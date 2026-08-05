ODI वर्ल्ड कप 2027 के लिए दिग्गज ने किया टीम का ऐलान, रोहित-कोहली पर जताया भरोसा, इन खिलाड़ियों का कटा पत्ता

वनडे वर्ल्ड कप 2027 को लेकर अभी से ही चर्चाओं का माहौल तेज है. इंग्लैंड के खिलाफ मिली वनडे सीरीज में हार के बाद टीम में कई तरह के बदलाव होने की उम्मीद की जा रही है. टीम मैनेजमेंट की रणनीतियों पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं.

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साल 2023 वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम फाइनल तक का सफर तय करने में कामयाब रही थी. रोहित शर्मा की कप्तानी में टूर्नामेंट में बिना कोई मैच गंवाए भारतीय टीम फाइनल में पहुंच गई थी. लेकिन फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम को हार का सामना करना पड़ा था.

वनडे वर्ल्ड कप के लिए 12 से 13 नाम लगभग तय माने जा रहे हैं. जबकि बाकी स्थानों के लिए खिलाड़ियों के मौजूदा फॉर्म के आधार पर फैसला लिया जाएगा. इस बीच पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने वर्ल्ड कप के लिए अपनी मनपसंद 15 सदस्यीय संभावित टीम की घोषणा करके इस चर्चा को नया मोड़ दे दिया है.

गावस्कर ने इन खिलाड़ियों पर जताया भरोसा

गावस्कर ने सलामी जोड़ी के रूप में शुभमन गिल और कप्तान रोहित शर्मा पर भरोसा जताया है. रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर भले ही अटकलों का बाजार गर्म हो, लेकिन लॉर्ड्स में खेली गई शतकीय पारी से उन्होंने आलचकों का मुंह जरूर बंद कर दिया है.

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यशस्वी जायसवाल को नहीं मिला मौका

पिछली 3 वनडे पारियों में 2 धमाकेदार शतक जड़ने के बावजूद यशस्वी जायसवाल को गावस्कर की इस टीम में जगह नहीं मिल सकी है. मिडल ऑर्डर को मजबूती देने के लिए उन्होंने दिग्गजों पर दांव लगाते हुए विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल को टीम में शामिल किया है. विकेटकीपिंग के दूसरे विकल्प के तौर पर उन्होंने ईशान किशन को रखा है. ऋषभ पंत टीम में जगह बनाने में नाकाम रहे हैं.

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भुवी और शमी भी बाहर

अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार के लिए वापसी के दरवाजे लगभग बंद नजर आ रहे हैं. चयनकर्ताओं के हालिया फैसलों से साफ है कि वे अब भविष्य की ओर देख रहे हैं. गावस्कर ने तेज गेंदबाजी आक्रमण की कमान जसप्रीत बुमराह को सौंपी है, जिनका साथ मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और युवा हर्षित राणा निभाएंगे. मुख्य स्पिनर के रूप में कुलदीप यादव टीम का हिस्सा हैं.

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गावस्कर की 15 सदस्यीय संभावित टीम

शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन, हार्दिक पंड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा.

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