Bolero के इंजन में बना रखा था शराब का गुप्त ठिकाना, बगहा में 581.82 लीटर शराब-बीयर जब्त

बिहार में शराबबंदी के बावजूद तस्कर नए-नए तरीके अपनाकर अवैध शराब की खेप पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. पश्चिम चंपारण के बगहा में मधनिषेध विभाग ने एक ही दिन दो अलग-अलग कार्रवाई कर तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया. इन छापों में कुल 581.82 लीटर शराब और बीयर बरामद की गई.

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मामले में एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया. दरअसल, मधनिषेध इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार के नेतृत्व में टीम ने पटखौली थाना क्षेत्र में बगहा-वाल्मीकिनगर मुख्य मार्ग पर वाहनों की जांच के दौरान एक बोलेरो को रोका. तलाशी में पता चला कि तस्करों ने वाहन के इंजन के पास विशेष गुप्त जगह तैयार कर विदेशी शराब छिपा रखी थी.

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जब टीम ने इंजन के उस हिस्से को खोलकर जांच की तो वहां से 125.82 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई. मौके से वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि बोलेरो को जब्त कर लिया गया. अधिकारियों के मुताबिक, तस्करों ने पुलिस को चकमा देने के लिए इंजन को ही शराब छिपाने का ठिकाना बना रखा था.

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ट्रैक्टर-ट्रॉली पर भी कार्रवाई

इसी दिन मधनिषेध विभाग ने दूसरी कार्रवाई में ट्रैक्टर-ट्रॉली से भी बड़ी मात्रा में शराब और बीयर बरामद की. दोनों छापों में कुल 581.82 लीटर अवैध शराब और बीयर जब्त की गई. कार्रवाई के दौरान एक आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकला.

मधनिषेध विभाग ने जब्त शराब, बीयर और वाहनों को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. फरार तस्कर की तलाश भी की जा रही है. पुलिस का कहना है कि उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है.

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अधिकारियों के मुताबिक, शराब तस्कर लगातार अपने तौर-तरीकों में बदलाव कर रहे हैं. कभी ट्रैक्टर-ट्रॉली तो कभी चारपहिया वाहनों में गुप्त स्थान बनाकर शराब की तस्करी की कोशिश की जा रही है. हालांकि, सतर्क जांच के चलते ऐसे प्रयास लगातार विफल हो रहे हैं.

शराब तस्करी के खिलाफ अभियान जारी

मधनिषेध इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार ने बताया कि शराबबंदी कानून को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है. संदिग्ध वाहनों की नियमित जांच की जा रही है और तस्करी में इस्तेमाल होने वाले नए तरीकों पर भी विशेष नजर रखी जा रही है.

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उन्होंने कहा कि तस्कर पुलिस से बचने के लिए वाहनों में गुप्त स्थान तैयार कर रहे हैं, लेकिन जांच टीम की सतर्कता के चलते उनके प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं. विभाग भविष्य में भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रखेगा.

बगहा में एक ही दिन हुई इन दो बड़ी कार्रवाई से यह साफ संदेश गया है कि बिहार में शराब तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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