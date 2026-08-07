Soft Jowar Roti Trick: बेलते वक्त टूट जाती है ज्वार की रोटी? बस करें ये 1 काम, बनेगी रुई जैसी सॉफ्ट और फूली

आजकल लोग सेहत को ध्यान में रखते हुए गेहूं को छोड़कर मोटे अनाज की रोटियां खाना पसंद कर रहे हैं. इन्हीं अनाजों में ज्वार का नाम भी शामिल है. ज्वार की रोटी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है, लेकिन उसे बनाना उतना ही मुश्किल होता है. दरअसल, जब भी लोग इसे बनाने जाते हैं, तभी उनके मुंह से झुंझलाहट में निकलता है 'आखिर ये टूट क्यों जाती है!' जी हां, कई लोग शिकायत करते हैं कि रोटी बेलते समय टूट जाती है, तवे पर फूलती नहीं है या फिर बनते ही सख्त हो जाती है.



अगर आप भी ज्वार की रोटी बनाते वक्त इन परेशानियों का सामना करते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. आपके ज्वार की रोटी बनाते वक्त परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक छोटी-सी कुकिंग ट्रिक अपनाने की है. एक छोटी सी ट्रिक अपनाकर आप ज्वार की रोटियों को बहुत ही मुलायम और अच्छी तरह फूली हुई बना सकते हैं.



ऐसे तैयार करें आटा

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सबसे पहले गैस पर एक बर्तन रखें. उसमें लगभग 1/4 कप पानी डालें. अब 1 टेबलस्पून तेल और स्वादानुसार नमक मिलाएं. इसके बाद इसमें करीब डेढ़ कप ज्वार का आटा डालें. धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए अच्छी तरह मिला लें. जब आटा एकसार हो जाए, तब गैस बंद कर दें. अब इस मिश्रण को एक बड़े बर्तन में निकालकर थोड़ा ठंडा होने दें.

गूंथते समय करें ये काम

जब आटा हल्का गुनगुना रह जाए, तब उसमें 1 टेबलस्पून तेल डालकर अच्छी तरह गूंथ लें. इससे आटा मुलायम होगा और रोटी बेलते समय फटेगी नहीं.

रोटी बेलने और सेंकने का सही तरीका

तवे को पहले गैस पर रखें और उस पर हल्का-सा तेल लगा दें.

अब आटे की लोई बनाकर हल्के हाथों से बेलें.

रोटी को तवे पर डालें और जरूरत के मुताबिक थोड़ा-सा घी या तेल लगाकर दोनों तरफ अच्छी तरह सेकें.

सही तरीके से पकने पर रोटी सॉफ्ट रहेगी और अच्छी तरह फूल भी सकती है.

क्यों काम आती है ये ट्रिक?

जब ज्वार के आटे को पहले पानी के साथ हल्का पकाया जाता है, तो उसमें नमी अच्छी तरह बनी रहती है. यही वजह है कि आटा ज्यादा फ्लेकसिबल बनता है, रोटी आसानी से बेली जाती है और पकने के बाद लंबे समय तक मुलायम रहती है.

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परोसने का तरीका

आप गरम-गरम ज्वार की रोटी को अपनी पसंद की सब्जी, दाल, लहसुन की चटनी, दही या सफेद मक्खन के साथ खाएं. इसका स्वाद भी शानदार लगता है और ये रोजाना के खाने को और भी हेल्दी बना देती है.

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