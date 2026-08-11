ऑयल इंडिया का Q1 मुनाफा 253% बढ़ा, शेयर ₹484 से ₹672 पहुंचने का अनुमान

ऑयल इंडिया लिमिटेड (Oil India Ltd) के शेयर में मंगलवार के शुरुआती कारोबार के दौरान जोरदार तेजी देखने को मिली. शेयर 6.53% तक चढ़कर ₹483.95 पर पहुंच गया. कंपनी के जून तिमाही के मजबूत नतीजों के बाद ऑयल इंडिया लिमिटेड के शेयर की खरीदारी बढ़ी. कंपनी का स्टैंडअलोन टैक्स के बाद मुनाफा 253% बढ़कर करीब ₹2,900 करोड़ हो गया, जो ब्रोकरेज फर्म एलारा कैपिटल (Elara Capital) के ₹2,300 करोड़ के अनुमान से काफी ज्यादा था.

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एलारा कैपिटल के मुताबिक, कंपनी की कमाई में तेज बढ़ोतरी की प्रमुख वजह उम्मीद से बेहतर क्रूड प्रोडक्शन और सेल्स वॉल्यूम रही. ऑपरेटिंग खर्च अनुमान से कम रहे, जबकि दूसरी आय में भी मजबूती देखने को मिली. हालांकि, ज्यादा स्टैच्यूटरी लेवी ने मुनाफे की बढ़त को कुछ हद तक सीमित किया. ऑयल इंडिया लिमिटेड का कंसोलिडेटेड टैक्स के बाद मुनाफा करीब दोगुना होकर ₹4,000 करोड़ पहुंच गया.

इसमें ऑयल इंडिया की असम स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (NRL) में मेजॉरिटी शेयरिंग का अहम योगदान रहा. एनआरएल के मजबूत रिफाइनिंग मार्जिन से कंपनी के कंसोलिडेटेड प्रदर्शन को फायदा मिला.

क्रूड रियलाइजेशन और प्रोडक्शन में भी सुधार

एलारा कैपिटल ने तिमाही के दौरान क्रूड रियलाइजेशन और प्रोडक्शन में सुधार को भी प्रमुख पॉजिटिव बताया. उसके मुताबिक, क्रूड रियलाइजेशन सालाना आधार पर 49% बढ़कर करीब $99 प्रति बैरल रहा. वहीं, क्रूड आउटपुट 11% बढ़कर 0.95 MMT हो गया, जो ब्रोकरेज के अनुमान से करीब 2% ज्यादा था. मैनेजमेंट ने संकेत दिया है कि वित्त वर्ष 2027 में क्रूड आउटपुट कम से कम करीब 3.9-4.0 MMT तक पहुंच सकता है. एलारा कैपिटल ने Oil India पर अपनी Buy रेटिंग बरकरार रखी है और शेयर का 12 महीने का टारगेट प्राइस ₹672 तय किया है. ₹483.95 के स्तर से यह करीब 38.9% संभावित बढ़त का संकेत देता है.

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Motilal Oswal की राय अलग

हालांकि, सभी ब्रोकरेज शेयर को लेकर इतने बुलिश नहीं हैं. मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज (MOFSL) ने Oil India पर न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है. ब्रोकरेज ने ₹485 का टारगेट प्राइस दिया है, जो मौजूदा स्तर के आसपास ही है और सीमित तेजी का संकेत देता है. MOFSL के मुताबिक, वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू ₹7,960 करोड़ रहा, जो उसके अनुमान से करीब 9% ज्यादा था. ऑयल सेल्स अनुमान से 8% ऊपर रहीं, जबकि गैस सेल्स 11% कम होकर 0.92 MMT/0.62 bcm रहीं.

ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा, गैस प्रोडक्शन घटा

ब्रोकरेज के मुताबिक, तिमाही में Oil India का ऑयल प्रोडक्शन 11% बढ़कर 0.95 MMT रहा. इसके उलट गैस प्रोडक्शन 8% घटकर 0.76 bcm रह गया. ऑयल रियलाइजेशन करीब $98.7 प्रति बैरल रहा, जो MOFSL के $95.2 प्रति बैरल के अनुमान से लगभग 4% ज्यादा था. कंपनी का EBITDA ₹4,340 करोड़ रहा, जो MOFSL के अनुमान से 6% और सालाना आधार पर 83% ज्यादा था. तिमाही में एक्सप्लोरेशन कॉस्ट राइट-ऑफ करीब ₹250 करोड़ रहा. वहीं, एडजस्टेड टैक्स के बाद मुनाफा करीब ₹2,870 करोड़ रहा.

निवेशकों के लिए क्या हैं मायने?

Oil India के शेयर में मंगलवार की तेजी के पीछे मजबूत तिमाही नतीजे और बेहतर ऑपरेशनल प्रदर्शन प्रमुख वजह रहे. हालांकि, ब्रोकरेज की राय में अंतर भी साफ है. Elara Capital ने ₹672 का टारगेट देते हुए Buy रेटिंग बरकरार रखी है, जबकि MOFSL ने ₹485 के टारगेट के साथ Neutral रुख अपनाया है. आगे शेयर के प्रदर्शन के लिए क्रूड प्रोडक्शन का मौजूदा रन-रेट, क्रूड रियलाइजेशन, गैस प्रोडक्शन और NRL के रिफाइनिंग मार्जिन अहम रहेंगे.

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