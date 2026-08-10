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CINTAA में खलबली! 11 सदस्यों ने अचानक दिया रिजाइन, लगे गंभीर आरोप

फिल्म और टेलीविजन कलाकार संघ (CINTAA) से 11 मेंबर्स ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद ये कमिटी भंग हो गई है. वहां की जनरल सेक्रेटरी उपासना सिंह ने इस बात को कंफर्म करते हुए सबके इस्तीफे का कारण बताया है. जिन्होंने भी इस कमिटी को छोड़ा है उन्होंने पद्मिनी कोल्हापुरे और पूनम ढिल्लों पर बड़े आरोप लगाए हैं. जानें क्या है पूरा मामला...

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CINTAA से बाहर हुए कई मेंबर्स (Photo: Social Media)
CINTAA से बाहर हुए कई मेंबर्स (Photo: Social Media)

फिल्म बॉडी CINTAA एक बड़े क्राइसिस का सामना कर रही है. उनके 11 मेंबर्स, जिनमें से 8 चुने हुए मेंबर थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. CINTAA की जनरल सेक्रेटरी उपासना सिंह ने इसकी पुष्टि भी कर दी है. इन इस्तीफों के पीछे बेहद गंभीर कारण रहे हैं, जिसका खुलासा उपासना ने मीडिया के सामने किया है. 

क्यों CINTAA में हुए इतने इस्तीफे?

उपासना सिंह ने बताया कि उनके एसोसिएशन के 11 सदस्यों ने इस्तीफा अध्यक्ष पूनम ढिल्लों और उप-अध्यक्ष पद्मिनी कोल्हापुरे के कारण दिया है. न्यूज एजेंसी से बातचीत में उपासना ने उन लेटर्स में लिखी हुई बातों को पढ़कर सुनाया. इसमें लिखा गया कि पूनम ढिल्लों अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, इसलिए वो सभी एसोसिएशन से जा रहे हैं. जिन लोगों ने CINTAA को छोड़ा है, उनमें इंडस्ट्री के कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं.

CINTAA से जिन 8 चुने हुए मेंबर्स ने अपना इस्तीफा दिया है, उनके नाम- हेमंत पांडे, मुकेश ऋषि, साहिला चड्ढा, हेतल परमार, पुनीत इस्सर, विंदू दारा सिंह, विकास वर्मा और दीपक पाराशर हैं. सभी सदस्यों के इस्तीफे लेटर में जो बातें लिखीं, उसके बारे में उपासना सिंह ने ANI से कहा-  हमारे 11 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है. इनमें से 8 सदस्य चुने हुए थे. उन्होंने मुझे अपना इस्तीफा सौंपा है. मैं CINTAA की जनरल सेक्रेटरी थी, लेकिन अब हमारी कमेटी भंग हो चुकी है.

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'इन सदस्यों ने इस्तीफा देने की वजह भी बताई है. उनका आरोप है कि पद्मिनी कोल्हापुरे और पूनम ढिल्लों अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रही हैं. उनका कहना है कि वो हमारी कोई बात नहीं सुनतीं और मनमाने तरीके से शो-कॉज नोटिस जारी किए जाते हैं. इसके अलावा, लोगों के रोल बिना किसी सही कारण के बदले जाते हैं, एक्टर्स के मेंबरशिप कार्ड बिना किसी चेतावनी के रद्द कर दिए जाते हैं और हमें अलग-अलग तरह से परेशान किया जाता है.'

पूनम ढिल्लों से परेशान थे सदस्य

उपासना सिंह आगे बताती हैं- जिन इस्तीफा लेटर्स पर सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं, उनमें उन्होंने संगठन छोड़ने की कई वजहें बताई हैं. कोई भी व्यक्ति तभी इस्तीफा देता है, जब वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका होता है. हमारे कुछ सदस्यों ने पहले भी इस्तीफा दिया था, लेकिन उस समय हमने उनके इस्तीफे स्वीकार नहीं किए थे. CINTAA के संविधान के मुताबिक, अगर आधे या उससे ज्यादा सदस्य इस्तीफा दे देते हैं, तो कमेटी तुरंत भंग हो जाती है और दोबारा चुनाव की घोषणा की जाती है. हम चाहते हैं कि रजिस्ट्रार इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करें, ताकि चुनाव बिना किसी परेशानी के और सही तरीके से कराया जा सके. 

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