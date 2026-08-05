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शादी नहीं, इस वजह से दीपिका कक्कड़ ने कबूला था इस्लाम, बनी फैजा इब्राहिम! को-स्टार ने किया बड़ा खुलासा

दीपिका कक्कड़ की को-स्टार जयति भाटिया ने उनके धर्म परिवर्तन को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि दीपिका ने शादी नहीं, बल्कि आत्मिक शांति के लिए इस्लाम कबूल करने का फैसला लिया था.

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दीपिका ने शोएब की वजह से नहीं बदला धर्म (Photo: ITGD)
दीपिका ने शोएब की वजह से नहीं बदला धर्म (Photo: ITGD)

टीवी की मशहूर एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ को लेकर सालों से एक बात कही जाती रही कि उन्होंने शोएब इब्राहिम से शादी करने के लिए इस्लाम कबूल किया और अपना नाम बदलकर फैजा इब्राहिम रख लिया. लेकिन अब उनकी करीबी दोस्त और 'ससुराल सिमर का' की को-स्टार जयति भाटिया ने इस पूरे मामले पर बड़ा खुलासा किया है. जयति ने बताया कि दीपिका ने उनसे खुद कहा था कि उनका धर्म बदलने का फैसला शादी की वजह से नहीं, बल्कि उनकी आत्मिक शांति और सुकून से जुड़ा था.

'मैंने सीधे पूछा- क्या शादी की वजह से धर्म बदला?'

सिद्धार्थ कन्नन को दिए इंटरव्यू में जयति भाटिया ने बताया कि 'ससुराल सिमर का' के दौरान ही दीपिका और शोएब एक-दूसरे के करीब आए थे. उन्होंने कहा- दीपिका हर रिश्ते और हर काम में अपना 100 फीसदी देती हैं. जब वह शोएब के साथ रिश्ते में आईं तो उन्होंने इस रिश्ते को भी पूरी ईमानदारी से निभाया. शो खत्म होने के बाद दीपिका ने रियलिटी शोज किए, फिर शादी कर ली. कुछ समय बाद जयति ने उनसे धर्म परिवर्तन को लेकर सवाल पूछा.

अजमेर शरीफ जाने के बाद लिया बड़ा फैसला

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जयति ने बताया- मैंने दीपिका से पूछा था कि क्या उन्होंने शादी की वजह से धर्म बदला? उन्होंने साफ कहा- नहीं. उस समय वह जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रही थीं. वह अजमेर शरीफ गई थीं और वहीं उन्हें अंदर से महसूस हुआ कि उन्हें यही करना चाहिए. इसके बाद उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया. जयति का कहना है कि अगर किसी इंसान को किसी धर्म में सुकून और ताकत मिलती है, तो वह उसका पूरी तरह निजी फैसला होता है.

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'धर्म बदला, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने खुद को बदल दिया'

सोशल मीडिया पर अक्सर दीपिका को ट्रोल किया जाता है और कहा जाता है कि उन्होंने पति के लिए अपनी पहचान छोड़ दी. लेकिन जयति इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हैं. उन्होंने कहा- जब दीपिका और शोएब का रिश्ता शुरू हुआ था, तब करियर में दीपिका ज्यादा सफल थीं. जब दीपिका को जरूरत थी, तब शोएब उनके साथ खड़े रहे. आज जब शोएब की जरूरत है, दीपिका उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़ी हैं. अगर यही बराबरी नहीं है, तो फिर क्या है? सिर्फ धर्म बदल लेने का मतलब ये नहीं कि किसी ने सरेंडर कर दिया.

बीमारी में भी हर पल साथ हैं शोएब

जयति ने दीपिका और शोएब के रिश्ते की तारीफ करते हुए कहा कि आज जब दीपिका अपनी सेहत से जुड़ी मुश्किलों का सामना कर रही हैं, तब शोएब हर कदम पर उनके साथ खड़े हैं. बता दें कि 2025 में दीपिका कक्कड़ को कैंसर होने का पता चला था. इसके बाद से वह इलाज करा रही हैं और अक्सर अपनी हेल्थ अपडेट्स व्लॉग के जरिए फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं.

जयति ने यह भी कहा कि दीपिका ने हमेशा अपने परिवार को साथ लेकर चलने की कोशिश की है. उनके मुताबिक, सिर पर दुपट्टा रखना या परिवार की जिम्मेदारियां निभाना दीपिका की अपनी पसंद है, किसी का दबाव नहीं.

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