साई सुदर्शन पर आया बड़ा अपडेट, वॉर्म-अप मैच से रहेंगे बाहर, पहले टेस्ट से पहले टीम से जुड़ेंगे

भारत के युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन श्रीलंका दौरे पर खेले जाने वाले वॉर्म-अप मैच में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. पैर के अंगूठे की चोट से उबर रहे सुदर्शन फिलहाल बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैब कर रहे हैं. उनकी फिटनेस पर मेडिकल टीम लगातार नजर बनाए हुए है.

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हालांकि, भारतीय टीम मैनेजमेंट को उम्मीद है कि सुदर्शन पहले टेस्ट मैच से पहले पूरी तरह फिट होकर टीम के साथ जुड़ जाएंगे. उनकी रिकवरी सही दिशा में है और अगर अंतिम फिटनेस मंजूरी मिल जाती है तो वह श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए उपलब्ध रहेंगे. क्रिकबज की र‍िपोर्ट की दावा किया गया है.

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भारत और श्रीलंका के बीच अभ्यास मैच 7 से 9 अगस्त तक कोलंबो में खेला जाएगा. यह मुकाबला पहले चार दिन का होना था, लेकिन बाद में इसे तीन दिन का कर दिया गया.

भारतीय टीम पहले ही श्रीलंका पहुंच चुकी है, जबकि सुदर्शन चोट से पूरी तरह उबरने के बाद सीधे टीम से जुड़ेंगे. टीम मैनेजमेंट कोई जोखिम नहीं लेना चाहता, क्योंकि टेस्ट सीरीज 15 अगस्त से गॉल में शुरू होनी है.

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यह सीरीज भारत के लिए बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि पिछली WTC साइकिल में फाइनल का टिकट गंवाने के बाद अब टीम हर मुकाबले में जीत हासिल कर अंकतालिका में मजबूत स्थिति बनाना चाहेगी.

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अगर सुदर्शन समय पर फिट हो जाते हैं, तो भारत के बल्लेबाजी क्रम को मजबूती मिलेगी. युवा बाएं हाथ के बल्लेबाज ने हाल के समय में शानदार प्रदर्शन किया है और टीम प्रबंधन उन्हें टेस्ट टीम का अहम हिस्सा मान रहा है.

भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज 2026 का पूरा शेड्यूल

पहला टेस्ट: 15-19 अगस्त 2026

वेन्यू: गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम, गॉल

समय: सुबह 10:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

दूसरा टेस्ट: 23-27 अगस्त 2026

वेन्यू: सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब (SSC), कोलंबो

समय: सुबह 10:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

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