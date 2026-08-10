Mysore Pak Recipe: 1 कप बेसन से घर पर बनाएं हलवाई स्टाइल मैसूर पाक, नोट करें आसान रेसिपी
Mysore Pak Recipe: अगर आपको भी मिठाई खाने का शौक है और हर बार बाजार से मिठाई खरीदने के बजाय घर पर कुछ नया बनाना चाहते हैं तो मैसूर पाक ट्राई कर सकते हैं. ये फेमस साउथ इंडियन स्वीट डिश है. आज हम आपको इसे घर पर बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे.
Mysore Pak Recipe: त्योहार हो या कोई खास मौका, मिठाई के बिना सेलिब्रेशन अधूरा सा लगता है. भारतीय मिठाइयों की खास बात यह है कि हर इलाके की अपनी अलग मिठाई और स्वाद हैं. ऐसी ही मशहूर मिठाइयों में से एक है मैसूर पाक जो खासतौर पर दक्षिण भारत में काफी पसंद किया जाता है. बेसन, घी और चीनी से बनने वाली यह मिठाई स्वाद में बेहद लाजवाब होती है. अगर आप भी इस बार घर पर कुछ अलग मिठाई बनाना चाहते हैं तो यह साउथ इंडियन स्वीट डिश आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है.
मैसूर पाक बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है?
मैसूर पाक बनाने के लिए सबसे पहले एक नॉन स्टिक पैन में बेसन डालकर मीडियम गैस पर हल्का भून लें. बेसन का रंग हल्का बदलने लगे और उसमें अच्छी खुशबू आने लगे तो गैस बंद कर दें. ध्यान रखें कि बेसन ज्यादा न भूनें, वरना इसका स्वाद कड़वा हो सकता है.
अब एक दूसरे पैन में देसी घी डालकर मीडियम गैस पर गर्म करें. साथ ही एक ट्रे या प्लेट में थोड़ा सा घी लगाकर रख दें, ताकि बाद में तैयार मिश्रण आसानी से जमाया जा सके.
अब एक कड़ाही में लगभग आधा कप पानी डालें और उसमें चीनी और दूध डालकर गर्म करें. चीनी पूरी तरह घुलने के बाद चाशनी को थोड़ा गाढ़ा होने दें. इसके बाद इसमें भुना हुआ बेसन थोड़ा-थोड़ा करके डालें और लगातार चलाते रहें, ताकि गुठलियां न बनें.
अब गर्म किया हुआ घी धीरे-धीरे बेसन और चाशनी के मिश्रण में डालें. हर बार घी डालने के बाद मिश्रण को अच्छी तरह चलाते रहें. घी डालते समय मिश्रण में बुलबुले दिखाई देंगे जो इसके पकने का संकेत है.
जब पूरा घी अच्छी तरह मिल जाए तो इसमें इलायची पाउडर डालकर मिक्स करें. मिश्रण को तब तक पकाएं जब तक यह गाढ़ा होकर कड़ाही के किनारों को छोड़ने न लगे.
अब तैयार मिश्रण को तुरंत घी लगी ट्रे में डालकर समान रूप से फैला दें. इसके ऊपर कटे हुए काजू, बादाम और पिस्ता डालकर हल्के हाथ से दबा दें.
मिश्रण को पूरी तरह ठंडा होने दें. इसके बाद चाकू की मदद से इसे चौकोर या अपनी पसंद के आकार में काट लें. अब आपकी टेस्टी मैसूर पाक मिठाई तैयार. इसे आप त्योहार, पूजा या किसी खास मौके पर बना सकते हैं.