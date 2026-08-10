'कम से कम कपड़े तो पहन लेते...' AAP विधायक के वीडियो पर CM रेखा गुप्ता का तंज

दिल्ली विधानसभा में सोमवार को आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा का एक वायरल वीडियो सियासी मुद्दा बन गया. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वीडियो का जिक्र करते हुए AAP पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जब महिलाएं किसी योजना के फॉर्म पर हस्ताक्षर कराने आएं, तो जनप्रतिनिधियों को कम से कम ठीक से कपड़े पहनकर बैठना चाहिए. वहीं, सदन में ताहिर हुसैन का मुद्दा भी जोरदार तरीके से उठा.

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दरअसल, किरारी से AAP विधायक अनिल झा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इसी वीडियो को लेकर दिल्ली विधानसभा में बहस छिड़ गई. सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाओं को लक्ष्मी योजना के फॉर्म पर साइन कराने के लिए विधायक के पास जाना पड़ता है. ऐसे में जनप्रतिनिधियों को अपनी जिम्मेदारी का भी ध्यान रखना चाहिए. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 'कम से कम कपड़े तो पहनकर बैठना चाहिए'.

मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर पूरी आम आदमी पार्टी को घेरा. उन्होंने सवाल किया कि पार्टी बताए, वह अपने विधायक को महिलाओं के सामने इस तरह बैठने से कैसे रोकेगी. उनका कहना था कि जनता के प्रतिनिधियों का व्यवहार भी मर्यादित होना चाहिए.

सदन में उठा ताहिर हुसैन का मुद्दा

इसी दौरान विधानसभा में ताहिर हुसैन का मुद्दा भी उठा. भाजपा विधायक अजय महावर ने आरोप लगाया कि दिल्ली दंगों से देश की छवि खराब हुई. उन्होंने कहा कि ताहिर हुसैन ने आम आदमी पार्टी का नाम लेकर पूरे इलाके को दंगों की आग में झोंक दिया. भाजपा ने इस मुद्दे पर AAP को घेरते हुए जवाब मांगा.

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दिल्ली विधानसभा में अनिल झा के वायरल वीडियो को लेकर शुरू हुई बहस काफी देर तक जारी रही. इस दौरान रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा. वहीं, भाजपा विधायकों ने ताहिर हुसैन का मुद्दा भी उठाया और पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए. इससे सदन में दोनों दलों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली.

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