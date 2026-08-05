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ODI वर्ल्ड कप 2027 पर बड़ा ऐलान, इस फॉर्मेट में होंगे क्वाल‍िफायर मैच, वेस्टइंडीज पर मंडराया खतरा!

ODI World Cup 2027 Format: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंस‍िल (ICC) ने 2027 ODI (वनडे) वर्ल्ड कप क्वालिफायर की तारीखों को अंतिम रूप दे दिया है. 10 टीमों का यह टूर्नामेंट 22 फरवरी से 23 मार्च 2027 तक खेला जाएगा, हालांकि मेजबान का ऐलान अभी नहीं हुआ है. क्वालिफायर जीतने वाली टीम सीधे वर्ल्ड कप के मेन राउंड में पहुंचेगी, जबकि दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान की टीमें सुपर सीरीज खेलेंगी.

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ICC का बड़ा अपडेट, World Cup 2027 Qualifier की डेट फाइनल (Photo: PTI)
ICC का बड़ा अपडेट, World Cup 2027 Qualifier की डेट फाइनल (Photo: PTI)

ODI World Cup 2027 Format: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंस‍िल (ICC) ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप क्वालिफायर के शेड्यूल को अंतिम रूप दे दिया है. 10 टीमों वाला यह अहम टूर्नामेंट 22 फरवरी से 23 मार्च 2027 तक खेला जाएगा. हालांकि, मुकाबलों की मेजबानी किस देश में होगी, इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है. क्रिकइंफो की र‍िपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है. 

जुलाई 2026 में ICC ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप के नए फॉर्मेट का ऐलान किया था. इसके तहत क्वालिफायर का महत्व पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है. इस 10 टीमों के क्वालिफायर की विजेता टीम को सीधे 14 टीमों वाले वर्ल्ड कप के मुख्य ग्रुप राउंड में जगह मिलेगी.

वहीं, क्वालिफायर में दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमें वर्ल्ड कप के पहले चरण सुपर सीरीज में खेलेंगी. यहां से टॉप टीम मुख्य 12 टीमों के चरण में प्रवेश करेगी.

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4 अक्टूबर से शुरू होगा वर्ल्ड कप
2027 ODI वर्ल्ड कप का आयोजन 4 अक्टूबर से 11 नवंबर 2027 के बीच साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया के 12 अलग-अलग वेन्यू पर होगा.

कौन-कौन खेलेगा क्वालिफायर?
क्वालिफायर में कुल 10 टीमें हिस्सा लेंगी. इनमें 30 सितंबर 2026 तक की ODI रैंकिंग में मेजबान साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे को छोड़कर दो सबसे निचली रैंकिंग वाली फुल मेंबर टीमें रहेंगी. वहीं 4 टीमें CWC लीग 2 से आएंगी.

यह भी पढ़ें: ICC ने बदला पूरा सिस्टम, ODI वर्ल्ड कप में ' सुपर 7'.... T20 वर्ल्ड कप में IPL वाला एल‍िम‍िनेटर, जानें सब कुछ

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इसके अलावा 4 और टीमें वर्ल्ड कप क्वाल‍िफायर प्लेऑफ से आएंगी. 
यह भी पढ़ें: अब कहां दिखेंगे रोहित शर्मा-विराट कोहली? 2027 वर्ल्ड कप का पूरा रोडमैप तैयार

वर्ल्ड कप क्वाल‍िफायर प्लेऑफ में CWC लीग 2 की निचली चार टीमें और चैलेंज लीग की 4 टीमें आमने-सामने होंगी. कुल आठ टीमों के इस प्लेऑफ का फॉर्मेट अभी तय नहीं किया गया है. यहां से टॉप चार टीमें वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जगह बनाएंगी. वहीं चैलेंज ग्रुप में 12 टीमें दो ग्रुप में बंटी होंगी. दोनों ग्रुप की टॉप दो-दो टीमें क्वाल‍िफायर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेंगी.

वेस्टइंडीज पर फिर संकट, क्या वर्ल्ड कप से कटेगा पत्ता?
फिलहाल वेस्टइंडीज ODI रैंकिंग में 10वें स्थान पर है और कट-ऑफ से पहले उसे केवल भारत के खिलाफ सितंबर में दो वनडे खेलने हैं. इसके अलावा अफगानिस्तान (8वें) और आयरलैंड (12वें) के बीच होने वाली सीरीज भी वेस्टइंडीज की किस्मत तय कर सकती है.

यह भी पढ़ें: ICC ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 के वेन्यू का किया ऐलान, इन 12 शहरों में होंगे मुकाबले

अगर आयरलैंड 4-1 या 5-0 से अफगानिस्तान को हराता है, तो भारत के खिलाफ दो जीत वेस्टइंडीज को टॉप-8 में पहुंचा सकती हैं. लेकिन अगर अफगानिस्तान सीरीज जीत जाता है, तो वेस्टइंडीज को लगभग तय तौर पर क्वालिफायर खेलना पड़ेगा.

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ध्यान रहे वेस्टइंडीज 2023 वनडे वर्ल्ड कप में जगह नहीं बना पाया था. हरारे में खेले गए क्वालिफायर में नीदरलैंड्स के खिलाफ सुपर ओवर में हारने के बाद टीम पहली बार वनडे वर्ल्ड कप से बाहर रह गई थी.

 

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