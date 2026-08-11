27KM का माइलेज, 5.81 लाख कीमत, जुलाई में इतनी बिकी Hyundai Exter

हुंडई भारतीय बाजार की चौथी सबसे बड़ी ऑटोमेकर कंपनी है. कंपनी की मंथली सेल 50 हजार से ज्यादा है. जुलाई में कंपनी ने 54,210 गाड़ियां बेची हैं. ब्रांड के पोर्टफोलियो में कई एसयूवी शामिल है. अगर सबसे सस्ती एसयूवी की बात करें, जो ब्रांड क्लेम करता है, तो वो एक्सटर (EXTER) है. कंपनी ने इस कार को टाटा पंच (TATA PUNCH) की टक्कर में मार्केट में उतारा था.

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हालांकि, टाटा पंच के मुकालबे एक्सटर की सेल बहुत कम है. जहां पंच की मंथली सेल लगभग 20 हजार यूनिट्स तक पहुंच जाती है. वहीं एक्सटर की सेल 6 से 8 हजार यूनिट्स के बीच रहती है. आइए जानते हैं जुलाई में इस कार का प्रदर्शन कैसा रहा है.

जुलाई में हुंडई एक्सटर की 6,810 यूनिट्स बिकी हैं. पिछले साल जुलाई में इस कार की सेल 5,075 यूनिट्स पर थी. यानी ईयर-ऑन-ईयर इसकी सेल 34 फीसदी बढ़ी है. हालांकि, जून 2026 में कार की अच्छी थी. बीती जून में कार की 8,154 यूनिट्स बिकी थी. यानी मंथ-ऑन-मंथ कार की सेल कम हुई है.

कितनी है कीमत?

हुंडई की ये कार 5.81 लाख रुपये की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत पर आती है. इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 9.61 लाख रुपये एक्स शोरूम तक जाती है. इसे आप पेट्रोल और सीएनजी दोनों ही विकल्प में खरीद सकते हैं. ये सेगमेंट की एक मात्र कार है, जिसमें आपको फोर-सिलेंडर वाला 1.2 लीटर का इंजन मिलता है.

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इंजन, पावर, माइलेज और फीचर्स

एक्सटर में हुंडई का 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 83 पीएस की पावर और 113.8 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. वहीं सीएनजी में ये इंजन 69 पीएस की पावर और 95.2 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. इसमें आपको डुअल सिलेंडर सीएनजी सेटअप मिलता है. इसकी वजह से आपको बूट स्पेस भी मिलेगा.

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इस कार में 45 सेफ्टी फीचर्स दिए गए है, जिसमें से 30 स्टैंडर्ड मिलते हैं. एक्सटर में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड दिए गए हैं. इसके अलावा हिल-स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हेडलैम्प एस्कॉर्ट फंक्शन, चाइल्ड सीट एंकर, रियर पार्किंग कैमरा और टीपीएम्स जैसे फीचर्स मिलते हैं.

माइलेज की बात करें, तो इस कार में 19.4 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज पेट्रोल मैन्युअल पर और ऑटोमेटिक पर 19.2Km/l का मिलता है. वहीं सीएनजी पर 27.1 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज मिलेगा. ये कार मल्टीपल कलर ऑप्शन में आती है.

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