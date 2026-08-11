बंगाल CM शुभेंदु अधिकारी के चॉपर की इमरजेंसी लैंडिंग- VIDEO

पश्चिम बंगाल में खराब मौसम के चलते शुभेंदु अधिकारी के चॉपर की कोलाघाट में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. मौसम खराब होने के कारण चॉपर को कोलाघाट में उतारा गया. इमरजेंसी लैंडिंग के बाद चॉपर के विजुअल भी सामने आए हैं.

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इमरजेंसी लैंडिंग के बाद शुभेंदु अधिकारी अब पश्चिम मिदनापुर के केशपुर के लिए रवाना हो रहे हैं. उन्हें केशपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होना है. फिलहाल उनका अगला कार्यक्रम केशपुर का ही है.

शुभेंदु अधिकारी को इसके बाद पुरुलिया और बांकुड़ा भी जाना है. हालांकि, कोलाघाट में खराब मौसम के बीच हुई इमरजेंसी लैंडिंग के बाद यह स्पष्ट नहीं है कि वह पुरुलिया और बांकुड़ा में होने वाले कार्यक्रमों में शामिल हो पाएंगे या नहीं. फिलहाल इन दोनों कार्यक्रमों को लेकर स्थिति अनिश्चित बनी हुई है.

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