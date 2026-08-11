हिमाचल में डरा देने वाला हादसा! चलती गाड़ी पर आ गिरा पत्थर-मलबा- VIDEO

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के आनी में नेशनल हाईवे-305 पर मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हो गया. यहां किरण बाजार और बराड़ के बीच पहाड़ी से अचानक बड़े पत्थर और मलबा सड़क से गुजर रही एक गाड़ी पर जा गिरे. मलबे की चपेट में आने से गाड़ी पत्थरों के नीचे दब गई. हादसे के वक्त वाहन में दो लोग सवार थे. जिससे दोनों घायल हो गए. बताया जाता है कि हादसा सुबह करीब 10:30 बजे हुआ.

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मलबा गिरने से गाड़ी हुई छतिग्रस्त

हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत दोनों सवारों को गाड़ी से बाहर निकाला. फिर दोनों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल आनी पहुंचाया गया. हादसे में एक व्यक्ति को चोटें आई हैं, जबकि गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के बाद रामपुर के खनेरी अस्पताल के लिए रेफर किया गया. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची.

हादसे के वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि भारी पत्थर और मलबा गाड़ी के ऊपर आ गिरा, जिससे वाहन बुरी तरह दब गया. जिस स्थान पर हादसा हुआ, वहां पहाड़ी से पत्थर गिरने का खतरा लगातार बना हुआ है. वहीं मंगलवार सुबह इसी क्षेत्र में पहाड़ी से पत्थर गिरने की एक अन्य घटना में एक महिला बाल-बाल बची थी. लगातार हो रही इन घटनाओं ने NH-305 पर सफर करने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है.

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पानी की निकासी की समस्या भी बनी वजह

किरण बाजार के ऊपर कोर्ट रोड, सरकारी आवासों, रिहायशी मकानों और सरकारी कार्यालयों से निकलने वाले बारिश के पानी की उचित निकासी नहीं होने की वजह से पानी पहाड़ी की ओर बहने की बात सामने आई है. यह पानी अपने साथ मिट्टी, पत्थर और मलबा लेकर नीचे हाईवे तक पहुंच रहा है.

अब प्रशासन और संबंधित विभाग के सामने चुनौती है कि किसी बड़े हादसे से पहले इन संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं और पहाड़ी से मलबा-पत्थर गिरने की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए.

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