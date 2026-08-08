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अकाउंट हैक? CM पुष्कर धामी से जमीन मांगकर घिरे ऋषभ पंत, पोस्ट में कई 'ब्लंडर', हुए ट्रोल

ऋषभ पंत ने देर रात उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से जमीन को लेकर मांग की और एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, इसके बाद तो फैन्स ने उनसे मजे लिए और कई ने तो उनको ट्रोल कर दिया, वहीं कुछ ने तो उनके पोस्ट में अंग्रेजी भाषा की गलत‍ियां न‍िकाल दी. हालांकि कई लोग पंत को सपोर्ट करते हुए भी नजर आए

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ऋषभ पंत ने जो पंत पुष्कर सिंह धामी को लेकर किया, वो चर्चा में हैं (Photo: ITG)
ऋषभ पंत ने जो पंत पुष्कर सिंह धामी को लेकर किया, वो चर्चा में हैं (Photo: ITG)

ऋषभ पंत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जमीन खरीदने में मदद की अपील की, लेकिन उनका पोस्ट सोशल मीडिया पर अलग वजह से वायरल हो गया. फैन्स ने पोस्ट की अंग्रेजी में कई स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियां गिनाईं. कुछ यूजर्स ने मजेदार कमेंट किए, जबकि कई लोगों को लगा कि शायद पंत का अकाउंट हैक हो गया है. वहीं, कुछ फैन्स ने उनका समर्थन भी किया.


भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत का एक सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा का विषय बना हुआ है. पंत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से राज्य में जमीन खरीदने को लेकर मदद की अपील की थी. उन्होंने शुक्रवार और शनिवार की दरम्यानी रात 12:46 बजे एक्स पर मुख्यमंत्री को टैग करते हुए लंबा पोस्ट लिखा.
यह भी पढ़ें: 'भटक रहा हूं...', क्रिकेटर ऋषभ पंत ने देर रात लगाई उत्तराखंड के CM पुष्कर धामी से गुहार, कर दी ये बड़ी ड‍िमांड

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पंत की इस अपील के बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमीन की मांग से ज्यादा उनके पोस्ट की भाषा चर्चा में आ गई. कई फैन्स ने पंत की अंग्रेजी में स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियां निकालीं. कुछ यूजर्स ने इस पर मजेदार कमेंट किए और उन्हें ट्रोल भी किया. वहीं, कुछ लोगों ने सवाल तक पूछ दिया कि कहीं पंत का सोशल मीडिया अकाउंट हैक तो नहीं हो गया.

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पंत के पोस्ट में मिलीं कई स्पेलिंग मिस्टेक्स?

पंत ने मुख्यमंत्री धामी से अपने पोस्ट में कहा था कि वह दिल्ली से अपना बेस उत्तराखंड शिफ्ट करना चाहते हैं. उन्होंने बताया कि वह लंबे समय से राज्य में जमीन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसी बड़ी और सुविधाजनक जगह नहीं मिल पा रही है, जहां वह अपना घर बना सकें.
यह भी पढ़ें: 'आप उत्तराखंड के गौरव', ऋषभ पंत की गुहार पर CM पुष्कर सिंह धामी का एक्शन, बोले- हरसंभव सहयोग मिलेगा

हालांकि, पोस्ट में कई शब्द गलत लिखे जाने के बाद फैन्स का ध्यान इस तरफ चला गया.

एक यूजर ने Grok से पंत के पोस्ट का विश्लेषण करवाया और दावा किया कि इसमें '7 स्पेलिंग मिस्टेक्स' हैं. इसमें 'Uttrakhand' का इस्तेमाल कई बार, 'nitemare' की जगह 'nightmare', 'dew' की जगह 'due', 'in side' की जगह 'inside' और 'shif' की जगह 'shift' जैसी गलतियां बताई गईं.

Grok के मुताबिक, पोस्ट में 10 से ज्यादा ग्रामर की गलतियां भी थीं. उदाहरण के तौर पर 'how's you' की जगह 'how are you', 'request to us' की जगह 'request to you' और 'it had become' की जगह 'it has become' लिखा जाना चाहिए था.

'ChatGPT या Grok से एडिट करा लेते'
पंत की पोस्ट को लेकर कई यूजर्स ने मजेदार अंदाज में प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा कि भाई पोस्ट डालने से पहले थोड़ा ChatGPT या Grok से एडिट करा लेते.

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एक अन्य यूजर ने पंत के लिए मजाकिया अंदाज में 'land acquisition' को लेकर पोस्ट शेयर किया. यानी पंत के जमीन खरीदने की मांग वाले मुद्दे को ही लेकर मीम बना दिया गया. कुछ लोगों ने तो पंत की पोस्ट को देखकर उनकी लिखने की शैली पर ही सवाल खड़े कर दिए.

'अकाउंट हैक तो नहीं हो गया?' 

पंत की पोस्ट देखकर कुछ फैन्स को यकीन ही नहीं हुआ कि यह पोस्ट उन्होंने खुद लिखा है. एक यूजर ने सीधे पूछा- क्या किसी ने पंत का अकाउंट हैक कर लिया है?

एक अन्य यूजर ने लिखा कि उसे लगा कि यह किसी पैरोडी अकाउंट की पोस्ट है और उसने इसे दो बार चेक किया. मजाक में यह भी कहा कि उसे लगा कि अब पंत की तरफ से जल्द ही 'मेरा अकाउंट हैक हो गया था' वाला पोस्ट आ सकता है.

एक और यूजर ने भी लिखा कि उसे लगा कि यह पैरोडी अकाउंट है और उसे दोबारा जांच करनी पड़ी.

कुछ कमेंट्स में पंत के नाम को लेकर भी मजाक किया गया. एक यूजर ने 'Account hack tweet loading soon' लिखकर उनकी पोस्ट पर चुटकी ली.

यानी पंत की जमीन की मांग के साथ-साथ उनकी पोस्ट की भाषा ने भी सोशल मीडिया यूजर्स को टिप्पणी करने का मौका दे दिया.

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पंत के समर्थन में भी उतरे फैन्स 

ऐसा नहीं है कि पंत की पोस्ट पर सिर्फ ट्रोलिंग हुई. कई लोगों ने उनकी भावनाओं का समर्थन भी किया. एक यूजर ने पंत के लिए लिखा कि उत्तराखंड और अपनी पहाड़ी जड़ों के प्रति उनका प्यार साफ नजर आता है. उसने उम्मीद जताई कि पंत का मामला जल्द सुलझेगा और वह अपना घर बनाकर उस राज्य के लिए योगदान दे सकेंगे, जिसने उन्हें पहचान दी.

वहीं, एक कमेंट में यह भी कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति उत्तराखंड वापस आकर राज्य के विकास में योगदान देना चाहता है तो उसे जमीन हासिल करने में इतनी परेशानी क्यों हो रही है. इस यूजर ने मुख्यमंत्री से मामले को व्यक्तिगत तौर पर देखने की उम्मीद जताई.

पंत की मांग के तरीके पर भी सवाल उठाया 

पंत के पोस्ट पर कुछ लोगों ने जमीन खरीदने की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि उत्तर प्रदेश में किसी को प्लॉट खरीदना हो तो वह सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात नहीं करता, बल्कि रियल्टर्स, चैनल पार्टनर्स या ब्रोकर के पास जाता है.

एक अन्य यूजर ने पंत के दिल्ली के लिए खेलने और उत्तराखंड से उनके जुड़ाव को लेकर टिप्पणी की. उसने कहा कि पंत ने दिल्ली के लिए खेला और बहुत से लोगों को अब तक यह पता ही नहीं था कि वह उत्तराखंड से हैं. हालांकि, जब उत्तराखंड से कोई सुविधा या मदद लेने की बात आई तो उन्हें अपने 'पहाड़ी' होने की याद आ गई.

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क्या है पंत की असली मांग?

दरअसल, पंत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कहा था कि वह दिल्ली से अपना बेस उत्तराखंड शिफ्ट करना चाहते हैं. उन्होंने बताया कि वह करीब तीन साल से जमीन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली.

पंत ने कहा कि वह अपने मूल राज्य में वापस लौटना चाहते हैं, अपने पहाड़ी लोगों के बीच रहना चाहते हैं और उत्तराखंड के लिए कुछ करना चाहते हैं.

उन्होंने मुख्यमंत्री से जमीन खरीदने की प्रक्रिया में मदद करने की अपील की. यहां तक कि पंत ने यह विकल्प भी रखा कि अगर सरकार उन्हें जमीन उपलब्ध कराती है तो वह उसे खरीदने के लिए तैयार हैं. उनका कहना था कि इससे वह अपने राज्य में अपना पहला घर बना सकेंगे. हालांकि बाद में इस पर सीएम धामी का भी र‍िएक्शन आया और उन्होंने जरूरी मदद की बात कही. 

पंत फिलहाल भारतीय टीम के साथ श्रीलंका दौरे पर हैं. वह टेस्ट टीम के नियमित सदस्य हैं, जबकि वनडे और टी20 टीम से बाहर हैं. अब पंत की इस अपील पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर भी नजर रहेगी. फिलहाल, जमीन की मांग से ज्यादा पंत का पोस्ट और उसमें हुई गलतियां सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं.
 

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