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रोहित-विराट को लेकर कब तक रहेगा सस्पेंस? रहाणे बोले- साफ बताओ 2027 वर्ल्ड कप का प्लान

रोहित शर्मा और विराट कोहली के 2027 वनडे विश्व कप भविष्य पर बड़ा बयान सामने आया है. पूर्व भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने BCCI से मांग की है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के वनडे भविष्य को लेकर स्पष्टता दी जाए. रहाणे का मानना है कि दोनों दिग्गज खिलाड़ियों को 2027 विश्व कप की योजनाओं में शामिल करना है या नहीं, इस पर साफ फैसला होना चाहिए.

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अजिंक्य रहाणे ने BCCI पर साधा निशाना (Photo: AFP)
अजिंक्य रहाणे ने BCCI पर साधा निशाना (Photo: AFP)

रोहित शर्मा के 2027 वनडे विश्व कप भविष्य को लेकर पूर्व भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने BCCI से स्पष्ट रुख अपनाने की मांग की है. रहाणे का कहना है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे वरिष्ठ खिलाड़ियों के भविष्य पर बार-बार सवाल उठाने के बजाय बोर्ड को उन्हें साफ तौर पर बताना चाहिए कि वे 2027 विश्व कप की योजनाओं का हिस्सा हैं या नहीं.

रोहित शर्मा के भविष्य पर रहाणे का बड़ा बयान

पूर्व भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने कहा है कि रोहित शर्मा को यह स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए कि वह 2027 वनडे विश्व कप खेलेंगे. उनके अनुसार रोहित जैसे बड़े खिलाड़ी का मूल्यांकन हर सीरीज के आधार पर नहीं किया जा सकता.

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रहाणे ने कहा कि रोहित ने कई सालों तक तक भारतीय क्रिकेट में शानदार योगदान दिया है और विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में उनके अनुभव की टीम को जरूरत होगी. इसलिए उनके भविष्य को लेकर लगातार बहस नहीं होनी चाहिए.

उन्होंने यह भी कहा कि चयनकर्ताओं को लंबी अवधि की योजना बनानी चाहिए और किसी वरिष्ठ खिलाड़ी के बारे में निर्णय कुछ मैचों या एक सीरीज के प्रदर्शन के आधार पर नहीं लेना चाहिए.

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विराट कोहली को भी मिला समर्थन

रहाणे ने केवल रोहित शर्मा ही नहीं, बल्कि विराट कोहली का भी समर्थन किया. उन्होंने कहा कि दोनों खिलाड़ियों को खुलकर खेलने की आजादी मिलनी चाहिए और यदि वे 2027 विश्व कप खेलना चाहते हैं तो टीम प्रबंधन और BCCI को उनका समर्थन करना चाहिए.

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अनुभव बनाम नई पीढ़ी

रहाणे ने माना कि 2027 विश्व कप तक रोहित शर्मा की उम्र लगभग 40 वर्ष हो जाएगी, लेकिन उनका मानना है कि बड़े टूर्नामेंटों में अनुभव बेहद अहम होता है. उन्होंने कहा कि भारत यदि रोहित और कोहली को 2027 तक रखना चाहता है, तो उन्हें अभी से स्पष्ट भरोसा देना चाहिए ताकि वे बिना अनिश्चितता के अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें.

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