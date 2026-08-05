scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Lock Upp 2 Winner: जनता की फेवरेट श्रेया कालरा ने जीती लॉक अप 2 की ट्रॉफी, शिवांगी जोशी को 7 वोटों से हराया, मिली 1 करोड़ की प्राइज मनी

आज 'लॉक अप' सीजन 2 को अपना विनर मिल गया. कई हफ्तों तक चली इमोशनल बातें, तीखी बहस, अचानक बने ग्रुप और मुश्किल टास्क के बाद आखिरकार ये खत्म हुआ. श्रेया कालरा 'लॉक अप S2' की विनर बन गई हैं.

Advertisement
X
श्रेया कालरा 'लॉक अप S2' की विनर (Photo:x/@NetflixIndia)
श्रेया कालरा 'लॉक अप S2' की विनर (Photo:x/@NetflixIndia)

महीनेभर की कशमकश, तीखी बहसों और हाई-वोल्टेज ड्रामे के बाद आखिरकार रियलिटी शो 'लॉक अप' सीजन 2 को अपना विजेता मिल गया है. इस पूरे सीजन में दर्शकों को कई इमोशनल पल और कड़े टास्क देखने को मिले, लेकिन अंत में जिस कंटेस्टेंट ने बाजी मारी, वह हैं श्रेया कालरा. उन्हें 1 करोड़ रुपये की प्राइज मनी मिली है. 

श्रेया ने फिनाले में कई मजबूत दावेदारों को पछाड़ते हुए इस सीजन की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है. उनकी इस शानदार जीत से फैंस के बीच खुशी की लहर है. वहीं रनर-अप शिवांगी जोशी रहीं. आखिर में वोटों का गिनती हुई जिसमें जनता का ज्यूरी ने श्रेया को 18 वोट दिए तो वहीं शिवांगी को 5 वोट दिए. वहीं एक्स-इनमेट्स और जेलर ने श्रेया को 5 वोट दिए तो शिवांगी 11 वोट दिए.

कुलमिलाकर, श्रेया को 23 वोट्स मिले तो वहीं शिवांगी तो 16 वोटों से संतुष्टि करनी पड़ी. इसलिए शिवांगी 7 वोट से हार गईं.

सम्बंधित ख़बरें

Lock Upp 2 Grand finale
श्रेया कालरा ने मारी बाजी! बनीं Lock Upp 2 की विनर, घर ले गईं 1 करोड़
Lock Upp Finale
'भाभीजी' या श्रेया कालरा...कौन जीतेगा लॉकअप की ट्रॉफी?
Ram Kapoor
राम कपूर ने श्रेया को किया Kiss, आकांक्षा बोलीं- उनकी नीयत...
Ram kapoor kissed wife gautami
रोमांटिक हुए राम कपूर, पत्नी संग किया Liplock
Lock Upp 2: secrets revelation brand or money pressure?
ब्रांड-पैसों के लिए बिके सेलेब्स के सीक्रेट? LOCK UPP ने उठाए कई सवाल

मजेदार रही श्रेया की जर्नी
इस सीजन में दर्शकों को हर दिन नया ड्रामा देखने को मिला. जेल के अंदर जेलर के कड़े नियमों के बीच कंटेस्टेंट्स का इमोशनल साइड भी सामने आया और रणनीति बनाने का दौर भी चला. कई बार जेल के अंदर तीखी बहसें हुईं तो कई बार ग्रुप बनते दिखे. कठिन टास्क और मेंटल प्रेशर को संभालते हुए श्रेया कालरा ने शुरू से अंत तक अपना दबदबा बनाए रखा, जिसका नतीजा उनकी इस जीत के रूप में सामने आया.

Advertisement

श्रेया कालरा कौन हैं?
श्रेया कालरा मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली एक डिजिटल क्रिएटर, एक्ट्रेस, पॉडकास्टर और रियलिटी टीवी पर्सनैलिटी हैं.
एक पहाड़ी परिवार में जन्मीं श्रेया की परवरिश उनके माता-पिता, किशोर कालरा और राजकुमारी कालरा ने अपने भाई मनीषी कालरा के साथ की.

उन्होंने इंदौर में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और फिर MBA किया. एक कंटेंट क्रिएटर के तौर पर उनका सफर 2018 में टिकटॉक से शुरू हुआ, जहां वह डांस, फैशन और लिप-सिंक वीडियो पोस्ट करती थीं. 2020 में भारत में टिकटॉक पर बैन लगने के बाद, उन्होंने अपना ध्यान इंस्टाग्राम और YouTube पर लगाया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल, एंटरटेनमेंट और क्रिएटर-फोकस्ड कंटेंट के ज़रिए अपनी ऑडियंस बढ़ाई.

जैसे-जैसे उनकी ऑनलाइन मौजूदगी बढ़ी, श्रेया ने रियलिटी टीवी की दुनिया में कदम रखा. वह 2020 में MTV रोडीज रेवोल्यूशन में निखिल चिनापा के गैंग का हिस्सा बनकर वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर शामिल हुईं. हालांकि शो में उनका सफर छोटा रहा, लेकिन उनकी बेबाक पर्सनैलिटी ने उन्हें काफी पहचान दिलाई.

बाद में उन्होंने डिजिटल रियलिटी शो होस्ट करके, अपना पॉडकास्ट शुरू करके और लाइफस्टाइल व एंटरटेनमेंट कंटेंट बनाकर अपने करियर को आगे बढ़ाया और शॉर्ट-फॉर्म सोशल मीडिया से हटकर अपनी अलग पहचान बनाई.

लॉक अप सीजन 2 का ग्रैंड फिनाले
लॉक अप सीजन 2 के ग्रैंड फिनाले में टॉप पांच कंटेस्टेंट थे. जिसमें श्रेया कालरा, शिवांगी जोशी, राम कपूर, योगेश रावत और शिल्पा शिंदे थे.

Advertisement

फ़राह खान और रितेश देशमुख द्वारा होस्ट किए गए लॉक अप सीजन 2 ने दर्शकों का ध्यान खींचने के लिए प्राइम वीडियो के रियलिटी शो 'अलायंस' से मुकाबला किया है, जो लगभग उसी समय शुरू हुआ था. दोनों शो को लेकर ऑनलाइन काफी चर्चा हुई है और दर्शक अक्सर उनके कंटेस्टेंट, टास्क और गेमप्ले की तुलना करते रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    13 साल में पास कीं 12 सरकारी नौकरियां, 40 लाख में बेचता था 'गारंटीड सीट', कौन है अभय तिवारी? |
    'युवाओं को सजा नहीं, काउंसलिंग की जरूरत', कॉकरोच प्रदर्शन पर बोले CJI सूर्यकांत |
    बेटे को भूखा रखकर मार डाला, मां को हुई 22 साल की जेल |
    अयोध्या से पवन पांडे होंगे सपा उम्मीदवार, अखिलेश यादव ने किया ऐलान |
    'किस्मत में जो भी लिखा हो, बांग्लादेश जरूर जाऊंगी...', 2 साल बाद शेख हसीना ने बताया घर वापसी का प्लान |
    वृद्धाश्रम में बुजुर्ग ने आखिरी सांस तक किया बेटियों का इंतजार, 5100 रुपये भेजकर Video Call पर देखी पिता की अंतिम विदाई |
    साई सुदर्शन पर आया बड़ा अपडेट, वॉर्म-अप मैच से रहेंगे बाहर, पहले टेस्ट से पहले टीम से जुड़ेंगे |
    How to Clean Kitchen Chimney: चिमनी पर जमी है चिकनाई और धुएं की मोटी परत, बिना झंझट घर की इन चीजों से चमकाएं |
    Sawan Shivratri 2026: सावन शिवरात्रि पर शुक्र का गोचर, कुंभ सहित इन 4 राशियों का लगेगा जैकपॉट |
    शिवसेना नाम और निशान विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, CJI की बेंच के सामने कपिल सिब्बल ने उठाए गंभीर सवाल
    Advertisement