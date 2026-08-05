Lock Upp 2 Winner: जनता की फेवरेट श्रेया कालरा ने जीती लॉक अप 2 की ट्रॉफी, शिवांगी जोशी को 7 वोटों से हराया, मिली 1 करोड़ की प्राइज मनी

महीनेभर की कशमकश, तीखी बहसों और हाई-वोल्टेज ड्रामे के बाद आखिरकार रियलिटी शो 'लॉक अप' सीजन 2 को अपना विजेता मिल गया है. इस पूरे सीजन में दर्शकों को कई इमोशनल पल और कड़े टास्क देखने को मिले, लेकिन अंत में जिस कंटेस्टेंट ने बाजी मारी, वह हैं श्रेया कालरा. उन्हें 1 करोड़ रुपये की प्राइज मनी मिली है.
श्रेया ने फिनाले में कई मजबूत दावेदारों को पछाड़ते हुए इस सीजन की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है. उनकी इस शानदार जीत से फैंस के बीच खुशी की लहर है. वहीं रनर-अप शिवांगी जोशी रहीं. आखिर में वोटों का गिनती हुई जिसमें जनता का ज्यूरी ने श्रेया को 18 वोट दिए तो वहीं शिवांगी को 5 वोट दिए. वहीं एक्स-इनमेट्स और जेलर ने श्रेया को 5 वोट दिए तो शिवांगी 11 वोट दिए.
कुलमिलाकर, श्रेया को 23 वोट्स मिले तो वहीं शिवांगी तो 16 वोटों से संतुष्टि करनी पड़ी. इसलिए शिवांगी 7 वोट से हार गईं.
मजेदार रही श्रेया की जर्नी
इस सीजन में दर्शकों को हर दिन नया ड्रामा देखने को मिला. जेल के अंदर जेलर के कड़े नियमों के बीच कंटेस्टेंट्स का इमोशनल साइड भी सामने आया और रणनीति बनाने का दौर भी चला. कई बार जेल के अंदर तीखी बहसें हुईं तो कई बार ग्रुप बनते दिखे. कठिन टास्क और मेंटल प्रेशर को संभालते हुए श्रेया कालरा ने शुरू से अंत तक अपना दबदबा बनाए रखा, जिसका नतीजा उनकी इस जीत के रूप में सामने आया.
श्रेया कालरा कौन हैं?
श्रेया कालरा मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली एक डिजिटल क्रिएटर, एक्ट्रेस, पॉडकास्टर और रियलिटी टीवी पर्सनैलिटी हैं.
एक पहाड़ी परिवार में जन्मीं श्रेया की परवरिश उनके माता-पिता, किशोर कालरा और राजकुमारी कालरा ने अपने भाई मनीषी कालरा के साथ की.
उन्होंने इंदौर में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और फिर MBA किया. एक कंटेंट क्रिएटर के तौर पर उनका सफर 2018 में टिकटॉक से शुरू हुआ, जहां वह डांस, फैशन और लिप-सिंक वीडियो पोस्ट करती थीं. 2020 में भारत में टिकटॉक पर बैन लगने के बाद, उन्होंने अपना ध्यान इंस्टाग्राम और YouTube पर लगाया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल, एंटरटेनमेंट और क्रिएटर-फोकस्ड कंटेंट के ज़रिए अपनी ऑडियंस बढ़ाई.
जैसे-जैसे उनकी ऑनलाइन मौजूदगी बढ़ी, श्रेया ने रियलिटी टीवी की दुनिया में कदम रखा. वह 2020 में MTV रोडीज रेवोल्यूशन में निखिल चिनापा के गैंग का हिस्सा बनकर वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर शामिल हुईं. हालांकि शो में उनका सफर छोटा रहा, लेकिन उनकी बेबाक पर्सनैलिटी ने उन्हें काफी पहचान दिलाई.
बाद में उन्होंने डिजिटल रियलिटी शो होस्ट करके, अपना पॉडकास्ट शुरू करके और लाइफस्टाइल व एंटरटेनमेंट कंटेंट बनाकर अपने करियर को आगे बढ़ाया और शॉर्ट-फॉर्म सोशल मीडिया से हटकर अपनी अलग पहचान बनाई.
लॉक अप सीजन 2 का ग्रैंड फिनाले
लॉक अप सीजन 2 के ग्रैंड फिनाले में टॉप पांच कंटेस्टेंट थे. जिसमें श्रेया कालरा, शिवांगी जोशी, राम कपूर, योगेश रावत और शिल्पा शिंदे थे.
फ़राह खान और रितेश देशमुख द्वारा होस्ट किए गए लॉक अप सीजन 2 ने दर्शकों का ध्यान खींचने के लिए प्राइम वीडियो के रियलिटी शो 'अलायंस' से मुकाबला किया है, जो लगभग उसी समय शुरू हुआ था. दोनों शो को लेकर ऑनलाइन काफी चर्चा हुई है और दर्शक अक्सर उनके कंटेस्टेंट, टास्क और गेमप्ले की तुलना करते रहे हैं.