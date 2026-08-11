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IND vs SL: गॉल में आखिरी बार टेस्ट में कैसा रहा था भारत का प्रदर्शन, क्या फिर दोहराया जाएगा इतिहास?

भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले पर फैन्स की नजरें बनी हुई है. दोनों देशों के बीच शनिवार यानी 15 अगस्त से जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी.

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कोहली की कप्तानी में भारत ने किया था कमाल (PHOTO: Reuters)
कोहली की कप्तानी में भारत ने किया था कमाल (PHOTO: Reuters)

भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाना है. शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम की कोशिश जीत के साथ सीरीज की शुरुआत करने की होगी. श्रीलंका के खिलाफ सीरीज से पहले प्रैक्टिस मैच को भारत ने रोमांचक अंदाज में अपने नाम किया.

दोनों देशों के बीच यह टेस्ट सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के लिहाज से बेहद अहम होने वाली है. गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाले पहले टेस्ट के लिए दोनों ही टीम के खिलाड़ी पूरी तरह से तैयार हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं आखिरी बार जब टेस्ट में ये दोनों टीमें आपस में टकराई थी तो क्या हुआ था?

श्रीलंका में गॉल का मैदान भारतीय टीम के लिए हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है. साल 2017 में जब पिछली बार दोनों टीमें इस मैदान पर आमने-सामने आई थीं तो भारत ने श्रीलंका को उसी के घर में बुरी तरह धोया था. 

भारत ने पहली पारी में बनाए 600 रन

साल 2017 में विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम श्रीलंका दौरे पर गई थी. गॉल में खेले गए पहले टेस्ट में टॉस जीतकर भारत ने पहले बल्लेबाजी चुनी. शिखर धवन ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की जमकर धुनाई की. धवन भले ही अपने दोहरे शतक से 10 रन से चूक गए, लेकिन 190 रन जड़ उन्होंने मैच का रुख भारत की तरफ मोड़ दिया.

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पुजारा कोहली ने किया कमाल

दूसरी तरफ चेतेश्वर पुजारा ने अपनी क्लास दिखाते हुए 153 रनों की शानदार पारी खेली. अजिंक्य रहाणे और हार्दिक पंड्या के अर्धशतकों की बदौलत भारत ने पहली पारी में 600 रनों का विशाल पहाड़ खड़ा कर दिया.

जवाब में उतरी श्रीलंकाई टीम भारतीय गेंदबाजी के आगे टिक नहीं सकी और 291 रनों पर सिमट गई. भारत के पास फॉलोऑन देने का मौका था, लेकिन कप्तान कोहली ने फिर से बल्लेबाजी करने का फैसला किया.

दूसरी पारी में विराट कोहली का बल्ला जमकर बोला और उन्होंने 108 रनों की नाबाद पारी खेली. अभिनव मुकुंद ने भी 81 रनों का योगदान दिया. भारत ने 240/3 पर पारी घोषित कर श्रीलंका को 550 रनों का लगभग नामुमकिन लक्ष्य दिया.

304 रनों से मिली थी जीत

550 रनों का पीछा करते हुए श्रीलंका की दूसरी पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई. आर. अश्विन और रवींद्र जडेजा की स्पिन जोड़ी ने 3-3 विकेट चटकाए और श्रीलंका को 245 रनों पर समेट दिया. भारत ने यह मैच 304 रनों के बड़े अंतर से अपने नाम किया. शिखर धवन को उनके 190 रनों के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

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क्या गॉल में दोहराया जाएगा इतिहास?

गॉल में भारत और श्रीलंका के बीच कुल 5 टेस्ट खेले गए हैं, जिनमें से 3 में श्रीलंका और 2 में भारत को जीत मिली है. अब देखना दिलचस्प होगा कि शुभमन गिल की युवा ब्रिगेड 2017 वाले उसी धमाकेदार प्रदर्शन को दोहरा पाती है या नहीं?

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