सिर्फ 949 रुपये में लॉन्च हुआ Ace 3 Heera फोन, वॉयस असिस्टेंट सहित मिलेंगे ये खास फीचर्स

अगर आप कम कीमत में एक नया कीपैड फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो itel ने भारतीय बाजार में अपना नया फीचर फोन Ace 3 Heera लॉन्च कर दिया है. इस फोन की कीमत सिर्फ 949 रुपये रखी गई है. खास बात यह है कि इतनी कम कीमत होने के बावजूद इसमें USB Type-C चार्जिंग पोर्ट दिया गया है. अब तक इस कीमत वाले ज्यादातर फीचर फोन में माइक्रो-USB पोर्ट मिलता था.

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कंपनी का कहना है कि Ace 3 Heera उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें कॉलिंग, मैसेज और रोजमर्रा के बेसिक काम के लिए एक भरोसेमंद फोन चाहिए. यह उन यूजर्स के लिए भी अच्छा विकल्प हो सकता है जो स्मार्टफोन के साथ एक सेकेंडरी फोन रखना चाहते हैं.

फोन में 1.8 इंच की डिस्प्ले दी गई है. इसके साथ 1000mAh की बैटरी मिलती है, जिसे लेकर कंपनी का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर करीब 13 दिन तक का स्टैंडबाय टाइम दे सकती है. फोन में वायरलेस FM रेडियो, डुअल, सिम, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग और टॉर्च जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं.

सस्ते फोन में भी यूएसबी टाइप सी सपोर्ट

स्टोरेज की बात करें तो इसमें 32MB RAM और 32MB इंटरनल स्टोरेज मिलती है. जरूरत पड़ने पर माइक्रो SD कार्ड की मदद से स्टोरेज बढ़ाई भी जा सकती है. फोन में 3.5mm हेडफोन जैक और ब्लूटूथ का भी सपोर्ट दिया गया है.

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इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसका Type-C पोर्ट है. पिछले कुछ समय से itel अपने सभी नए फीचर फोन में Type-C चार्जिंग देने पर जोर दे रही है. कंपनी का कहना है कि आने वाले समय में उसके पूरे फीचर फोन पोर्टफोलियो में पुराने माइक्रो-USB की जगह Type-C पोर्ट मिलेगा. इससे चार्जर की परेशानी कम होगी और यूजर्स वही केबल इस्तेमाल कर पाएंगे जो आज ज्यादातर स्मार्टफोन में मिलती है.

itel Ace 3 Heera की कीमत 949 रुपये रखी गई है. यह फोन देशभर के ऑफलाइन रिटेल स्टोर पर उपलब्ध होगा. अगर आपका बजट 1,000 रुपये से कम है और आपको सिर्फ कॉलिंग, मैसेज, FM रेडियो और लंबी बैटरी वाला फोन चाहिए, तो Ace 3 Heera एक नया विकल्प बन सकता है.

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

itel Ace 3 Heera में 1.8 इंच की डिस्प्ले, 1000mAh बैटरी और USB Type-C चार्जिंग मिलती है. कंपनी का कहना है कि फोन में AI Battery Optimization दिया गया है, जो बैटरी की खपत को बेहतर तरीके से मैनेज करता है. इसके अलावा इसमें Super Battery Mode भी मिलता है, जिससे बैटरी कम होने पर भी फोन ज्यादा देर तक इस्तेमाल किया जा सकता है.

फोन में ब्लूटूथ, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग और वायरलेस एफएम रेडियो का सपोर्ट दिया गया है. खास बात यह है कि FM रेडियो में रिकॉर्डिंग का फीचर भी मिलता है. स्टोरेज को microSD कार्ड की मदद से 32GB तक बढ़ाया जा सकता है. यूजर्स मेमोरी कार्ड से सीधे रिंगटोन भी सेट कर सकते हैं.

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itel Ace 3 Heera में किंग टॉकर वॉयस असिस्टेंट भी दिया गया है, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को सपोर्ट करता है. फोन में 200 कॉन्टैक्ट सेव किए जा सकते हैं. इसके अलावा कॉन्टैक्ट फोटो और आइकन जैसे फीचर भी मिलते हैं, जिससे फोन इस्तेमाल करना पहले से आसान हो जाता है.

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