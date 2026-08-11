Guru Uday 2026: कल सुबह अपनी उच्च राशि में उदित होंगे गुरु! 7 राशियों को होगा बंपर धन लाभ

Guru Uday 2026: 15 जुलाई से लेकर अब तक देवगुरु बृहस्पति अतिचारी और अस्त चाल चल रहे हैं. द्रिक पंचांग के अनुसार, 12 अगस्त यानी कल सुबह 5 बजकर 3 मिनट पर गुरु कर्क राशि में उदित होने जा रहे हैं. पूरे 28 दिनों के बाद गुरु के उदय होने से शुभ कार्यों को गति मिलेगी और सभी राशियों को नई सकारात्मक ऊर्जा, धन लाभ व तरक्की का अवसर मिलेगा.

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ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को सुख, समृद्धि, ज्ञान, विवाह और संतान का कारक माना जाता है. गुरु का अपनी उच्च राशि कर्क में उदित होना एक अत्यंत शुभ घटना है. गुरु के उदय होते ही उनके शुभ प्रभावों में वृद्धि होती है, जिससे रुकी हुई योजनाएं फिर से शुरू होती हैं. आइए जानते हैं कि गुरु के इस बदलाव का आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा.

मेष राशि

रोजगार और खुद के बिजनेस से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिलेगी. आपके निवास स्थान, कार्यक्षेत्र या काम के तरीके में बदलाव हो सकता है. हालांकि, स्वास्थ्य पर थोड़ा अनावश्यक खर्च हो सकता है.

वृषभ राशि

यह समय आपके लिए बड़े बदलाव लेकर आएगा. परिवार में भाई-बहनों से जुड़ा कोई मांगलिक कार्य संपन्न होगा और लंबे समय से चली आ रही पुरानी समस्याओं का समाधान निकलेगा.

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मिथुन राशि

आर्थिक रूप से यह समय बहुत फायदेमंद रहेगा. धन की बचत होगी, घर में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे. पुरानी परेशानियों से राहत मिलेगी.

कन्या राशि

आपके लिए लाभ के नए रास्ते खुलेंगे. नई साझेदारी और नए संबंधों में सफलता मिलेगी. विवाह और संतान प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं.

वृश्चिक राशि

करियर और काम-धंधे में मनचाहा लाभ मिलेगा. विशेष रूप से कला, शिक्षा, खेल और मीडिया के क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ी उपलब्धि हासिल होगी.

मकर राशि

परिवार में मांगलिक और धार्मिक कार्य होंगे. आर्थिक दृष्टिकोण से बड़ा लाभ होगा और आय के नए साधन बनेंगे.

मीन राशि

संतान पक्ष की ओर से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. आपके रुके हुए सारे काम बनने लगेंगे और कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आएगा.

इन 5 राशियों को रखनी होगी सावधानी

कर्क राशि- प्रभाव मिला-जुला रहेगा. किसी भी महत्वपूर्ण काम को पूरा करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. सेहत और घर-गाड़ी की मरम्मत पर खर्च बढ़ सकता है.

सिंह राशि- आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य के रहने या काम करने की जगह में बदलाव हो सकता है. निर्माण कार्य और नई चीजों की खरीदारी पर बजट से ज्यादा खर्च हो सकता है.

तुला राशि- कार्यस्थल या निवास स्थान में बदलाव के योग हैं. संपत्ति के निर्माण, खरीदारी या मरम्मत पर ज्यादा पैसे खर्च हो सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलें.

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धनु राशि- सफलता पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और खर्चों की अधिकता रहेगी. बनते हुए कामों में आखिरी वक्त पर रुकावट आ सकती है, इसलिए धैर्य रखें और किसी भी तरह के विवाद से बचें.

कुंभ राशि- सफलता के लिए थोड़ी भागदौड़ और संघर्ष रहेगा. कोर्ट-कचहरी या विवादित मामलों में संभलकर रहें. अच्छी बात यह है कि किसी पुरानी बीमारी से राहत मिल सकती है.

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