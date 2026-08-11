Gud Kalakand Barfi Recipe: न दूध, न मावा, न चीनी, सावन शिवरात्रि में सिर्फ 3 चीजों से बनाएं सॉफ्ट कलाकंद बर्फी, जानें आसान रेसिपी

Gud Kalakand Barfi Recipe: सावन के महीने में अगर व्रत के दौरान कुछ मीठा खाने का मन हो, लेकिन बाजार से खरीदकर ज्यादा मीठा नहीं खाना हो. ऐसे में हर बार बाजार से मिठाई लाने की जरूरत नहीं है, घर में रखे कुछ आसान सामान से आप स्वादिष्ट और नरम गुड़ कलाकंद बर्फी तैयार कर सकते हैं.
खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए न तो मावा चाहिए, न अलग से दूध उबालने की झंझट और न ही चीनी. पनीर, नारियल और मिल्क पाउडर से बनने वाली यह बर्फी स्वाद में बिल्कुल रिच लगती है और सावन शिवरात्रि के व्रत के लिए भी एक बढ़िया मीठा ऑप्शन हो सकती है.
गुड़ कलाकंद बर्फी बनाने के लिए सामग्री
कैसे बनाएं गुड़ कलाकंद बर्फी?
पनीर तैयार करें: सबसे पहले पनीर को अच्छी तरह मसलकर या कद्दूकस करके बारीक कर लें. ध्यान रखें कि पनीर में ज्यादा पानी न हो, वरना बर्फी को जमने में ज्यादा समय लग सकता है.
पनीर को भूनें: एक भारी तले की कड़ाही में 1 बड़ा चम्मच घी डालकर गर्म करें. इसमें कद्दूकस किया हुआ पनीर डालें और धीमी आंच पर कुछ मिनट तक चलाते हुए भूनें.
नारियल और मिल्क पाउडर मिलाएं: अब इसमें ½ कप डेसिकेटेड नारियल और ½ कप मिल्क पाउडर डाल दें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर धीमी आंच पर पकाएं. मिक्सर को लगातार चलाते रहें, ताकि यह कड़ाही के तले में चिपके नहीं.
अब डालें गुड़: जब मिक्सर अच्छी तरह एकसार हो जाए और थोड़ा गाढ़ा होने लगे, तब इसमें कद्दूकस किया हुआ या बारीक तोड़ा हुआ गुड़ डालें. गुड़ डालने के बाद मिक्सर थोड़ा ढीला होगा, इसलिए इसे धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए पकाएं.
इलायची डालकर मिश्रण तैयार करें: जब मिश्रण कड़ाही छोड़ने लगे और एक साथ इकट्ठा होने लगे, तब इसमें इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला दें.
बर्फी जमाएं: एक प्लेट या ट्रे में हल्का घी लगाएं. तैयार मिक्सर को इसमें डालकर चम्मच या स्पैचुला की मदद से समान रूप से फैला दें. ऊपर से कटे हुए बादाम और पिस्ता डालकर हल्के हाथ से दबा दें. इसे कमरे के तापमान पर ठंडा होने दें. फिर 30 से 60 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें. सेट होने के बाद मनचाहे शेप में बर्फी काट लें.
नरम बर्फी बनाने का सीक्रेट
अगर आपको बर्फी बिल्कुल सॉफ्ट और कलाकंद जैसी चाहिए, तो मिक्सर को बहुत देर तक न पकाएं. जैसे ही यह कड़ाही छोड़ने लगे और बांधने लगे, गैस बंद कर दें. ज्यादा पकाने पर बर्फी सख्त हो सकती है.
सर्विंग टिप
गुड़ कलाकंद बर्फी को ठंडा करके सर्व करें. ऊपर से थोड़ा नारियल, पिस्ता और बादाम डालने से इसका स्वाद और लुक दोनों बढ़ जाते हैं. सावन में घर आए मेहमानों को भी यह आसान मिठाई खिलाई जा सकती है.