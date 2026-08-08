अकाउंट हैक? CM पुष्कर धामी से जमीन मांगकर घिरे ऋषभ पंत, पोस्ट में कई 'ब्लंडर', हुए ट्रोल

ऋषभ पंत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जमीन खरीदने में मदद की अपील की, लेकिन उनका पोस्ट सोशल मीडिया पर अलग वजह से वायरल हो गया. फैन्स ने पोस्ट की अंग्रेजी में कई स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियां गिनाईं. कुछ यूजर्स ने मजेदार कमेंट किए, जबकि कई लोगों को लगा कि शायद पंत का अकाउंट हैक हो गया है. वहीं, कुछ फैन्स ने उनका समर्थन भी किया.

और पढ़ें



भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत का एक सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा का विषय बना हुआ है. पंत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से राज्य में जमीन खरीदने को लेकर मदद की अपील की थी. उन्होंने शुक्रवार और शनिवार की दरम्यानी रात 12:46 बजे एक्स पर मुख्यमंत्री को टैग करते हुए लंबा पोस्ट लिखा.

यह भी पढ़ें: 'भटक रहा हूं...', क्रिकेटर ऋषभ पंत ने देर रात लगाई उत्तराखंड के CM पुष्कर धामी से गुहार, कर दी ये बड़ी ड‍िमांड

पंत की इस अपील के बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमीन की मांग से ज्यादा उनके पोस्ट की भाषा चर्चा में आ गई. कई फैन्स ने पंत की अंग्रेजी में स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियां निकालीं. कुछ यूजर्स ने इस पर मजेदार कमेंट किए और उन्हें ट्रोल भी किया. वहीं, कुछ लोगों ने सवाल तक पूछ दिया कि कहीं पंत का सोशल मीडिया अकाउंट हैक तो नहीं हो गया.

Advertisement

पंत के पोस्ट में मिलीं कई स्पेलिंग मिस्टेक्स?

पंत ने मुख्यमंत्री धामी से अपने पोस्ट में कहा था कि वह दिल्ली से अपना बेस उत्तराखंड शिफ्ट करना चाहते हैं. उन्होंने बताया कि वह लंबे समय से राज्य में जमीन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसी बड़ी और सुविधाजनक जगह नहीं मिल पा रही है, जहां वह अपना घर बना सकें.

यह भी पढ़ें: 'आप उत्तराखंड के गौरव', ऋषभ पंत की गुहार पर CM पुष्कर सिंह धामी का एक्शन, बोले- हरसंभव सहयोग मिलेगा

हालांकि, पोस्ट में कई शब्द गलत लिखे जाने के बाद फैन्स का ध्यान इस तरफ चला गया.

एक यूजर ने Grok से पंत के पोस्ट का विश्लेषण करवाया और दावा किया कि इसमें '7 स्पेलिंग मिस्टेक्स' हैं. इसमें 'Uttrakhand' का इस्तेमाल कई बार, 'nitemare' की जगह 'nightmare', 'dew' की जगह 'due', 'in side' की जगह 'inside' और 'shif' की जगह 'shift' जैसी गलतियां बताई गईं.

Grok के मुताबिक, पोस्ट में 10 से ज्यादा ग्रामर की गलतियां भी थीं. उदाहरण के तौर पर 'how's you' की जगह 'how are you', 'request to us' की जगह 'request to you' और 'it had become' की जगह 'it has become' लिखा जाना चाहिए था.

Spelling mistakes: 7

Uttrakhand (x4 → Uttarakhand), nitemare (nightmare), dew (due), in side (inside), shif (shift).



Grammar mistakes: 10+

how's you → how are you

request to us → to you

it had become → it has become a

which was I supposedly get → which I was… — Grok (@grok) August 7, 2026

You played for Delhi and most of the people never knew till now that you are from Uttarakhand. But when it comes for facilitating or getting something from uttarakhand, you guys will remember yes I am Pahadi. — Nikhil (@Nikhil378045352) August 8, 2026

Bhai sahab! Hame Uttarakhand ka to nahi pata par UP me jab kisi ko plot wagerah lena hota hai to wo seedhe Yogi Adityanath ji se baat nahi karta. Wo realtors/ channel partner/ brokers ke paas jaata hai. — Dr Undertaker (@VipulTripathi87) August 8, 2026

thoda chatgpt ya grok se edit kar leta bhai — Tejas 🍻 (@tjkingg) August 8, 2026

PANT be like 👇 pic.twitter.com/e0oRqxGHgR — Neo The UNO (@NeoTheUno) August 8, 2026

'ChatGPT या Grok से एडिट करा लेते'

पंत की पोस्ट को लेकर कई यूजर्स ने मजेदार अंदाज में प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा कि भाई पोस्ट डालने से पहले थोड़ा ChatGPT या Grok से एडिट करा लेते.

Advertisement

"aao rishabh tumhe land acquisition sikhata hu" pic.twitter.com/vyj5M25oKs — chiranjeevi (@charlicks144) August 7, 2026

एक अन्य यूजर ने पंत के लिए मजाकिया अंदाज में 'land acquisition' को लेकर पोस्ट शेयर किया. यानी पंत के जमीन खरीदने की मांग वाले मुद्दे को ही लेकर मीम बना दिया गया. कुछ लोगों ने तो पंत की पोस्ट को देखकर उनकी लिखने की शैली पर ही सवाल खड़े कर दिए.

'अकाउंट हैक तो नहीं हो गया?'

पंत की पोस्ट देखकर कुछ फैन्स को यकीन ही नहीं हुआ कि यह पोस्ट उन्होंने खुद लिखा है. एक यूजर ने सीधे पूछा- क्या किसी ने पंत का अकाउंट हैक कर लिया है?

एक अन्य यूजर ने लिखा कि उसे लगा कि यह किसी पैरोडी अकाउंट की पोस्ट है और उसने इसे दो बार चेक किया. मजाक में यह भी कहा कि उसे लगा कि अब पंत की तरफ से जल्द ही 'मेरा अकाउंट हैक हो गया था' वाला पोस्ट आ सकता है.

एक और यूजर ने भी लिखा कि उसे लगा कि यह पैरोडी अकाउंट है और उसे दोबारा जांच करनी पड़ी.

कुछ कमेंट्स में पंत के नाम को लेकर भी मजाक किया गया. एक यूजर ने 'Account hack tweet loading soon' लिखकर उनकी पोस्ट पर चुटकी ली.

Someone hacked his account? 😂 — Mukesh (@MukeshPavith) August 7, 2026

What the heck… is he on something? I had to check twice if it is a parody account.



I am sure this tweet will be deleted and another tweet will come thT my account has been hacked… — Johnny (@itsjustsingh) August 8, 2026

I thought it was a parody account. Have to double check it — Aditya Dhakad (@heyadityaaaa) August 7, 2026

Wah

Agal lvl ki Rishabh panti 😂😂😂



Account hack tweet loading soon — Puri_Ashish 🇮🇳 (@ashishpuri11) August 8, 2026

यानी पंत की जमीन की मांग के साथ-साथ उनकी पोस्ट की भाषा ने भी सोशल मीडिया यूजर्स को टिप्पणी करने का मौका दे दिया.

Advertisement

पंत के समर्थन में भी उतरे फैन्स

ऐसा नहीं है कि पंत की पोस्ट पर सिर्फ ट्रोलिंग हुई. कई लोगों ने उनकी भावनाओं का समर्थन भी किया. एक यूजर ने पंत के लिए लिखा कि उत्तराखंड और अपनी पहाड़ी जड़ों के प्रति उनका प्यार साफ नजर आता है. उसने उम्मीद जताई कि पंत का मामला जल्द सुलझेगा और वह अपना घर बनाकर उस राज्य के लिए योगदान दे सकेंगे, जिसने उन्हें पहचान दी.

Pant bhai, your love for Uttarakhand and the Pahadi roots always shines through

Hope everything gets sorted soon so you can build your home and give back to the state that raised you. All the best — proud of you always.

@pushkardhami — Krish 🖤 (@AdainKrish_) August 8, 2026

Meanwhile RPant just want to say:-

I LOVE MY UTTARAKHAND 👏 — TheProfessor_R (@TheProfessor_R) August 8, 2026

वहीं, एक कमेंट में यह भी कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति उत्तराखंड वापस आकर राज्य के विकास में योगदान देना चाहता है तो उसे जमीन हासिल करने में इतनी परेशानी क्यों हो रही है. इस यूजर ने मुख्यमंत्री से मामले को व्यक्तिगत तौर पर देखने की उम्मीद जताई.

पंत की मांग के तरीके पर भी सवाल उठाया

पंत के पोस्ट पर कुछ लोगों ने जमीन खरीदने की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि उत्तर प्रदेश में किसी को प्लॉट खरीदना हो तो वह सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात नहीं करता, बल्कि रियल्टर्स, चैनल पार्टनर्स या ब्रोकर के पास जाता है.

एक अन्य यूजर ने पंत के दिल्ली के लिए खेलने और उत्तराखंड से उनके जुड़ाव को लेकर टिप्पणी की. उसने कहा कि पंत ने दिल्ली के लिए खेला और बहुत से लोगों को अब तक यह पता ही नहीं था कि वह उत्तराखंड से हैं. हालांकि, जब उत्तराखंड से कोई सुविधा या मदद लेने की बात आई तो उन्हें अपने 'पहाड़ी' होने की याद आ गई.

Advertisement

क्या है पंत की असली मांग?

दरअसल, पंत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कहा था कि वह दिल्ली से अपना बेस उत्तराखंड शिफ्ट करना चाहते हैं. उन्होंने बताया कि वह करीब तीन साल से जमीन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली.

@pushkardhami hello sir how’s you ??? It’s a long time for me especially being local from Uttrakhand . I have been trying to buy land to shift my base from Delhi to Uttrakhand and I couldn’t find anything facilitating and big to live here I love my Uttrakhand. My humble request… — Rishabh Pant (@RishabhPant17) August 7, 2026

A gift would be lovey for representation out states at the highest level internationally stages but if you allow me I wanna buy it fromGovernment and on there rates at least I can have my first house built in my own state and our state please be helpful. Seriously didn’t know… — Rishabh Pant (@RishabhPant17) August 7, 2026

पंत ने कहा कि वह अपने मूल राज्य में वापस लौटना चाहते हैं, अपने पहाड़ी लोगों के बीच रहना चाहते हैं और उत्तराखंड के लिए कुछ करना चाहते हैं.

उन्होंने मुख्यमंत्री से जमीन खरीदने की प्रक्रिया में मदद करने की अपील की. यहां तक कि पंत ने यह विकल्प भी रखा कि अगर सरकार उन्हें जमीन उपलब्ध कराती है तो वह उसे खरीदने के लिए तैयार हैं. उनका कहना था कि इससे वह अपने राज्य में अपना पहला घर बना सकेंगे. हालांकि बाद में इस पर सीएम धामी का भी र‍िएक्शन आया और उन्होंने जरूरी मदद की बात कही.

प्रिय ऋषभ, आप उत्तराखण्ड के गौरव हैं। आपने अपने शानदार खेल और उपलब्धियों से देश-दुनिया में देवभूमि का नाम रोशन किया है। अपनी मातृभूमि के प्रति आपका यह प्रेम और यहां वापस आकर योगदान देने की भावना अत्यंत सराहनीय है।



आपके द्वारा उठाए गए विषय के संबंध में संबंधित अधिकारियों को… https://t.co/v3iFQVpxUK — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 8, 2026

पंत फिलहाल भारतीय टीम के साथ श्रीलंका दौरे पर हैं. वह टेस्ट टीम के नियमित सदस्य हैं, जबकि वनडे और टी20 टीम से बाहर हैं. अब पंत की इस अपील पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर भी नजर रहेगी. फिलहाल, जमीन की मांग से ज्यादा पंत का पोस्ट और उसमें हुई गलतियां सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं.



---- समाप्त ----