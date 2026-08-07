Ireland Miss Direct 2027 ODI World Cup Qualification: अफगानिस्तान के खिलाफ ब्रीडी (यूके) में खेला जाने वाला पहला वनडे मुकाबला लगातार बारिश के कारण बिना एक भी गेंद फेंके रद्द हो गया. इस मैच के धुलने के साथ ही आयरलैंड की 2027 ICC पुरुष वनडे वर्ल्ड कप के लिए सीधे क्वालिफाई करने की आखिरी उम्मीद भी समाप्त हो गई.
आयरलैंड फिलहाल ICC पुरुष वनडे रैंकिंग में 12वें स्थान पर है. टीम के पास डायरेक्ट क्वालिफिकेशन हासिल करने का बेहद मुश्किल गणित था. उसे अफगानिस्तान के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज 5-0 से जीतनी थी.
Rain delays the start in Bready! 🌧️— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) August 5, 2026
The much-anticipated opening ODI between Afghanistan and Ireland has been delayed due to rain. 👍
Stay tuned for further updates as we await an improvement in conditions. ⏳#AfghanAtalan | #IREvAFG | #GloriousNationVictoriousTeam pic.twitter.com/ypAVxkMTCX
इसके साथ ही यह भी जरूरी था कि वेस्टइंडीज भारत के खिलाफ बची दोनों वनडे मुकाबले हार जाए. तभी आयरलैंड रैंकिंग में अफगानिस्तान, वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे को पीछे छोड़कर सीधे 2027 वर्ल्ड कप में जगह बना सकता था.
लेकिन पहला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द होने के बाद यह संभावना पूरी तरह खत्म हो गई. अब आयरलैंड को 2027 वर्ल्ड कप में पहुंचने के लिए ICC पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर का रास्ता अपनाना होगा.
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ऐसा होगा क्वालिफिकेशन का पूरा सिस्टम
ICC के तय क्वालिफिकेशन सिस्टम के तहत 10 टीमों वाला क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट की विजेता टीम सीधे 12 देशों वाले 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेगी.
वहीं दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमें वर्ल्ड कप सुपर सीरीज में पहुंचेंगी. यहां इन तीन टीमों के बीच मुकाबला होगा और इनमें से केवल एक टीम को मुख्य वर्ल्ड कप का आखिरी टिकट मिलेगा.
किन टीमों को मिलेगा बमें मौका?
क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर में साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे (मेजबान होने के कारण बाहर) को छोड़कर ICC वनडे रैंकिंग की दो सबसे निचली फुल मेंबर टीमें हिस्सा लेंगी. इनके अलावा ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग-2 की टॉप चार टीमें और वर्ल्ड कप क्वालिफायर प्लेऑफ से आने वाली चार टीमें भी इस टूर्नामेंट में खेलेंगी.
वर्ल्ड कप क्वालिफायर प्लेऑफ में लीग-2 की सबसे निचली चार टीमें और चैलेंज लीग से आने वाली चार टीमें हिस्सा लेंगी. इस प्लेऑफ की टॉप चार टीमें मुख्य वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पहुंचेंगी.
चैलेंज लीग का फॉर्मेट भी जानिए
ICC चैलेंज लीग में कुल 12 टीमें हैं, जिन्हें छह-छह टीमों के दो ग्रुप में बांटा गया है. दोनों ग्रुप तीन-तीन राउंड-रॉबिन टूर्नामेंट खेलते हैं. हर ग्रुप की शीर्ष दो टीमें क्वालिफायर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करती हैं.
2023 जैसी निराशा दोहराना नहीं चाहेगा आयरलैंड
आयरलैंड की कोशिश होगी कि वह 2023 वनडे वर्ल्ड कप से पहले जैसी निराशा दोबारा न झेले. तब टीम क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के सुपर सिक्स राउंड से आगे नहीं बढ़ सकी थी और मुख्य टूर्नामेंट में जगह बनाने से चूक गई थी. अब उसके सामने एक बार फिर क्वालिफायर के कठिन रास्ते से 2027 वर्ल्ड कप तक पहुंचने की चुनौती होगी.