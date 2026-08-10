10 पिस्टल, हेरोइन और ड्रोन... अमृतसर में ड्रग्स और हथियार तस्करी के दो बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़, 7 आरोपी गिरफ्तार

अमृतसर में क्रॉस-बॉर्डर ड्रग्स और अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने दो बड़े सप्लाई नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, ये नेटवर्क अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार से ड्रग्स और अवैध हथियारों की सप्लाई से जुड़े हुए थे. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 10 अवैध पिस्टल, 1.054 किलोग्राम हेरोइन, 5 जिंदा कारतूस और एक ड्रोन बरामद किया है.

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पुलिस की शुरुआती जांच में विदेशी तस्करों से संपर्क का खुलासा हुआ है. जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी विदेश में बैठे तस्करों के संपर्क में थे. ये विदेशी हैंडलर कथित तौर पर इंटरनेशनल बॉर्डर के रास्ते भारत में अवैध हथियार और हेरोइन पहुंचाने में मदद कर रहे थे. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इन आरोपियों का विदेशी नेटवर्क से संपर्क कैसे हुआ और इस पूरे सिंडिकेट में कौन-कौन लोग शामिल हैं.

दो अलग-अलग मामलों में पुलिस ने कार्रवाई की है. इस मामले में अमृतसर के थाना कैंटोनमेंट और थाना डी-डिवीजन में दो अलग-अलग FIR दर्ज की गई हैं. पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच के आधार पर नेटवर्क के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है. अब आरोपियों से पूछताछ के जरिए इस नेटवर्क के आगे और पीछे के कनेक्शन यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक का पता लगाने की कोशिश की जा रही है.

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जांच का फोकस अब विदेशी हैंडलर्स और उनके स्थानीय नेटवर्क पर है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि विदेश में बैठे तस्करों के साथ कौन-कौन लोग सीधे संपर्क में थे और हथियार व हेरोइन की सप्लाई किस तरह कराई जा रही थी. इसके अलावा उन अन्य लोगों की पहचान भी की जा रही है, जो इस क्रॉस-बॉर्डर तस्करी नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं. पुलिस को उम्मीद है कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद इस पूरे सिंडिकेट की और परतें खुल सकती हैं.

ड्रोन की बरामदगी भी जांच में अहम कड़ी मानी जा रही है. भारत-पाकिस्तान सीमा से जुड़े इलाकों में ड्रोन के जरिए ड्रग्स और हथियार पहुंचाने के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं. ऐसे में पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि बरामद ड्रोन का इस्तेमाल किस तरह किया जाता था और क्या इसका संबंध सीमा पार से होने वाली सप्लाई से है. फिलहाल, पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है.

पंजाब पुलिस ने कहा है कि क्रॉस-बॉर्डर ड्रग्स और अवैध हथियारों के नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने के लिए कार्रवाई जारी रहेगी. पुलिस का लक्ष्य ऐसे नेटवर्क को तोड़ना और विदेश में बैठे हैंडलर्स तक पहुंचना है. इस कार्रवाई को पंजाब में ड्रग्स और अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है. पुलिस का कहना है कि वह पंजाब को सुरक्षित और नशामुक्त बनाने के लिए ऐसे नेटवर्क के खिलाफ लगातार कार्रवाई करती रहेगी.

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