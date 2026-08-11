scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

ऑयल इंडिया का Q1 मुनाफा 253% बढ़ा, शेयर ₹484 से ₹672 पहुंचने का अनुमान

ऑयल इंडिया के शेयर में मंगलवार को शुरुआती कारोबार में 6.53% तक की तेजी आई और भाव ₹483.95 पहुंच गया. जून तिमाही में कंपनी का स्टैंडअलोन मुनाफा 253% बढ़कर करीब ₹2,900 करोड़ रहा, जो एलारा कैपिटल के अनुमान से काफी ज्यादा है. मजबूत क्रूड प्रोडक्शन, बेहतर रियलाइजेशन और नुमालीगढ़ रिफाइनरी के प्रदर्शन से नतीजों को सहारा मिला.

Advertisement
X
ब्रोकरेज का अनुमान है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड का शेयर अगले 12 महीनों में ₹672 तक पहुंच सकता है. (File Photo)
ब्रोकरेज का अनुमान है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड का शेयर अगले 12 महीनों में ₹672 तक पहुंच सकता है. (File Photo)

ऑयल इंडिया लिमिटेड (Oil India Ltd) के शेयर में मंगलवार के शुरुआती कारोबार के दौरान जोरदार तेजी देखने को मिली. शेयर 6.53% तक चढ़कर ₹483.95 पर पहुंच गया. कंपनी के जून तिमाही के मजबूत नतीजों के बाद ऑयल इंडिया लिमिटेड के शेयर की खरीदारी बढ़ी. कंपनी का स्टैंडअलोन टैक्स के बाद मुनाफा 253% बढ़कर करीब ₹2,900 करोड़ हो गया, जो ब्रोकरेज फर्म एलारा कैपिटल (Elara Capital) के ₹2,300 करोड़ के अनुमान से काफी ज्यादा था.

एलारा कैपिटल के मुताबिक, कंपनी की कमाई में तेज बढ़ोतरी की प्रमुख वजह उम्मीद से बेहतर क्रूड प्रोडक्शन और सेल्स वॉल्यूम रही. ऑपरेटिंग खर्च अनुमान से कम रहे, जबकि दूसरी आय में भी मजबूती देखने को मिली. हालांकि, ज्यादा स्टैच्यूटरी लेवी ने मुनाफे की बढ़त को कुछ हद तक सीमित किया. ऑयल इंडिया लिमिटेड का कंसोलिडेटेड टैक्स के बाद मुनाफा करीब दोगुना होकर ₹4,000 करोड़ पहुंच गया.

इसमें ऑयल इंडिया की असम स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (NRL) में मेजॉरिटी शेयरिंग का अहम योगदान रहा. एनआरएल के मजबूत रिफाइनिंग मार्जिन से कंपनी के कंसोलिडेटेड प्रदर्शन को फायदा मिला.

सम्बंधित ख़बरें

Cummins India has witnessed profit-taking from its peak, suggesting supply towards, followed by key support in the short-to-medium term, said the analyst.
787% रिटर्न... फिर 31 फीसदी गिरा ये स्‍टॉक, अब आए शानदार नतीजे!
Small monthly savings of ₹5,000 can build a substantial fund over the long term
हर महीने इंवेस्ट के लिए सिर्फ ₹5000 हैं? जानें FD, RD या SIP में क्या बेहतर
For the Nifty, the consensus target of 28,686 suggests a potential upside of 19.6 per cent over the next 12 months. This is nearly double the 10 per cent upside the Street expects for the Nifty Midcap index.
करीब 3 दशक के बाद निफ्टी-50 से Wipro आउट, BSE की एंट्री
SEBI's New PSU Delisting Rules Investors to Get at Least 15% Premium Over Floor Price
आपके पास भी हैं PSUs के शेयर? बेचने से पहले जान लें SEBI के ये नए नियम
Bajaj Finance share price crash: Today's plunge was the biggest fall for the stock in four months.
सब ठीक था... फिर आई एक खबर और अचानक क्रैश हो गया ये शेयर

क्रूड रियलाइजेशन और प्रोडक्शन में भी सुधार

एलारा कैपिटल ने तिमाही के दौरान क्रूड रियलाइजेशन और प्रोडक्शन में सुधार को भी प्रमुख पॉजिटिव बताया. उसके मुताबिक, क्रूड रियलाइजेशन सालाना आधार पर 49% बढ़कर करीब $99 प्रति बैरल रहा. वहीं, क्रूड आउटपुट 11% बढ़कर 0.95 MMT हो गया, जो ब्रोकरेज के अनुमान से करीब 2% ज्यादा था. मैनेजमेंट ने संकेत दिया है कि वित्त वर्ष 2027 में क्रूड आउटपुट कम से कम करीब 3.9-4.0 MMT तक पहुंच सकता है. एलारा कैपिटल ने Oil India पर अपनी Buy रेटिंग बरकरार रखी है और शेयर का 12 महीने का टारगेट प्राइस ₹672 तय किया है. ₹483.95 के स्तर से यह करीब 38.9% संभावित बढ़त का संकेत देता है.

Advertisement

Motilal Oswal की राय अलग

हालांकि, सभी ब्रोकरेज शेयर को लेकर इतने बुलिश नहीं हैं. मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज (MOFSL) ने Oil India पर न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है. ब्रोकरेज ने ₹485 का टारगेट प्राइस दिया है, जो मौजूदा स्तर के आसपास ही है और सीमित तेजी का संकेत देता है. MOFSL के मुताबिक, वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू ₹7,960 करोड़ रहा, जो उसके अनुमान से करीब 9% ज्यादा था. ऑयल सेल्स अनुमान से 8% ऊपर रहीं, जबकि गैस सेल्स 11% कम होकर 0.92 MMT/0.62 bcm रहीं.

ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा, गैस प्रोडक्शन घटा

ब्रोकरेज के मुताबिक, तिमाही में Oil India का ऑयल प्रोडक्शन 11% बढ़कर 0.95 MMT रहा. इसके उलट गैस प्रोडक्शन 8% घटकर 0.76 bcm रह गया. ऑयल रियलाइजेशन करीब $98.7 प्रति बैरल रहा, जो MOFSL के $95.2 प्रति बैरल के अनुमान से लगभग 4% ज्यादा था. कंपनी का EBITDA ₹4,340 करोड़ रहा, जो MOFSL के अनुमान से 6% और सालाना आधार पर 83% ज्यादा था. तिमाही में एक्सप्लोरेशन कॉस्ट राइट-ऑफ करीब ₹250 करोड़ रहा. वहीं, एडजस्टेड टैक्स के बाद मुनाफा करीब ₹2,870 करोड़ रहा.

निवेशकों के लिए क्या हैं मायने?

Oil India के शेयर में मंगलवार की तेजी के पीछे मजबूत तिमाही नतीजे और बेहतर ऑपरेशनल प्रदर्शन प्रमुख वजह रहे. हालांकि, ब्रोकरेज की राय में अंतर भी साफ है. Elara Capital ने ₹672 का टारगेट देते हुए Buy रेटिंग बरकरार रखी है, जबकि MOFSL ने ₹485 के टारगेट के साथ Neutral रुख अपनाया है. आगे शेयर के प्रदर्शन के लिए क्रूड प्रोडक्शन का मौजूदा रन-रेट, क्रूड रियलाइजेशन, गैस प्रोडक्शन और NRL के रिफाइनिंग मार्जिन अहम रहेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    ऑयल इंडिया का Q1 मुनाफा 253% बढ़ा, शेयर ₹484 से ₹672 पहुंचने का अनुमान |
    हिमाचल में डरा देने वाला हादसा! चलती गाड़ी पर आ गिरा पत्थर-मलबा- VIDEO |
    बंगाल CM शुभेंदु अधिकारी के चॉपर की इमरजेंसी लैंडिंग- VIDEO |
    अभिषेक बनर्जी को 16 मामलों में राहत, 31 अगस्त तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं |
    सीतापुर पुलिस लाइन के क्वार्टर में मिला हेड कांस्टेबल का शव, दुर्गंध आने पर खुला राज, फॉरेंसिक टीम ने की जांच |
    इंटरनेट पर अब रोबोट्स का राज! इंसानों से ज्यादा इंटरनेट AI एजेंट यूज कर रहे हैं, फ्यूचर क्या होगा? |
    Gud Kalakand Barfi Recipe: न दूध, न मावा, न चीनी, व्रत में सिर्फ 3 चीजों से बनाएं सॉफ्ट कलाकंद बर्फी, जानें आसान रेसिपी |
    Vastu Tips: छत पर रखी पानी की टंकी डुबो सकती है सारा पैसा! न करें ये गलती |
    मॉनसून की मेहरबानी के बीच कौन-कौन से राज्य अब तक सूखे रह गए? |
    2 शादियां टूटीं-अक्षरा संग हुआ ब्रेकअप, इमोशनल हुए पवन सिंह, बोले- जिसे चाहा वो नहीं मिली
    Advertisement