात ने उन्हें कप्तानी देने से इनकार कर दिया है.
 

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