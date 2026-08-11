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इंटरनेट पर अब रोबोट्स का राज! इंसानों से ज्यादा इंटरनेट AI एजेंट यूज कर रहे हैं, फ्यूचर क्या होगा?

इंसान से ज्यादा बॉट्स और AI एजेंट यूज कर रहे हैं. दुनिया की सबसे बड़ी कंटेंट डिलिवरी सर्विस क्लाउडफ्लेयर ने कहा है कि इंटरनेट पर अब इंसानों से ज्यादा बॉट्स हैं. ये सिलसिला थमेगा नहीं, बल्कि डबल से भी ज्यादा हो जाएगा. ल

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क्लाउडफ्लेयर का दावा- इंटरनेट पर अब एआई एजेंट्स ज्यादा
क्लाउडफ्लेयर का दावा- इंटरनेट पर अब एआई एजेंट्स ज्यादा

इंटरनेट को अब तक हम इंसानों की दुनिया मानते आए हैं. लोग वेबसाइट खोलते हैं, खबरें पढ़ते हैं, चीजें सर्च करते हैं और ऑनलाइन खरीदारी करते हैं. लेकिन अब इंटरनेट पर एक बड़ा बदलाव हो रहा है. वेबसाइट्स पर आने वाले ट्रैफिक में इंसानों की हिस्सेदारी पीछे छूट रही है और मशीनों का ट्रैफिक तेजी से बढ़ रहा है.

क्लाउडफ्लेयर के मुताबिक, जून 2026 में इंटरनेट का 50 फीसदी से ज्यादा ट्रैफिक इंसानों की बजाय मशीनों से आया. इसमें एआई सिस्टम, क्रॉलर और दूसरे ऑटोमेटेड सिस्टम शामिल हैं. कंपनी का कहना है कि इंटरनेट अब तेजी से ऐसे दौर में जा रहा है, जहां एआई एजेंट इंसानों की जगह खुद वेबसाइट्स पर जाकर जानकारी जुटा रहे हैं. 

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यह बदलाव इसलिए भी बड़ा है क्योंकि कुछ महीने पहले तक क्लाउडफ्लेयर का अनुमान था कि बॉट ट्रैफिक 2027 तक इंसानों से आगे निकलेगा. मार्च में कंपनी के सीईओ मैथ्यू प्रिंस ने कहा था कि एआई की तेजी से बढ़ती ग्रोथ के चलते बॉट ट्रैफिक 2027 तक इंसानों के ट्रैफिक से ज्यादा हो सकता है. लेकिन अब कंपनी के आंकड़ों के मुताबिक यह बदलाव उससे पहले ही आ चुका है. 

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AI एजेंट इंटरनेट पर क्या कर रहे हैं?

इसे एक आसान उदाहरण से समझिए. अगर किसी इंसान को नया घड़ी खरीदना है तो वह शायद चार-पांच वेबसाइट खोलकर कीमत और फीचर्स देखेगा. लेकिन यही काम अगर कोई एआई एजेंट कर रहा है तो वह एक साथ हजारों वेबसाइट्स पर जा सकता है, वहां से जानकारी ले सकता है और फिर उसे मिलाकर यूजर को एक जवाब दे सकता है.

क्लाउडफ्लेयर के सीईओ ने मार्च में बताया था कि इंसान किसी प्रोडक्ट की जानकारी के लिए करीब पांच वेबसाइट्स देख सकता है, जबकि AI एजेंट उसी काम के लिए हजारों वेबसाइट्स तक जा सकता है. इसका मतलब है कि एक इंसान के काम से जितना ट्रैफिक बनता है, एक एआई एजेंट उसी काम के दौरान उससे कई गुना ज्यादा रिक्वेस्ट भेज सकता है. यही वजह है कि एआई के बढ़ते इस्तेमाल के साथ वेबसाइट्स पर मशीनों की विजिट भी तेजी से बढ़ रही है.

अब आधे से ज्यादा ट्रैफिक मशीनों से

क्लाउडफ्लेयर ने जुलाई 2026 में बताया कि इंटरनेट पर पहली बार ऐसा हुआ है जब 50 फीसदी से ज्यादा ट्रैफिक इंसानों की बजाय नॉन-ह्यूमन ट्रैफिक बन गया. आसान भाषा में कहें तो वेबसाइट्स तक पहुंचने वाली हर 100 रिक्वेस्ट में 50 से ज्यादा रिक्वेस्ट इंसानों के अलावा दूसरे सिस्टम से आ रही हैं. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले इंसान अचानक कम हो गए हैं. यह आंकड़ा वेबसाइट्स को भेजी जाने वाली रिक्वेस्ट से जुड़ा है. इसमें सर्च क्रॉलर, एआई सिस्टम, दूसरे ऑटोमेटेड सिस्टम और अलग-अलग तरह के बॉट शामिल हैं.

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यह भी पढ़ें: एक स्मार्टफोन से दूसरा स्मार्टफोन कैसे चार्ज होता है? वायर्ड और वायरलेस चार्जिंग का तरीका जानें

क्लाउडफ्लेयर ने अप्रैल में बताया था कि उसके नेटवर्क पर करीब 32 फीसदी ट्रैफिक ऑटोमेटेड सिस्टम से आ रहा था. इसमें सर्च इंजन क्रॉलर, एड नेटवर्क और एआई सिस्टम भी शामिल थे. 

कुछ ही महीनों में तस्वीर काफी बदल गई. एआई के लिए इंटरनेट अब सबसे बड़ा डेटा सोर्स है. एआई सिस्टम को बेहतर जवाब देने के लिए बहुत ज्यादा डेटा चाहिए. इसके लिए एआई कंपनियां इंटरनेट पर मौजूद वेबसाइट्स को लगातार पढ़ रही हैं.

इंसान से ज्यादा इंटरनेट पर मशीन

क्लाउडफ्लेयर के जून के आंकड़ों के मुताबिक, क्रॉलर से आने वाली रिक्वेस्ट में 52 फीसदी का इस्तेमाल एआई ट्रेनिंग के लिए हो रहा था. 2025 के वसंत में यह आंकड़ा 22 फीसदी था. यानी सिर्फ एक साल के अंदर एआई ट्रेनिंग से जुड़ी क्रॉलर गतिविधि काफी बढ़ गई. 

इसके साथ ही ऐसे क्रॉलर भी बढ़ रहे हैं जो सर्च, एआई एजेंट और ट्रेनिंग जैसे कई कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं. इंसान पांच वेबसाइट देखेगा, एआई हजारों. यही अंतर आने वाले समय में इंटरनेट को पूरी तरह बदल सकता है.

यह भी पढ़ें: एक साथ आधा दर्जन गैजेट होगा चार्ज, देखें GM GAN चार्जर का पूरा रिव्यू

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मान लीजिए आप किसी शहर में घूमने के लिए होटल ढूंढ रहे हैं. आप कुछ होटल की वेबसाइट खोलेंगे, कीमत देखेंगे और फिर फैसला करेंगे. लेकिन अगर यही काम एआई एजेंट कर रहा है तो वह एक साथ दर्जनों या सैकड़ों होटल, ट्रैवल वेबसाइट्स, रिव्यू और दूसरी जानकारी देख सकता है. इसके बाद आपको सिर्फ एक जवाब मिल सकता है कि आपके लिए कौन सा होटल बेहतर रहेगा.

यानी आगे चलकर इंसान खुद इंटरनेट पर जानकारी ढूंढने के बजाय एआई को काम देगा और एआई इंटरनेट पर जाकर जानकारी ढूंढेगा. क्लाउडफ्लेयर के मुताबिक यही बदलाव इंटरनेट के इस्तेमाल के तरीके को बदल रहा है. कंपनी का कहना है कि लोग अब कई वेबसाइट्स पर जाकर जानकारी जुटाने के बजाय एआई से एक ही सवाल पूछकर जवाब पाने लगे हैं. 

सबसे बड़ी चिंता वेबसाइट चलाने वालों की है. यह बदलाव एआई कंपनियों के लिए भले ही फायदेमंद हो, लेकिन वेबसाइट चलाने वालों के सामने नई परेशानी खड़ी हो रही है.. आज किसी वेबसाइट की कमाई काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि कितने इंसान उसकी वेबसाइट पर आते हैं. इंसान आकर खबर पढ़ता है, विज्ञापन देखता है और दूसरी चीजों पर क्लिक करता है.

लेकिन अगर एआई एजेंट वेबसाइट से जानकारी लेकर वही जवाब सीधे यूजर को दे देता है और यूजर वेबसाइट पर आता ही नहीं, तो वेबसाइट को इंसानी ट्रैफिक नहीं मिलेगा. दूसरी तरफ एआई सिस्टम वेबसाइट की जानकारी लगातार पढ़ते रहेंगे. यानी वेबसाइट का डेटा इस्तेमाल होगा, लेकिन उसके बदले इंसानी पाठक और उससे होने वाली कमाई जरूरी नहीं कि मिले.

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