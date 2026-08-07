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बिजनेसमैन के प्यार में मलाइका अरोड़ा, क्यों चुना 19 साल छोटा साथी? खुला राज

मलाइका अरोड़ा की डेटिंग लाइफ हमेशा चर्चा में रही है. वो अक्सर उम्र में छोटे लड़कों को डेट करती हैं, जिसे लेकर कई तरह की बातें की जाती हैं. अब सीनियर पत्रकार ने मलाइका की डेटिंग लाइफ पर चुप्पी तोड़ी है.

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मलाइका की डेटिंग पर खुलासा (Photo: Social Media)
मलाइका की डेटिंग पर खुलासा (Photo: Social Media)

मलाइका अरोड़ा बॉलीवुड की फिटनेस फ्रीक डीवा हैं. मलाइका अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहती हैं. अरबाज खान से तलाक के बाद वो अर्जुन कपूर संग रिश्ते में आईं. अर्जुन से ब्रेकअप के बाद वो डायमंड व्यापारी हर्ष मेहता को डेट कर रही हैं. हर्ष, मलाइका से उम्र में 19 साल छोटे हैं. आखिर क्या वजह है, जो मलाइका हमेशा उम्र में छोटे बॉयफ्रेंड को डेट करती हैं. मशहूर सीनियर जर्नलिस्ट ने मलाइका की डेटिंग लाइफ का सच बताया है. 

मलाइका की डेटिंग लाइफ का सच 
मलाइका अरोड़ा की डेटिंग लाइफ हमेशा से चर्चा में रही हैं. ऐसी चर्चा है कि मलाइका उम्र में छोटे लड़कों को इसलिए डेट करती हैं, ताकि उन्हें ब्रांड अप्रोच करें. इंडस्ट्री में वो एक बॉर सेट करना चाहती हैं. एक सीनियर एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट ने सिद्धार्थ कनन के पॉडकास्ट में मलाइका की डेटिंग लाइफ पर कहा- ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं छोटे लड़कों को डेट करती हैं. 40 की उम्र मर्द भी 20 साल की लड़कियों को डेट करते हैं. उनसे शादी करते हैं. ऐसे लोगों के लिए तो कुछ नाम ही नहीं है. ऐसे पुरुष इनसिक्योर होते हैं, जो अपनी उम्र से छोटी लड़कियों को डेट करना चाहते हैं.  

वो कहती हैं कि मलाइका उम्र में बड़े लोगों को इसलिए डेट नहीं कर रही हैं, क्योंकि अब वो समझदार हैं. वो अपनी देखभाल खुद कर सकती हैं. अच्छा कमा रही हैं. अगर उनसे उम्र में बड़ा लड़का होगा, तो उसे ज्यादा सवाल-जवाब पसंद नहीं होगा. हो सकता है कि उनकी उम्र का मर्द 30 साल की लड़की को डेट कर रहा हो. तो वो क्यों उम्र में बड़े शख्स को डेट करना चाहेंगी. 

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जर्नलिस्ट ने कहा कि मुझे लगता है कि उन्हें अपने लेवल का बंदा नहीं मिल रहा है. इसलिए वो उम्र में छोटे लड़के को डेट कर रही हैं. वो आत्मनिर्भर महिला हैं. हो सकता है कि लोग उनके सामने खुद को कम आंकते हों. क्योंकि पुरुषों का ईगो भी होता है. जो लोग अपनी लाइफ में सेक्योर होते हैं, उन्हें मलाइका जैसी महिलाएं पसंद आती हैं. ऐसी महिलाएं जो उनसे ज्यादा सक्सेसफुल हों. मुझे लगता है कि मलाइका के केस में भी ऐसा ही हो रहा है. 

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