‘तुम्हारे माता-पिता ने यही सिखाया है…', कुमार संगाकारा को लेकर इरफान पठान ने कर दिया बड़ा खुलासा

भारत और श्रीलंका के बीच साल 2005 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला (अब अरुण जेटली स्टेडियम) में खेले गए टेस्ट मैच का एक पुराना विवाद फिर चर्चा में है.

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पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने उस मुकाबले के दौरान कुमार संगाकारा के साथ हुई तीखी नोकझोंक का किस्सा शेयर किया, जिसमें मामला मैदान की स्लेजिंग से आगे बढ़कर परिवार तक पहुंच गया था.

इरफान ने बताया कि उस टेस्ट की दूसरी पारी में वीरेंद्र सहवाग चोटिल थे, इसलिए उन्हें ओपनिंग के लिए भेजा गया. उन्होंने शानदार 93 रन बनाए, लेकिन इसी दौरान विकेट के पीछे से कुमार संगाकारा लगातार उन्हें स्लेज कर रहे थे.

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इरफान पठान ने जियोहॉटस्टार के कार्यक्रम ‘चीकी सिंगल्स’ में कहा कि दिल्ली में एक टेस्ट मैच था. मैं ओपनिंग करने उतरा और 93 रन बनाए. पहली पारी के बाद जब हम गेंदबाजी करने गए तो गेंदों का बॉक्स बदल गया था या ऐसा कुछ हुआ था. श्रीलंकाई खिलाड़ी इससे खुश नहीं थे. उनमें सबसे ज्यादा नाराज कुमार संगाकारा थे. फिर जब मैं बल्लेबाजी करने गया तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि क्या हुआ था. मुझे सिर्फ ओपनिंग करने के लिए कहा गया था. मैंने मुथैया मुरलीधरन की गेंद पर दो छक्के जड़ दिए .'

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पठान ने आगे कहा कि अगर नई गेंद से कोई बल्लेबाज मुरलीधरन को छक्के मार दे, तो इसका मतलब है कि आपने विपक्ष की पूरी योजना बिगाड़ दी है. तभी अचानक संगकारा ने कहना शुरू किया, ‘तुम लोग चीटिंग करते हो, तुम्हारे माता-पिता ने भी तुम्हें यही सिखाया है’ और ऐसी कई बातें कहीं. उन्होंने मामला निजी स्तर तक पहुंचा दिया. फिर मैंने भी उन्हें जवाब दिया. शुरुआत उन्होंने ही की थी.'

हालांकि, समय के साथ यह विवाद खत्म हो गया. बाद में दोनों खिलाड़ी किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) के लिए एक साथ खेले. इरफान ने बताया कि शुरुआत में दोनों एक-दूसरे से दूरी बनाकर रखते थे.

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एक दिन संगाकारा ने खुद बातचीत की और अपनी पत्नी से भी उनका परिचय कराया. इरफान ने उनसे माफी मांगी और वहीं से दोनों के रिश्ते सामान्य हो गए.

दिलचस्प बात यह है कि जिस टेस्ट में यह विवाद हुआ, उसी मैच में इरफान पठान ने 93 रन की अहम पारी खेली थी और भारत ने श्रीलंका को 188 रन से हराकर सीरीज में बढ़त बनाई थी. बाद में भारत ने तीन मैचों की टेस्ट सीरीज 2-0 से अपने नाम की थी.

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इरफान ने यह भी माना कि स्लेजिंग क्रिकेट का हिस्सा है, लेकिन इसकी एक सीमा होनी चाहिए. उनके अनुसार, जब बात परिवार तक पहुंच जाती है, तो खेल की भावना प्रभावित होती है.

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